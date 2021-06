Lire l’intégralité de la lettre de démission de Matt Hancock à Boris Johnson

Cher Premier ministre

Je vous écris pour démissionner de mon poste de secrétaire d’État à la Santé et aux Affaires sociales. Nous avons travaillé si dur en tant que pays pour lutter contre la pandémie. La dernière chose que je voudrais, c’est que ma vie privée détourne l’attention de l’objectif déterminé qui nous mène à la sortie de cette crise. Je tiens à réitérer mes excuses pour avoir enfreint les directives et m’excuser auprès de ma famille et de mes proches pour les avoir fait subir cela. J’ai aussi besoin d’être avec mes enfants en ce moment.

Nous devons aux personnes qui ont tant sacrifié dans cette pandémie d’être honnêtes lorsque nous les avons laissées tomber comme je l’ai fait en enfreignant les directives.

Le NHS est le meilleur cadeau qu’une nation se soit jamais offert, et le dévouement et le courage du personnel du NHS et le travail incessant des fonctionnaires du département sont quelque chose dont nous devrions tous être fiers. Nous n’avons pas pris toutes les bonnes décisions, mais je sais que les gens comprennent à quel point il est difficile de faire face à l’inconnu, ce qui rend les compromis difficiles entre la liberté, la prospérité et la santé auxquels nous avons été confrontés. Je suis si fier que la Grande-Bretagne ait évité la catastrophe d’un NHS submergé et que, grâce à la prévoyance et à une science brillante, nous ayons dirigé le monde dans l’effort de vaccination, nous sommes donc sur le point d’un retour à la normalité.

Les réformes que nous avons amorcées dans le système de santé garantiront qu’il continuera de fournir des soins encore meilleurs aux gens dans les années à venir. Nous construisons un meilleur NHS qui utilise plus intelligemment la technologie et les données, formant une nouvelle agence britannique de sécurité sanitaire, apportant des changements positifs aux soins de santé mentale et résoudra une fois pour toutes les problèmes de protection sociale.

À plusieurs reprises, je suis monté sur le podium à Downing Street et j’ai remercié l’équipe – ma propre équipe, le NHS, les bénévoles, les services armés, nos pharmaciens GPS, l’industrie pharmaceutique et l’ensemble du public britannique qui ont fait de tels sacrifices pour aider les autres. Ces remerciements sont sincères et je dois donc démissionner.

Ce fut l’honneur de ma vie de servir dans votre cabinet en tant que secrétaire d’État et je suis incroyablement fier de ce que nous avons accompli. Je continuerai bien sûr à vous soutenir de toutes les manières possibles depuis les banquettes arrière, et je tiens à vous remercier pour votre soutien indéfectible, votre leadership et votre optimisme, d’autant plus que nous avons travaillé ensemble pour vaincre cette terrible maladie.

Le vôtre,

Mat

******************************************************** ******

Cher Matt,

Merci pour votre lettre de ce soir, offrant votre démission en tant que secrétaire d’État à la Santé et aux Affaires sociales. Je suis désolé de le recevoir.

Vous devriez quitter vos fonctions très fiers de ce que vous avez accompli – non seulement dans la lutte contre la pandémie, mais même avant que Covid-19 ne nous frappe. Sous votre direction, le Ministère a mené des réformes fondamentales de la prestation des soins dans ce pays. Le plan à long terme du NHS a été une étape importante dans l’histoire de cette grande institution. Votre travail sur le projet de loi sur la santé et les soins soutiendra notre NHS et offrira une plus grande intégration entre les soins de santé et les soins sociaux. Et vos efforts signifient que nous avons un nombre record de médecins et plus de 14 800 infirmières de plus travaillant dans notre NHS que l’année dernière.

Par-dessus tout, votre tâche a été de relever un défi plus grand que celui auquel a été confronté n’importe lequel de vos prédécesseurs, et en combattant Covid, vous avez relevé ce défi – avec l’énergie, l’intelligence et la détermination abondantes qui sont votre marque de fabrique. Sous votre direction, le ministère de la Santé et des Affaires sociales a identifié et déployé des traitements vitaux tels que la dexaméthasone, augmenté rapidement la capacité hospitalière grâce au programme Nightingale et fourni 11,7 milliards d’articles d’EPI en première ligne à une vitesse record. En mars 2020, nous avions la capacité de tester 2 000 personnes par jour, maintenant, nous avons construit le plus grand réseau de diagnostic de l’histoire britannique et avons administré plus de 200 millions de tests. Le programme d’achat et de déploiement de vaccins – à mon avis l’un des plus grands succès de l’État moderne – est maintenant en train de nous frayer un chemin hors de la pandémie.

Grâce à la création de l’Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni, vous avez également jeté les bases pour garantir que le Royaume-Uni est mieux préparé à toute future pandémie.

Vous avez apporté une contribution considérable au gouvernement avant de devenir secrétaire d’État à la Santé et aux Affaires sociales. Je sais que les précédents premiers ministres ont été reconnaissants pour votre travail dans des postes ministériels au sein du département des entreprises, de l’innovation et des compétences, du bureau du cabinet et du département du numérique, de la culture, des médias et des sports. Vous avez, à travers ces rôles, été un champion constant et vigoureux de la puissance de la transformation numérique.

Vous devriez être extrêmement fier de votre service. Je vous suis reconnaissant de votre soutien et je crois que votre contribution à la fonction publique est loin d’être terminée.

Meilleurs vœux,

Boris Johnson