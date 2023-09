Lire l’intégralité de la lettre de démission de Ben Wallace

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Ben Wallace a officiellement démissionné de son poste de secrétaire à la Défense après avoir passé quatre ans à ce poste, supervisant le retrait des troupes britanniques d’Afghanistan et la réponse du Royaume-Uni à l’invasion illégale de l’Ukraine par la Russie.

Dans une lettre adressée jeudi matin au Premier ministre Rishi Sunak, M. Wallace a déclaré que cela avait été un « honneur » de servir aux côtés de collègues du ministère de la Défense et a remercié le Premier ministre pour son leadership.

Vous pouvez lire sa démission sous forme de lettre dans son intégralité ci-dessous :

« Cher Premier ministre, Le mois dernier marquait ma quatrième année en tant que secrétaire d’État à la Défense. Cela marque également la neuvième année en tant que ministre. J’ai eu le privilège de vous servir, vous et vos prédécesseurs, dans la tâche de protéger ce grand pays et d’assurer la sécurité de ses citoyens.

Comme vous le savez, cette responsabilité implique le devoir d’être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, presque sans préavis. En tant que ministre de la Sécurité et ministre de la Défense, j’ai pu contribuer à la réponse du gouvernement à toute une série de menaces et d’incidents.

Depuis Wannacry, les attentats terroristes de 2017, les empoisonnements de Salisbury, l’Afghanistan, le Soudan et l’Ukraine, ce fut un honneur de servir aux côtés des hommes et des femmes de nos forces armées et de nos services de renseignement qui sacrifient tant pour notre sécurité.

Les quatre dernières années ont vu nos forces armées et leur leadership briller. Qu’il s’agisse de l’évacuation de Kaboul, de notre réponse au Covid, de l’Ukraine ou du Soudan, le professionnalisme de notre peuple a été de premier ordre.

L’investissement que vous avez réalisé dans la Défense en tant que chancelier et le soutien continu dont vous avez fait preuve en tant que Premier ministre ont été essentiels pour permettre au ministère de la Défense de répondre aux attentes de la Grande-Bretagne. Je suis personnellement très reconnaissant pour votre leadership.

Alors que je termine mon mandat, je peux penser que le ministère de la Défense que je quitte est désormais plus moderne, mieux financé et plus confiant que l’organisation que j’ai reprise en 2019. En plus d’être actifs dans le monde entier, nous avons également investi dans la prospérité. à la maison.

Je suis fier d’avoir obtenu les stratégies industrielles de l’GCAP, de l’AUKUS, du NCF, de la construction navale nationale et de la défense et de la sécurité, qui garantiront des milliers d’emplois britanniques à nos jeunes pendant de nombreuses années. Le ministère de la Défense est de nouveau sur la voie d’être à nouveau de classe mondiale avec des personnes de classe mondiale.

Le Royaume-Uni est respecté dans le monde entier pour ses forces armées et ce respect n’a fait que croître depuis la guerre en Ukraine. Je sais que vous êtes d’accord avec moi que nous ne devons pas revenir à l’époque où la défense était considérée comme une dépense discrétionnaire du gouvernement et où les économies étaient réalisées en vidant les fonds.

Je crois sincèrement qu’au cours de la prochaine décennie, le monde deviendra plus précaire et plus instable. Nous partageons tous les deux la conviction que le moment est venu d’investir. Depuis que j’ai rejoint l’armée, je me consacre à servir mon pays. Ce dévouement a cependant un impact personnel sur moi et ma famille.

Après mûre réflexion, j’ai pris la décision de demander à pouvoir me retirer. J’ai gagné mon siège en 2005 et après tant d’années, il est temps pour moi d’investir dans les aspects de la vie que j’ai négligés et d’explorer de nouvelles opportunités. Merci pour votre soutien et votre amitié. Vous et le gouvernement bénéficierez de mon soutien continu.