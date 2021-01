Dans les paroles de Céline Dion, l’amour peut nous toucher une fois et durer toute une vie.

La cinq fois lauréate d’un Grammy rend hommage à son amour de toute une vie, son défunt mari René Angélil, cinq ans après sa mort. Il est décédé en 2016 à 73 ans, à la suite d’une longue bataille contre le cancer de la gorge.

Le 14 janvier, Céline a célébré l’anniversaire de son décès avec un photo de deux amoureux se tenant la main.

Elle a écrit: « Il n’y a pas un jour où nous ne pensons pas à vous. Nous vous tendons la main plus que jamais, pour nous guider, nous protéger et continuer à veiller sur nous. »

Le chanteur de 52 ans espère que René « fera briller votre amour sur le monde entier, à tous ceux qui, en ce moment même, font face à des moments incroyablement difficiles », faisant peut-être référence à la pandémie mondiale.

Elle a terminé la note avec: « Vous êtes dans nos cœurs et dans nos vies pour toujours. Nous vous aimons », et l’a signée d’elle-même et de leur fils René-Charles, 19 ans et jumeaux Nelson et Tourbillon, dix.