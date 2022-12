Lire l’histoire des amoureux de l’enfance

Tout débat sur le plus grand joueur de football de tous les temps sera incomplet sans la mention de Lionel Messi. Le joueur de 35 ans a été sacré champion du monde après que l’Argentine, sous sa direction, ait battu la France en finale de la Coupe du monde de football.

Après une victoire palpitante contre la France lors de l’affrontement au sommet de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, Antonela a écrit une note sincère pour Messi qui a mené l’équipe nationale argentine à son premier trophée de Coupe du Monde depuis 1986. Le message a été partagé avec une légende en espagnol qui se traduisait à peu près par , « Je ne sais même pas par où commencer. Nous sommes fiers de toi Lionel Messi. Merci de nous avoir appris à ne jamais abandonner, nous devons nous battre jusqu’au bout. Enfin tu es champion du monde, on sait ce que tu as enduré pendant tant d’années, tu voulais y parvenir ! Allons en Argentine.

Avant même que Messi ne devienne une sensation dans le football mondial, Antonela Rocuzzo avait déjà fait des incursions dans son cœur.

Messi et Antonela se connaissent depuis l’enfance. Ils se sont rencontrés pour la première fois alors qu’ils n’avaient que cinq ans. Messi, alors qu’il jouait pour le Newell’s Old Boys Club, est allé dîner chez son ami où il a rencontré Antonela. Messi a ensuite déménagé à Barcelone à l’âge de 11 ans.

Cela a mis fin prématurément à leur amitié mais le duo s’est reconnecté en 2004 à la suite d’un événement tragique. Antonela avait perdu sa meilleure amie dans un accident de voiture à ce moment-là. Lionel Messi serait revenu à Rosario pendant cette période afin de réconforter son ami d’enfance.

Cinq ans plus tard, Messi et Antonela ont rendu publique leur relation. Le duo a accueilli leur premier enfant Thiago Messi en 2012. Le couple s’est officiellement marié en 2017. Plus tard, ils ont eu la chance d’avoir deux fils – Matteo et Ciro Messi.

Antonela est propriétaire d’entreprise et mannequin. Elle a signé un contrat de mannequinat avec le créateur de mode Ricky Sarkany et a cofondé un magasin de détail avec son amie Sofia Balbi.

Messi, d’autre part, a peut-être gravi les sommets du football, mais son amour pour sa femme et ses enfants lui donne encore d’autres objectifs familiaux majeurs.

