Lire les feuilles de thé Zoom

Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. On Tech est de retour de vacances d’été. Nous vous avons manqué ? Tu nous as manqué. Personne ne peut vraiment prédire ce qui arrivera à notre comportement collectif et à l’économie si et quand nous repoussons la dernière vague d’infections à coronavirus. Mais je trouve utile de rechercher des indices sur la façon dont les entreprises qui ont été altérées par le virus dépensent leur argent. Par exemple : Zoom Video, la société dont le service de visioconférence est devenu un verbe au cours des 18 derniers mois, a déclaré dimanche que il dépenserait environ 15 milliards de dollars pour acheter une société appelée Five9 qui fabrique des logiciels pour les centres d’appels de service client des entreprises. Comme le disent mes collègues de la newsletter DealBook, Zoom fait un pari de 15 milliards de dollars sur les appels téléphoniques. Il y a deux façons d’interpréter la folie de Zoom. La première est que l’entreprise fonctionne en position de force. Plus d’un an de personnes accros à Zooming (ou Microsoft Team’ing, ou Google Meet’ing) a donné à l’entreprise la puissance de feu financière pour faire des paris sur un nouveau domaine de croissance. Cette lecture est essentiellement que Zoom n’a pas besoin de se retenir et de planifier une situation dans laquelle les gens cessent de compter complètement sur la vidéo en ligne pour le travail, l’école, les visites chez le médecin et les réunions de famille.

Une autre interprétation est que Zoom pense que nos changements de comportement à l’ère de Covid sont éphémères et que l’entreprise doit jouer la défense. Si Zoom craint que les gens ne s’éloignent des écrans, il doit couvrir ses paris en s’étendant à différents domaines comme le service client. (Un aparté idiot: écrire ce bulletin m’a incité à écouter la chanson des années 1980 d’Aretha Franklin « Qui est Zoomin’ Qui ? » Ce n’est pas la plus grande chanson d’Aretha. Pardon.) La réalité est que ces deux lectures sur cette acquisition sont probablement vraies. Zoom pense que certaines de nos habitudes de vidéo en ligne sont durables, mais aussi que nous ne resterons pas aussi collés à nos gadgets qu’en 2020. La concurrence de Zoom s’intensifie – l’entreprise doit se diversifier dans différents services pour continuer à croître. Je ne veux pas non plus trop lire dans une seule acquisition d’entreprise. Mais je ne veux pas ignorer sa signification plus profonde. Zoom n’est qu’une application, oui, mais ses décisions d’entreprise reflètent une humeur et des croyances sur ce qui pourrait nous arriver à tous. Pendant de nombreux mois, les personnes qui se soucient de la finance d’entreprise ont insisté sur la façon dont les habitudes et les attitudes que nous avons adoptées pendant la pandémie pourraient persister. Ils essaient de prédire les marges bénéficiaires et les cours des actions pour des entreprises comme Zoom, Uber et Amazon, mais c’est aussi plus que cela.

Évaluer ce qui pourrait arriver à ces entreprises consiste vraiment à essayer d’évaluer à quel point nous avons changé à cause de la pandémie et des effets d’entraînement de même de petites modifications de comportement sur nos villes natales, nos écoles, où nous choisissons de vivre, la planification des transports, le rôle des femmes dans les familles et nos relations. Des entreprises comme Zoom fonctionnent comme des canaris dans la mine de charbon de ce à quoi pourrait ressembler la vie post-Covid. Peut-être que le directeur général de l’entreprise de salades Sweetgreen ne peut pas vraiment savoir combien les bureaux du centre-ville reviendront à des niveaux de dotation d’avant Covid, mais comment l’entreprise dépense son argent est un pari que la vie de bureau redeviendra plus ou moins ce qu’elle était. en 2019. Nous avons été profondément transformés par le coronavirus d’un million de manières, grandes et petites. Mais nous ne savons pas encore exactement ce que cela signifie. Tout ce que des entreprises comme Zoom et le reste d’entre nous peuvent faire, c’est faire des suppositions éclairées sur l’avenir et se préparer à se tromper au moins un peu. Si vous ne recevez pas déjà cette newsletter dans votre boîte de réception, veuillez vous inscrire ici.

Avant de partir… Maison Blanche contre Facebook : Le président Biden et d’autres responsables américains ont passé ces derniers jours à blâmer Facebook pour avoir amplifié des informations trompeuses sur les vaccins Covid-19, a rapporté ma collègue Cecilia Kang. Facebook a déclaré qu’il était un bouc émissaire. Renée DiResta, qui fait des recherches sur la désinformation, a écrit un fil Twitter nuancé sur le rôle des sociétés de médias sociaux, des personnes très suivies et de nous tous dans la diffusion de fausses informations sur les vaccins.

Que veut la Chine de ses entreprises ? Obéissance, écrit le chroniqueur du Times Li Yuan. La Chine agit plus rapidement que les autorités américaines ou européennes pour réprimer les abus des géants de la technologie, mais « l’efficacité se fait au détriment de la loi et de la régularité de la procédure », écrit-elle.

Les gouvernements qui surveillent chaque mouvement de leurs détracteurs : Les gouvernements ont utilisé un logiciel de surveillance des smartphones destiné à lutter contre les criminels et les terroristes pour espionner les journalistes, les militants des droits humains, les personnalités politiques et autres, selon les informations d’une alliance internationale de médias. Mes collègues ont déjà parlé de ce logiciel du groupe israélien NSO qui surveille chaque détail de la vie cellulaire d’une personne et a été utilisé par les gouvernements pour cibler leurs détracteurs. Bisous à ça Voici chats regardant « Cats » la comédie musicale. C’est merveilleux. (J’ai repéré cette vidéo dans une édition récente du Lettre d’information sur la bague en laiton.) Nous voulons de vos nouvelles. Dites-nous ce que vous pensez de ce bulletin et ce que vous aimeriez que nous explorions d’autre. Vous pouvez nous joindre au ontech@nytimes.com. Si vous ne recevez pas déjà cette newsletter dans votre boîte de réception, veuillez vous inscrire ici. Vous pouvez également lire colonnes passées sur la technologie.