Lire les déclarations de famille après la perte – Hollywood Life

Crédit d’image : Nouvelles d’EyePress/Shutterstock

Cinq hommes sont morts lors d’une mission OceanGate au fond de l’océan pour voir l’épave du Titanic

Leur descente a commencé le 18 juin 2023 et ils ont été portés disparus plus tard dans la soirée

Ils ont été présumés morts quatre jours plus tard le jeudi 22 juin 2023

Quatre jours après que cinq hommes ont commencé leur expédition pour visiter l’épave du Titanic dans le sous-marin Titan d’OceanGate, ils ont été présumés morts à la suite d’une «implosion catastrophique». Un submersible télécommandé a trouvé « cinq débris majeurs » à 1 600 pieds de la proue du Titanic – y compris le cône de queue du Titan – le commandant de la Garde côtière américaine, Contre-amiral John Mauger», a révélé en conférence de presse le jeudi 22 juin. « En consultation avec des experts au sein du Commandement unifié, les débris sont cohérents avec la perte catastrophique de la chambre de pression », a-t-il confirmé.

« Sur cette décision, nous avons immédiatement informé les familles », a poursuivi Mauger. « Au nom de la Garde côtière des États-Unis et de l’ensemble du Commandement unifié, j’offre mes plus sincères condoléances aux familles », a déclaré un porte-parole de la Garde côtière. Les cinq passagers à bord comprenaient : un milliardaire d’origine britannique Hamish Hardingun milliardaire anglo-pakistanais Shahzada Dawood et son fils de 19 ans, Sulemanexpert maritime français Paul-Henri Nargeoletet le PDG d’OceanGate.

OceanGate – qui a réussi une plongée sur l’épave du Titanic en 2021 et 2022, par Forbes – a également publié un communiqué jeudi après-midi, confirmant qu’il avait perdu ses cinq voyageurs. « Ces hommes étaient de véritables explorateurs qui partageaient un esprit d’aventure distinct et une profonde passion pour l’exploration et la protection des océans du monde. Nos cœurs sont avec ces cinq âmes et chaque membre de leurs familles pendant cette période tragique. Nous pleurons la perte de vies humaines et la joie qu’ils ont apportée à tous ceux qu’ils connaissaient », lit-on dans le communiqué.

« C’est une période extrêmement triste pour nos employés dévoués qui sont épuisés et pleurent profondément cette perte », a poursuivi OceanGate. « Toute la famille OceanGate est profondément reconnaissante envers les innombrables hommes et femmes de plusieurs organisations de la communauté internationale qui ont fourni un large éventail de ressources et ont travaillé si dur pour cette mission. Nous apprécions leur engagement à retrouver ces cinq explorateurs, ainsi que leurs journées et leurs nuits de travail inlassable pour soutenir notre équipage et leurs familles.

Bien qu’OceanGate semble absolument dévasté par la perte, un membre de la famille de Harding, Kathleen Cosnett, a critiqué la société pour avoir attendu des heures sans recevoir de contact de Titan pour appeler à l’aide. « C’est très effrayant », a déclaré le cousin de Harding, âgé de 69 ans. Télégraphe (via Indépendant) le 22 juin.[It] il leur a fallu si longtemps pour aller secourir [them], c’est beaucoup trop long. J’aurais pensé que trois heures seraient le strict minimum. OceanGate aurait attendu huit heures avant de signaler la disparition de Titan.

Cosnett n’est pas le seul membre de la famille à avoir parlé de la tragédie. Lisez la suite pour voir les déclarations d’autres membres de la famille de ceux qui sont morts lors d’un voyage au fond de l’océan ci-dessous.

La famille Dawood

La famille de Shahzada et Suelman a exprimé son « profond chagrin » après l’annonce de la mort horrible des membres de leur famille. « Nos fils bien-aimés étaient à bord du submersible Titan d’OceanGate qui a péri sous l’eau. Veuillez continuer à garder les âmes décédées et notre famille dans vos prières », a commencé la famille dans un Déclaration Twitter posté le 22 juin. « Nous sommes vraiment reconnaissants à tous ceux qui ont participé aux opérations de sauvetage. Leurs efforts inlassables ont été une source de force pour nous pendant cette période.

La déclaration a poursuivi en remerciant toutes les personnes impliquées dans la mission de sauvetage. « Leurs efforts inlassables ont été une source de force pour nous pendant cette période. Nous sommes également redevables à nos amis, notre famille, nos collègues et nos sympathisants du monde entier qui nous ont soutenus pendant notre heure de besoin », a poursuivi la famille. « L’immense amour et le soutien que nous recevons continuent de nous aider à endurer cette perte inimaginable. »

La famille Dawood a conclu : « Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles des autres passagers du submersible Titan. À l’heure actuelle, nous ne sommes pas en mesure de recevoir des appels et nous avons demandé que le soutien, les condoléances et les prières soient envoyés à la place. Les détails de leurs rites finaux dans ce monde seront bientôt annoncés.

