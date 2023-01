Lire la réponse de Nadhim Zahawi à The Independent concernant les allégations fiscales dans son intégralité

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak est sous pression pour limoger Nadhim Zahawi du Cabinet après qu’il a été affirmé que l’ancien chancelier avait payé une amende de plus d’un million de livres sterling pour régler une enquête sur ses affaires fiscales.

Le président du Parti conservateur a été confronté à des questions croissantes sur ses paiements personnels au HMRC, mais le Premier ministre l’a jusqu’à présent soutenu.

Certains conservateurs de haut rang estiment désormais qu’il est impossible pour M. Zahawi de continuer dans son travail, l’un d’entre eux qualifiant la situation d ‘”insoutenable”.

Rishi Sunak a maintenant demandé à son conseiller en éthique indépendant d’examiner l’affaire, car “il y a clairement des questions auxquelles il faut répondre”.

La révélation que M. Zahawi a été contraint de payer l’amende – dans le cadre d’un règlement fiscal total de près de 5 millions de livres sterling – intervient alors que L’indépendant a révélé comment il avait tenté de bâillonner ce journal en révélant qu’il faisait l’objet d’une enquête par la National Crime Agency et le HMRC l’année dernière.

M. Zahawi a déclaré à plusieurs reprises qu’il avait payé “tous les impôts dus” et qu’il intenterait une action en justice si nous signalions qu’il avait fait l’objet d’une enquête – mais L’indépendant a ignoré ses menaces et a publié deux rapports.

Vous pouvez lire l’échange complet ci-dessous.

6 juillet

L’indépendant:

M. Zahawi, il nous a été confirmé que vos finances ont fait l’objet d’une enquête de la NCA remontant à 2019 (et sont informés), ils ont soulevé cette question auprès de hauts responsables de Whitehall.

Pouvez-vous répondre?

Pouvez-vous donner des détails?

En avez-vous informé le Premier ministre et le Trésor lorsque vous avez accepté le poste de chancelier ?

Cela affecte-t-il votre capacité à faire votre nouveau travail de chancelier ?

Pouvez-vous garantir que vous avez payé toutes les taxes britanniques dues et que vous avez respecté toutes les lois et réglementations financières ?

Nadhim Zahawi :

Il n’y a pas eu d’enquête de ce type par la NCA. J’ai payé tous les impôts dus et j’ai obéi à toutes les lois et réglementations financières.

L’indépendant:

Nous avons parlé à une source senior qui a été approchée par la NCA à ce sujet officiellement en 2019.

Nadhim Zahawi :

Je le saurais si la NCA avait enquêté sur moi. Droite?

L’indépendant:

Êtes-vous catégorique sur le fait que la NCA ne vous l’a jamais dit ? Notre source a un souvenir très clair d’avoir été approché par eux formellement et dit qu’ils examinaient vos finances.

Nadhim Zahawi :

À cent pour cent, je vais intenter une action en justice. Je peux confirmer que la NCA ne m’a jamais approché/m’a dit quoi que ce soit dans ma carrière.

L’indépendant:

Nous avons parlé à quelqu’un qui était impliqué dans l’affaire. Il y a certainement eu une enquête de la NCA.

Nous sommes informés de manière fiable qu’il s’agissait de l’Unité internationale de lutte contre la corruption de la NCA (et qu’elle) a commencé en 2020. Le SFO est également impliqué. (Nous comprenons que) les chiffres de Whitehall étaient informés à l’époque (et que) Boris Johnson était au courant.

A-t-elle été soulevée auprès de vous par lui ou quelqu’un d’autre lorsqu’il vous a nommé chancelier ? Cela a-t-il déjà été évoqué avec vous ?

Pas de réponses

7 juillet

L’indépendant:

Avez-vous été informé depuis que vous avez pris vos fonctions de chancelier que la NCA et le HMRC ont enquêté sur vos affaires fiscales ?

Vous avez dit hier que vous n’étiez pas au courant. Êtes-vous sûr?

Savez-vous que Boris Johnson, Priti Patel et Cab Office ont été informés à ce sujet en 2020 ?

Comment un chancelier peut-il prendre en charge l’impôt alors qu’il a fait l’objet d’une enquête pour possible évasion fiscale ? Nous pensons que l’enquête est toujours en cours.

Pouvez-vous répondre?

Pas de réponses

8 juillet

L’indépendant:

Nous prévoyons de (publier) un article indiquant que la NCA SFO et le HMRC ont tous été impliqués dans l’enquête sur vos finances/impôts depuis 2020. Et qu’ils ont informé No 10, Cab Off et Home Off à ce sujet. Nous avons eu cette information confirmée.

Pouvez-vous répondre à ce qui suit ?

Le HMRC vous en a-t-il maintenant informé ?

Ne présente-t-il pas un conflit d’intérêts ?

Allez-vous rendre publiques vos déclarations fiscales ?

Nadhim Zahawi :

Je vais intenter une action en justice.

L’indépendant:

Nous vous avons posé des questions directes basées sur des informations fiables sur la base d’un intérêt public clair.

Pouvez-vous répondre s’il vous plaît?

Nadhim Zahawi :

Je t’ai répondu. Je répète que je vais intenter une action en justice.

L’indépendant:

Il est normal de demander à un politicien une réponse à des questions sérieuses d’intérêt public afin qu’elles puissent être pesées avant publication. Il est raisonnable de s’attendre à une réponse réfléchie.

Nous avons également établi que l’enquête du HMRC sur vos affaires fiscales a été menée par ses enquêteurs sur la fraude fiscale et que l’enquête n’est pas résolue.

Pas de réponses