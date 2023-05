Lire la relégation WSL pourrait signifier un avenir incertain

Il est difficile d’imaginer Reading revenir dans l’élite de l’Angleterre pendant un certain temps étant donné son manque de ressources. Eddie Keogh – La FA / La FA via Getty Images

READING, Angleterre – Il y avait un bel équilibre entre Reading et Chelsea au stade Select Car Leasing samedi après-midi. C’était l’équipe du haut contre l’équipe du bas, sans que ni le titre ni la relégation ne soient complètement réglés avant le coup d’envoi. Mais au-delà de l’état du jeu à ce moment-là, le match a vu les deux managers les plus anciens de la division s’affronter; Kelly Chambers de Reading et Emma Hayes de Chelsea ne sont pas seulement de bonnes amies, mais des confidentes.

Chambers et Hayes ont beaucoup en commun ; ce sont deux mères qui ont poussé leurs clubs respectifs là où ils sont aujourd’hui. Dans une pirogue se trouvait Chambers, un manager qui avait fonctionné avec un budget relativement restreint, assumant même de nombreux rôles supplémentaires au club, pour l’amener à un lieu de sécurité et de compétition au sein de la WSL après avoir obtenu une promotion du deuxième niveau en 2015.

Dans l’autre se trouvait Hayes, un manager qui avait repoussé les limites de la WSL. Elle a également remporté son premier titre de champion en 2015 mais, plutôt que de gagner une place en première division, c’était le début de la domination de Chelsea sur le football féminin en Angleterre, puisqu’elle a remporté six des huit prochaines couronnes WSL. En effet, l’investissement de Chelsea, comme celui de Manchester City et d’Arsenal à l’époque où les Royals prenaient ces mesures naissantes dans la WSL (ou WSL 1 comme on l’appelait à l’époque), est ce qui a finalement sonné le glas de Reading.

La victoire 3-0 de Chelsea samedi a confirmé le dernier titre des Blues et, comme l’a déclaré Chambers lors de sa conférence de presse d’avant-match avant les derniers matches de la saison : « Je pense qu’à mesure que le football féminin s’est développé, les clubs ont mis de l’argent pour s’assurer que leur équipe féminine grandit. C’est tellement important pour le jeu et malheureusement, en ce moment, nous ne pouvons tout simplement pas suivre au rythme où ça se passe. »

C’était un sentiment qui avait été dansé tout au long de la saison et, en fait, pour bon nombre des dernières années. Il n’y avait aucune illusion sur le poids financier (ou son absence) avec lequel Chambers a dû travailler. Le gouffre financier – ainsi que les luttes à l’échelle du club qui n’ont fait qu’empirer depuis le début de la pandémie de COVID-19 – n’ont pas seulement un impact sur les joueurs que le club peut faire venir et les salaires qu’ils peuvent payer, mais la taille de le personnel avec lequel Chambers doit travailler.

En plus d’un centre d’entraînement sur mesure sur le terrain d’entraînement du club à l’extérieur de Reading, la force de l’entraînement est ce que Chambers considère comme le plus grand attrait pour les signatures potentielles. Et, en tant que directeur du football en plus d’être entraîneur-chef, le joueur de 37 ans a beaucoup à dire sur qui le club essaie de faire venir, mais il est clair cette saison que l’équipe manque d’une partie de sa qualité précédente. . Les blessures de joueuses clés telles que Deanne Rose, absente depuis neuf mois, ainsi que Deanna Cooper, Emma Harries et Jackie Burns n’ont fait qu’entraver davantage ce qu’elles ont réussi sur le terrain cette saison.

Après une défaite 4-1 contre les Spurs lors de leur avant-dernier match de la saison, Chambers a parlé du « miracle » nécessaire pour maintenir l’équipe, mais les Royals ont obtenu un sursis temporaire lorsque les rivaux de relégation Leicester City n’ont pas réussi à battre West Ham le suivant. jour, menant le combat jusqu’au dernier tour de matches.

Reading a entamé son dernier match en sachant qu’il lui fallait non seulement sa meilleure performance de la saison contre Chelsea, champion en titre, mais aussi une faveur de Brighton (les Seagulls accueillaient les Foxes, qui avaient deux points de mieux que Reading au coup d’envoi). c’est arrivé, Leicester a remporté une victoire tardive, condamnant les Royals malgré tout.

C’était l’aboutissement d’une glissade d’une saison. Même si Reading avait réussi à rester debout cette fois, cela n’aurait fait que retarder l’inévitable. Le gouffre de la disparité financière entre eux et leurs pairs s’est creusé de saison en saison, menaçant de les avaler alors qu’ils dégringolaient.

Après leur défaite insipide contre les Spurs, Chambers a été confronté aux questions habituelles de la WSL sur une éventuelle relégation, bien que tout ait été formulé avec espoir après le retour de Liverpool et de Bristol City suite à leurs rétrogradations respectives. Pourtant, de telles tentatives de rotation positive n’avaient pas beaucoup de sens; l’argent que Liverpool pourrait mettre dans son programme féminin dépasse de loin Reading, qui a également vu son équipe masculine reléguée en Ligue 1 pour la saison prochaine.

Cependant, Chambers tient à garder autant de continuité entre cette saison et la suivante, et a déclaré après la défaite contre les Spurs. « Je veux garder l’ensemble de la configuration à temps plein comme nous le sommes. Nous avons un personnel incroyable qui travaille dur, beaucoup ont plus d’un emploi. »

À Reading depuis 21 ans, le paysage du football féminin a rapidement changé. Chambers est passé de joueur à entraîneur, à directeur du football et manager. De même, le jeu n’est plus une activité amateur ou à temps partiel, mais une carrière viable qui doit payer les factures. Et même si la structure salariale de la WSL et du championnat n’a pas actuellement le même poids que la promotion et la relégation dans le jeu masculin, les ceintures sont régulièrement resserrées lorsque les équipes féminines sont obligées de se retirer.

Un club familial avant tout, avec Chambers toujours peinte dans le rôle maternel bien avant la naissance de son premier enfant en 2016, le week-end dernier, la manager a parlé d’inquiétude pour ceux du club, les joueurs ainsi que son personnel de coulisses, beaucoup de qui avait été dans les limbes pendant une si grande partie de la saison. Elle a admis, cinq semaines seulement avant la naissance de son deuxième enfant, qu’elle n’avait même pas fait de valise pour l’hôpital ni choisi un nom; La saison de Reading et les implications pour les personnes impliquées étaient sa première préoccupation.

Interrogé par ESPN sur le côté communautaire et familial du club, le joueur de 37 ans a été inébranlable. « Nous devons conserver ces valeurs; évidemment, après le COVID, cela a été difficile. Je veux que les joueurs et le personnel reviennent davantage dans la communauté et s’appuient sur la base de fans que nous avons construite. Nous avons eu un bon nombre de fans à chaque match mais nous besoin de construire cela quelle que soit la ligue dans laquelle nous sommes.

« Nous sommes un club familial et nous ne pouvons pas perdre cela en tant que valeur, c’est tellement important pour nous. Jouer à Reading maintenant était un grand pas pour nous, vous voyez des enfants rencontrer des joueurs et vous ne pouvez pas construire ces relations [with fans] dans le jeu masculin. C’est une si grande partie du jeu féminin que j’espère ne pas trop changer.

« Oui, il y a des choses sur le terrain que nous devons régler et en dehors du terrain, nous devons encore grandir en tant que club, alors c’est comme ça que nous procédons. »

Situé à environ 40 miles à l’ouest de Londres, au cœur du Berkshire, il y a un sens plus profond de l’aspect communautaire au club qui a joué un rôle clé dans la carrière d’innombrables joueurs de la WSL, des diplômés du centre d’excellence comme Fran Kirby et Emma Harries, à ceux qui se sont fait les dents ailleurs comme Lauren Burton, Tash Harding et Mary Earps. Il n’est pas surprenant d’entendre Chambers faire l’éloge du développement des joueurs et de l’intégration communautaire.

Interrogée sur son avenir à plusieurs reprises au fil des ans, notamment cette saison, qui ressemblait à une lutte prolongée contre la marée, Chambers a répété à plusieurs reprises que les Royals étaient sa priorité et qu’il était difficile de se voir ailleurs. La manager, qui a tant fait avec si peu au cours de son temps à la WSL, et qui a donné plus de deux décennies de sa vie au club qu’elle chérit, a été très appréciée et marmonnée en conjonction avec d’autres emplois vacants autour du ligue pour la force de ses capacités d’entraîneure.

Pourtant, tout comme le manager qu’elle a aligné en face lors de son dernier match en WSL, il est presque impossible de l’imaginer ailleurs. Tout comme Chelsea ne serait pas où ils en sont aujourd’hui sans Hayes, Reading serait l’ombre d’elle-même sans Chambers.