Lire la lettre de Zuckerberg annonçant les coupes

Méta licencie 13% de son personnel, soit plus de 11 000 employés, le PDG Mark Zuckerberg dit dans une lettre aux employés le mercredi.

Les licenciements surviennent au milieu d’une période difficile pour Meta, qui a fourni des prévisions tièdes fin octobre pour ses prochains résultats du quatrième trimestre qui ont effrayé les investisseurs et fait chuter ses actions de près de 20 %.

Les investisseurs se sont inquiétés de la hausse des coûts et des dépenses de Meta, qui ont bondi de 19 % d’une année sur l’autre au troisième trimestre pour atteindre 22,1 milliards de dollars. Les ventes globales de Meta ont diminué de 4 % d’une année sur l’autre pour atteindre 27,71 milliards de dollars au troisième trimestre, tandis que son bénéfice d’exploitation a chuté de 46 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 5,66 milliards de dollars.

Zuckerberg a déclaré que Meta procédait à des réductions dans chaque organisation, mais que le recrutement serait affecté de manière disproportionnée puisque l’entreprise prévoit d’embaucher moins de personnes en 2023. L’entreprise a prolongé son gel des embauches jusqu’au premier trimestre à quelques exceptions près, a déclaré Zuckerberg.

“C’est un moment triste, et il n’y a pas moyen de contourner cela. À ceux qui partent, je tiens à vous remercier encore pour tout ce que vous avez mis dans cet endroit”, a-t-il ajouté.

Les employés concernés recevront 16 semaines de salaire plus deux semaines supplémentaires pour chaque année de service, a déclaré Zuckerberg. Meta couvrira l’assurance maladie pendant six mois.

Meta investit massivement dans le métaverse, qui fait généralement référence à un monde numérique encore à développer et accessible par des casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Ce pari lourd a coûté 9,4 milliards de dollars à Meta jusqu’à présent en 2022, et la société prévoit que les pertes “augmenteront considérablement d’une année sur l’autre”.

Zuckerberg a déclaré lors d’un appel avec des analystes dans le cadre de son rapport sur les résultats du troisième trimestre que Meta prévoyait de

« concentrer nos investissements sur un petit nombre de domaines de croissance hautement prioritaires » au cours de la prochaine année.

“Cela signifie que certaines équipes se développeront de manière significative, mais la plupart des autres équipes resteront stables ou diminueront au cours de la prochaine année”, a déclaré Zuckerberg. “Dans l’ensemble, nous prévoyons de terminer 2023 avec à peu près la même taille, ou même une organisation légèrement plus petite que nous ne le sommes aujourd’hui.”

Meta compte plus de 87 000 employés à fin septembre.

Voici la lettre de Mark Zuckerberg aux employés :

“Aujourd’hui, je partage certains des changements les plus difficiles que nous ayons apportés dans l’histoire de Meta. J’ai décidé de réduire la taille de notre équipe d’environ 13 % et de laisser partir plus de 11 000 de nos employés talentueux. Nous prenons également un certain nombre d’étapes supplémentaires pour devenir une entreprise plus légère et plus efficace en réduisant les dépenses discrétionnaires et en prolongeant notre gel des embauches jusqu’au premier trimestre.

Je veux assumer la responsabilité de ces décisions et de la façon dont nous en sommes arrivés là. Je sais que c’est difficile pour tout le monde, et je suis particulièrement désolé pour ceux qui sont touchés.

Comment on est venu ici?

Au début de Covid, le monde s’est rapidement déplacé en ligne et l’essor du commerce électronique a entraîné une croissance démesurée des revenus. De nombreuses personnes ont prédit qu’il s’agirait d’une accélération permanente qui se poursuivrait même après la fin de la pandémie. Moi aussi, j’ai donc pris la décision d’augmenter considérablement nos investissements. Malheureusement, cela ne s’est pas déroulé comme je m’y attendais. Non seulement le commerce en ligne est revenu aux tendances antérieures, mais le ralentissement macroéconomique, la concurrence accrue et la perte de signal publicitaire ont entraîné une baisse de nos revenus par rapport à ce à quoi je m’attendais. Je me suis trompé et j’en assume la responsabilité.

Dans ce nouvel environnement, nous devons devenir plus efficaces en termes de capital. Nous avons déplacé davantage de nos ressources vers un plus petit nombre de domaines de croissance hautement prioritaires, comme notre moteur de découverte d’IA, nos publicités et nos plateformes commerciales, et notre vision à long terme du métaverse. Nous avons réduit les coûts dans l’ensemble de notre entreprise, notamment en réduisant les budgets, en réduisant les avantages et en réduisant notre empreinte immobilière. Nous restructurons les équipes pour gagner en efficacité. Mais ces mesures à elles seules ne permettront pas d’aligner nos dépenses sur la croissance de nos revenus, j’ai donc également pris la décision difficile de laisser partir les gens.

Comment cela fonctionnera-t-il ?

Il n’y a pas de bonne façon de procéder à une mise à pied, mais nous espérons vous fournir toutes les informations pertinentes le plus rapidement possible, puis faire tout notre possible pour vous aider à traverser cette épreuve.

Tout le monde recevra bientôt un e-mail vous informant de ce que cette mise à pied signifie pour vous. Après cela, chaque employé concerné aura la possibilité de parler à quelqu’un pour obtenir des réponses à ses questions et participer à des séances d’information.

Certains des détails aux États-Unis incluent:

Rupture . Nous paierons 16 semaines de salaire de base plus deux semaines supplémentaires pour chaque année de service, sans plafond.

. Nous paierons 16 semaines de salaire de base plus deux semaines supplémentaires pour chaque année de service, sans plafond. prise de force . Nous paierons pour tout le temps de prise de force restant.

. Nous paierons pour tout le temps de prise de force restant. Acquisition des RSU . Toutes les personnes concernées recevront leur acquisition du 15 novembre 2022.

. Toutes les personnes concernées recevront leur acquisition du 15 novembre 2022. Assurance santé . Nous couvrirons le coût des soins de santé pour les personnes et leurs familles pendant six mois.

. Nous couvrirons le coût des soins de santé pour les personnes et leurs familles pendant six mois. Services de carrière . Nous fournirons trois mois d’assistance professionnelle avec un fournisseur externe, y compris un accès anticipé à des pistes d’emploi non publiées.

. Nous fournirons trois mois d’assistance professionnelle avec un fournisseur externe, y compris un accès anticipé à des pistes d’emploi non publiées. Aide à l’immigration. Je sais que c’est particulièrement difficile si vous êtes ici avec un visa. Il y a une période de préavis avant la résiliation et certaines périodes de grâce pour les visas, ce qui signifie que tout le monde aura le temps de faire des plans et de travailler sur son statut d’immigration. Nous avons des spécialistes en immigration dédiés pour vous guider en fonction de vos besoins et de ceux de votre famille.

En dehors des États-Unis, le support sera similaire, et nous suivrons bientôt avec des processus distincts qui tiennent compte des lois locales sur l’emploi.

Nous avons pris la décision de supprimer l’accès à la plupart des systèmes Meta pour les personnes qui partent aujourd’hui compte tenu de la quantité d’accès aux informations sensibles. Mais nous gardons les adresses e-mail actives tout au long de la journée afin que tout le monde puisse dire au revoir.

Bien que nous effectuions des réductions dans chaque organisation à la fois dans la famille d’applications et dans les laboratoires de réalité, certaines équipes seront plus touchées que d’autres. Le recrutement sera affecté de manière disproportionnée puisque nous prévoyons embaucher moins de personnes l’année prochaine. Nous restructurons également plus substantiellement nos équipes commerciales. Cela ne reflète pas l’excellent travail accompli par ces groupes, mais ce dont nous avons besoin pour aller de l’avant. Les dirigeants de chaque groupe prévoiront du temps pour discuter de ce que cela signifie pour votre équipe au cours des prochains jours.

Les coéquipiers qui nous quitteront sont talentueux et passionnés et ont eu un impact important sur notre entreprise et notre communauté. Chacun d’entre vous a contribué au succès de Meta, et je lui en suis reconnaissant. Je suis sûr que vous continuerez à faire du bon travail à d’autres endroits.

Quels autres changements apportons-nous ?

Je considère les licenciements comme un dernier recours, nous avons donc décidé de limiter les autres sources de coûts avant de laisser partir nos coéquipiers. Dans l’ensemble, cela se traduira par un changement culturel significatif dans la façon dont nous fonctionnons. Par exemple, alors que nous réduisons notre empreinte immobilière, nous passons au partage de bureau pour les personnes qui passent déjà la plupart de leur temps en dehors du bureau. Nous déploierons d’autres changements de réduction des coûts comme celui-ci dans les mois à venir.

Nous prolongeons également notre gel des embauches jusqu’au premier trimestre, à quelques exceptions près. Je vais surveiller nos performances commerciales, notre efficacité opérationnelle et d’autres facteurs macroéconomiques pour déterminer si et combien nous devrions reprendre l’embauche à ce moment-là. Cela nous donnera la capacité de contrôler notre structure de coûts en cas de ralentissement économique continu. Cela nous mettra également sur la voie d’une structure de coûts plus efficace que celle que nous avons récemment présentée aux investisseurs.

Je suis actuellement au milieu d’un examen approfondi de nos dépenses d’infrastructure. Au fur et à mesure que nous construisons notre infrastructure d’IA, nous nous efforçons de devenir encore plus efficaces avec notre capacité. Notre infrastructure continuera d’être un avantage important pour Meta, et je pense que nous pouvons y parvenir tout en dépensant moins.

Fondamentalement, nous apportons tous ces changements pour deux raisons : nos perspectives de revenus sont inférieures à ce que nous avions prévu au début de cette année, et nous voulons nous assurer que nous fonctionnons efficacement à la fois dans Family of Apps et Reality Labs.

Comment est-ce qu’on avance?

C’est un moment triste, et il n’y a pas moyen de contourner cela. À ceux qui partent, je tiens à vous remercier encore une fois pour tout ce que vous avez investi dans cet endroit. Nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd’hui sans votre travail acharné, et je vous suis reconnaissant de vos contributions.

À ceux qui restent, je sais que c’est une période difficile pour vous aussi. Non seulement nous disons au revoir aux personnes avec qui nous avons travaillé en étroite collaboration, mais beaucoup d’entre vous ressentent également une incertitude quant à l’avenir. Je veux que vous sachiez que nous prenons ces décisions pour nous assurer que notre avenir est solide.

Je crois que nous sommes profondément sous-estimés en tant qu’entreprise aujourd’hui. Des milliards de personnes utilisent nos services pour se connecter, et nos communautés ne cessent de croître. Notre cœur de métier est parmi les plus rentables jamais construits avec un énorme potentiel devant nous. Et nous sommes à la tête du développement de la technologie pour définir l’avenir de la connexion sociale et de la prochaine plate-forme informatique. Nous faisons un travail historiquement important. Je suis convaincu que si nous travaillons efficacement, nous sortirons de ce ralentissement plus forts et plus résilients que jamais.

Nous partagerons plus sur la façon dont nous fonctionnerons en tant qu’organisation rationalisée pour atteindre nos priorités dans les semaines à venir. Pour l’instant, je dirai une fois de plus à quel point je suis reconnaissant à ceux d’entre vous qui partez pour tout ce que vous avez fait pour faire avancer notre mission.

Marquer”

