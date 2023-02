Lire la déclaration complète du groupe Adani sur l’annulation de FPO

Adani Enterprises a annulé sa vente d’actions de Rs 20 000 crore en raison des conditions de marché actuelles, a annoncé la société mercredi, quelques jours après une déroute de ses actions à la suite des critiques d’un vendeur à découvert américain.

Le groupe Adani avait recueilli le soutien des investisseurs mardi, l’action de suivi étant entièrement souscrite le dernier jour des offres.

Mais la vente des actions et des obligations du groupe Adani a repris mercredi, les actions d’Adani Enterprises plongeant de 28% et les ports d’Adani et la zone économique spéciale chutant de 19%, la pire journée jamais enregistrée pour les deux.

Le groupe, dans un communiqué, a déclaré qu’il restituerait le produit du FPO pour isoler les investisseurs de l’offre des pertes potentielles.

Voici la déclaration complète du groupe Adani :

Le conseil d’administration d’Adani Enterprises Ltd., (AEL) a décidé de ne pas donner suite à l’offre publique de suivi (FPO) entièrement souscrite.

Compte tenu de la situation sans précédent et de la volatilité actuelle du marché, la Société vise à protéger les intérêts de sa communauté d’investisseurs en restituant le produit du FPO et en retirant la transaction réalisée.

Gautam Adani, président d’Adani Enterprises Ltd, a déclaré : “Le conseil d’administration saisit cette occasion pour remercier tous les investisseurs pour votre soutien et votre engagement envers notre FPO. La souscription pour le FPO s’est clôturée avec succès hier. Malgré la volatilité de l’action au cours de la semaine dernière, votre foi et votre confiance dans la société, ses activités et sa gestion a été extrêmement rassurante et humiliante. Merci.

Cependant, aujourd’hui, le marché a été sans précédent et le cours de nos actions a fluctué au cours de la journée. Compte tenu de ces circonstances extraordinaires, le conseil d’administration de la Société a estimé qu’aller de l’avant avec l’émission ne serait pas moralement correct. L’intérêt des investisseurs est primordial et, par conséquent, pour les protéger de toute perte financière potentielle, le conseil d’administration a décidé de ne pas poursuivre le FPO.

Nous travaillons avec nos Book Running Lead Managers (BRLM) pour rembourser les produits que nous avons reçus sous séquestre et pour libérer également les montants bloqués sur vos comptes bancaires pour la souscription à cette émission.

Notre bilan est très sain avec des flux de trésorerie solides et des actifs sécurisés, et nous avons un historique impeccable du service de notre dette.

Cette décision n’aura aucun impact sur nos opérations existantes et nos plans futurs. Nous continuerons de nous concentrer sur la création de valeur à long terme et la croissance sera gérée par des provisions internes. Une fois le marché stabilisé, nous réviserons notre stratégie sur les marchés des capitaux. Nous sommes convaincus que nous continuerons à bénéficier de votre soutien. Merci pour la confiance que vous nous accordez.”

Avis de non-responsabilité : New Delhi Television est une filiale d’AMG Media Networks Limited, une société du groupe Adani.