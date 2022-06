Lire la décision de la Cour suprême annulant Roe v. Wade

La Cour suprême des États-Unis a officiellement annulé Roe c.Wade, la décision historique de 1973 qui a établi un droit constitutionnel à l’avortement. Désormais, la question sera réglée État par État, 22 États susceptibles d’interdire rapidement tous ou presque tous les avortements.

La route vers la décision 6-3 a commencé lorsque l’État du Mississippi a interdit presque tous les avortements après 15 semaines de grossesse. La loi de l’État a violé la décision de la Cour dans Planification familiale c. Casey (1992) que les femmes enceintes ont le droit d’interrompre leur grossesse jusqu’au moment où le fœtus est « viable ». Mais l’opinion du juge Samuel Alito dans Dobbs c.Jackson Women’s Health Organization renverse cette norme et Chevreuil.

« La Constitution ne confère pas le droit à l’avortement ; Chevreuil et Casey sont annulés ; et le pouvoir de réglementer l’avortement est rendu au peuple et à ses représentants élus », lit-on dans la décision.

Les six personnes nommées par les républicains ont voté pour renverser près de 50 ans de précédent, les trois libéraux de la Cour étant dissidents. Comme Anna North de Vox expliquée en 2020 lorsque le nouveau juge conservateur a rejoint la Cour, la fin de Chevreuil ne signifiera probablement pas la fin de l’avortement dans les États qui l’interdisent – juste juridique Avortement. Et, a écrit North, cela aura « des conséquences dévastatrices pour de nombreuses personnes, en particulier les Américains à faible revenu et les personnes de couleur dans les États rouges ».

L’opinion d’Alito est similaire à un projet d’avis obtenu et publié par Politico en mai – une fuite largement sans précédent qui a secoué la Cour et la nation. Mais même avant la fuite, la supermajorité conservatrice à la Cour avait signalé à plusieurs reprises qu’elle était prête à renverser Chevreuil et permettre aux États d’interdire les avortements.

Il s’agit d’une nouvelle de dernière minute ; La couverture de Vox se développe. Lisez le texte intégral de l’opinion d’Alito sur le site Web de la Cour ici ou ci-dessous :