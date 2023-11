Lire entre les bénéfices : Pour les géants du divertissement, le jeu est un champ de bataille clé pour l’avenir

C’est la saison des résultats, ce qui signifie que nous examinons sous le capot certaines des plus grandes sociétés des médias et du divertissement. Ce trimestre, il est devenu tout à fait clair que les jeux sont au menu des grandes et petites entreprises de divertissement, mais surtout des grandes.

Le jeu a été un sujet de discussion fréquent lors de l’appel aux résultats du troisième trimestre 2023 de Warner Bros. Discovery mercredi. Le PDG David Zaslav a fait des vagues lorsqu’il a annoncé que WB se tournerait vers un modèle de service en direct pour ses jeux, plutôt que vers les versions premium de consoles et de PC qui définissaient auparavant la stratégie de jeu de l’entreprise.

“La recherche a montré que la génération Z et la génération Alpha préfèrent les jeux à toute autre forme de divertissement”, a déclaré Zaslav lors de l’appel. “Plus que les réseaux sociaux, plus que regarder la télévision ou écouter de la musique, plus que aller au cinéma.”

WB se concentrera désormais sur davantage de jeux de service en direct : “Notre objectif est de transformer nos plus grandes franchises, en passant d’une base essentiellement basée sur consoles et PC avec des calendriers de sortie sur trois à quatre ans, pour inclure toujours plus de gameplay via des services en direct, multiplateformes et free-to-play… pic.twitter.com/WkjYOLWvjJ -Shinobi602 (@shinobi602) 8 novembre 2023

Notamment, les jeux vidéo n’ont pas été un point de discussion majeur lors de l’appel aux résultats du quatrième trimestre 2023 de Disney mercredi – mais cela ne signifie pas que le jeu n’est pas également essentiel pour l’avenir de cette société de divertissement. Les dirigeants de Disney seraient exhortant le PDG Bob Iger pour transformer l’entreprise en un géant du jeu, et l’appel aux résultats de Disney était rempli de fils d’Ariane expliquant pourquoi.

D’une part, le rôle du contenu sportif, et en particulier d’ESPN, en tant que principal moteur de revenus pour Disney a été un refrain répété tout au long de l’appel de mercredi. “Ces résultats nous donnent confiance dans notre conviction que le sport a le pouvoir de générer de la valeur pour l’entreprise, même face aux vents contraires difficiles du secteur”, a déclaré Iger.

L’accent mis par Disney sur le contenu sportif concorde avec les rumeurs récentes, rapportées le mois dernier par Bloomberg, qu’une acquisition d’Electronic Arts a été discutée au sein du conseil d’administration de Disney. L’un des plus grands atouts d’EA en tant que développeur de jeux réside dans sa richesse en contenu de jeux sportifs et ses relations avec les ligues sportives traditionnelles, et le fait de se connecter à l’IP de jeu d’ESPN pourrait contribuer à dynamiser cet écosystème.

“Je pense que cela a beaucoup de sens, avec le crossover sportif avec ESPN”, a déclaré Joe McMahon, directeur associé des jeux et de l’esport pour l’agence Wavemaker. “Ils acquerraient de très bonnes IP de jeux, comme Apex Legends et Mass Effect, mais avec la puissance des studios hollywoodiens de Disney pour pouvoir créer de nouvelles IP de films et de télévision.”

Les géants du jeu et du divertissement commencent également à s’associer de nouvelles manières. de Nintendo le cours de l’action a bondi mercredi après que le développeur du jeu a annoncé son partenariat avec Sony pour produire un Film d’action en direct “La Légende de Zelda”. Alors que les sociétés de divertissement continuent de s’emparer des meilleures propriétés de jeux pour les adapter à la télévision et au cinéma, leur course pour monétiser plus efficacement leurs propres propriétés intellectuelles locales à travers les jeux s’intensifie.

Le jeu est une forme de divertissement intrinsèquement immersive et interactive, et si Disney décide de créer un groupe de jeux interne, il pourrait se tourner vers sa division des parcs à thème pour trouver les talents appropriés, tout comme il l’a fait pour sa stratégie métaverse l’année dernière. La croissance de l’activité des parcs Disney était un autre point central lors de l’appel de mercredi, et Iger a reconnu que l’activité expérientielle de Disney était une source de rendements considérables pour l’entreprise.

« L’une des choses que j’ai toujours appréciées chez Disney, c’est que lorsque vous êtes dans un parc, dans une expérience, ils contrôlent tout, n’est-ce pas ? C’est ce que tu sens ; c’est la température de l’air ; ce sont toutes ces choses qui en font l’expérience la plus riche que vous puissiez vivre », a déclaré Fred Schank, vice-président de l’expérience de marque pour l’agence de création The Marketing Arm. “C’est vraiment difficile d’obtenir cela dans une expérience de jeu, car il n’y a que l’image et le son avec lesquels jouer – mais si quelqu’un veut atteindre ce niveau, c’est Disney qui est la marque.”