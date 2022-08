Lire en plein air – Le New York Times

Si vous pouvez prendre une heure ou un après-midi pour lire à l’extérieur ce week-end, vous avez le choix entre de nombreux nouveaux livres prometteurs. Peut-être le « premier album dense, prismatique et souvent envoûtant » de Tess Gunty, « The Rabbit Hutch » ? La biographie d’Alec Nevala-Lee sur Buckminster Fuller ? Ou “Knocking Myself Up: A Memoir of My (In)Fertility” de Michelle Tea? Elisabeth recommande « The Displacements », de Bruce Holsinger. J’ai récemment lu “Magpie” d’Elizabeth Day en deux après-midi ravissants. Vous préférerez peut-être un livre de poche, de peur qu’une couverture rigide ne s’avère trop lourde à tenir si vous prévoyez de vous allonger. Nous en avons aussi un tas. (Et si vous êtes plutôt un lecteur de e-reader, vous avez toutes ces options et plus encore.)

Qu’avez-vous lu récemment, dehors ou autrement, que vous avez adoré ? Parle-moi de ça.

Pour plus

LA SEMAINE EN CULTURE

Stephen King a témoigné que le projet de fusion des géants de l’édition Penguin Random House et Simon & Schuster nuirait aux écrivains.

Warner Bros. a annulé la sortie de “Batgirl” alors que sa société mère recherchait des coupes budgétaires après une fusion, selon The Hollywood Reporter.

En tant que lieutenant Uhura dans “Star Trek”, Nichelle Nichols a changé ce que nous pensions être possible, écrit Stacy Y. China. Nichols est décédé la semaine dernière à 89 ans.

“Days of Our Lives”, un pilier de la télévision de réseau de jour depuis 1965, passe au service de streaming de NBC, Peacock.

The Art Newspaper a eu un aperçu de la refonte du parc de sculptures Storm King dans le nord de l’État de New York.

Les acteurs de théâtre reconsidèrent les exigences de la scène, y compris le travail parfois dangereux.

La pédale d’acier, autrefois un incontournable de la musique country, trouve une nouvelle vie sous d’autres formes.

Bill Cosby demande un nouveau procès dans une affaire civile où un jury a conclu qu’il avait agressé sexuellement un adolescent de 16 ans en 1975.