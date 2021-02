L’IRCTC s’associe à la plateforme de billetterie électronique Abhibus pour offrir un service de réservation de billets de bus

La plateforme de billetterie électronique en ligne AbhiBus a annoncé jeudi son partenariat avec l’Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) pour fournir un service de billetterie de bus aux clients de cette dernière. Cette décision permettra à l’IRCTC d’obtenir l’inventaire des bus sur 1 00 000 itinéraires de bus et à ses clients la possibilité de réserver des billets / bus avec / sans climatisation selon leurs besoins, selon un communiqué.

L’IRCTC autorise plus de neuf billets de train lakh chaque jour, tandis qu’AbhiBus a desservi plus de 45 millions de clients à ce jour depuis le lancement du système de réservation de passagers en ligne avant de lancer la plate-forme de billetterie électronique – Abhibus.com et ses applications mobiles, indique le communiqué. Grâce à cette collaboration, l’IRCTC prévoit de faciliter la réservation de voyages pour ses clients, car s’ils trouvent des billets de train dans la liste d’attente, ils peuvent rapidement se référer à la disponibilité des bus sans passer d’une plate-forme à l’autre, offrant aux voyageurs une expérience de réservation sans tracas, a-t-il déclaré. . «Le partenariat avec l’IRCTC permettra à AbhiBus de croître de manière exponentielle, tandis que les clients de l’IRCTC auront un accès immédiat et sans tracas au plus grand inventaire de bus en ligne de l’Inde avec des options de paiement et promotionnelles innovantes pour prendre en charge leur premier kilomètre, leur dernier kilomètre et leurs choix de connectivité alternatifs,» a déclaré Shashanka Koona, directrice commerciale d’AbhiBus.

Actuellement, avec ses liens avec diverses sociétés de transport d’État, AbhiBus a régulièrement enregistré plus de 30000 réservations par jour, au cours des trois derniers mois, selon le communiqué. «Le rapprochement de l’IRCTC avec AbhiBus l’aidera à atteindre les millions de voyageurs avec l’inventaire de bus le plus complet disponible en ligne pour combler non seulement les lacunes de connectivité du premier et du dernier kilomètre, mais également fournir une option de voyage alternative en cas d’indisponibilité du train. , » Ça disait. Les diverses sociétés nationales de transport routier et la flotte des opérateurs de bus privés permettront aux utilisateurs de choisir parmi plus de 100 000 itinéraires, a déclaré l’IRCTC.