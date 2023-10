L’Iranienne Narges Mohammadi remporte le prix Nobel de la paix pour son travail contre l’oppression des femmes

Narges Mohammadi, militant iranien emprisonné, a reçu vendredi le prix Nobel de la paix à Oslo.

« Le Comité Nobel norvégien a décidé d’attribuer le prix Nobel de la paix 2023 à Narges Mohammadi pour sa lutte contre l’oppression des femmes en Iran et pour sa lutte en faveur des droits de l’homme et de la liberté pour tous », a indiqué le comité dans sa citation. Berit Reiss-Andersen, président du Comité Nobel norvégien, a annoncé le prix.

Mohammadi, 51 ans, est l’un des principaux militants des droits humains en Iran, qui a fait campagne pour les droits des femmes et l’abolition de la peine de mort.

Elle purge actuellement plusieurs peines dans la prison d’Evin à Téhéran, équivalant à environ 12 ans d’emprisonnement, selon l’organisation de défense des droits Front Line Defenders, l’une des nombreuses périodes pendant lesquelles elle a été détenue derrière les barreaux. Les accusations incluent la diffusion de propagande contre l’État.

Sur cette photo d’archive du 27 août 2007, Mohammadi, au centre, est assis à côté de Shirin Ebadi, lauréate iranienne du prix Nobel de la paix 2003, à gauche, alors qu’il assiste à une réunion sur les droits des femmes à Téhéran. (Vahid Salemi/Associated Press)

Sa plus récente arrestation fait suite à des manifestations à l’échelle nationale suite à la mort en 2022 de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans décédée après avoir été arrêtée par la police des mœurs du pays.

« Le prix de la paix de cette année récompense également les centaines de milliers de personnes qui, l’année précédente, ont manifesté contre les politiques de discrimination et d’oppression du régime théocratique visant les femmes », a déclaré Reiss-Andersen. « Ce n’est qu’en adoptant l’égalité des droits pour tous que le monde pourra réaliser la fraternité entre les nations qu’Alfred Nobel cherchait à promouvoir. »

Pendant presque toute la vie de Mohammadi, l’Iran a été gouverné par une théocratie chiite dirigée par le chef suprême du pays. Alors que les femmes occupent des emplois, des postes universitaires et même des nominations gouvernementales, leur vie peut être étroitement contrôlée. Les lois exigent que toutes les femmes portent au moins un foulard, ou hijab, pour couvrir leurs cheveux en signe de piété. L’Iran et l’Afghanistan voisin restent les seuls pays à l’imposer.

Téhéran qualifie ces manifestations de subversion dirigées par l’Occident.

La victoire de Mohammadi intervient alors que des groupes de défense des droits affirment qu’une adolescente iranienne a récemment été hospitalisée dans le coma après une confrontation dans le métro de Téhéran parce qu’elle ne portait pas de hijab.

Les autorités iraniennes démentent ces informations.

Taghi Ramahi, le mari de Mohammadi, a déclaré à Reuters par téléphone depuis son domicile à Paris que « ce prix Nobel encouragera la lutte de Narges pour les droits humains, mais plus important encore, il s’agit en fait d’un prix pour la femme, la vie et la liberté ». [movement].»

« Un coût très élevé »

Mohammadi, ingénieure de formation, a commencé son militantisme dans les années 1990. Elle est directrice adjointe du Centre des Défenseurs des Droits de l’Homme, une organisation non gouvernementale dirigée par Shirin Ebadi, qui a fui l’Iran plusieurs années après avoir été honorée du prix Nobel de la paix 2003.

Mohammadi est la 19e femme à remporter ce prix vieux de 122 ans et la première depuis que la Philippine Maria Ressa a remporté le prix en 2021 conjointement avec le Russe Dmitry Muratov.

Une vue de manifestants manifestant et bloquant les routes à Téhéran, le 16 septembre 2022. Les manifestations à l’échelle nationale ont commencé après la mort de Mahsa Amini, un jeune de 22 ans décédé sous la garde de la police morale de la République islamique. (Images du Moyen-Orient/AFP/Getty Images)

Ales Bialiatski, le plus grand défenseur des droits de l’homme en Biélorussie et l’un des lauréats du prix Nobel de la paix 2022, a été condamné à 10 ans de prison plus tôt cette année.

« Être un combattant de la liberté a un coût très élevé… cela leur a tout coûté », a déclaré Reiss-Andersen, faisant référence à Mohammadi et Bialiatski.

Les prix Nobel sont remis aux lauréats le 10 décembre, jour anniversaire de la mort du Nobel.

Reiss-Andersen a déclaré qu’il n’était pas clair comment cette cérémonie se déroulerait, étant donné l’emprisonnement de Mohammadi.

« Si les autorités iraniennes prennent la bonne décision, elles la libéreront afin qu’elle puisse être présente pour recevoir cet honneur, ce que nous espérons avant tout », a-t-elle déclaré.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a déclaré que ce prix soulignait le courage et la détermination des femmes iraniennes.

« Nous avons pu constater leur courage et leur détermination face aux représailles, à l’intimidation, à la violence et à la détention », a déclaré Elizabeth Throssell, porte-parole du HCDH.

« Ils ont été harcelés à cause de ce qu’ils portent ou ne portent pas. Des mesures juridiques, sociales et économiques de plus en plus strictes sont prises à leur encontre. C’est vraiment quelque chose qui met en valeur le courage et la détermination des femmes iraniennes et à quel point elles sont une source d’inspiration pour le monde.

Le prix Nobel de Narges me rend optimiste quant au fait que le monde ne tolérera pas ces injustices. Nous élèverons les voix héroïques comme Narges qui défendent les droits des femmes et des filles. Ensemble, nous célébrerons la résilience et la force des femmes et des filles, en Iran et dans le monde. —@Malala

L’inventeur suédois Alfred Nobel, qui dans son testament a dicté que sa succession serait utilisée pour financer « des prix à ceux qui, au cours de l’année précédente, ont apporté le plus grand bénéfice à l’humanité ». Les premiers prix furent décernés en 1901.

Le prix Nobel d’économie sera annoncé lundi.