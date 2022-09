L’Iranien Raisi est “un président meurtrier” qui n’obtiendra jamais la bombe nucléaire, selon l’ambassadeur israélien à l’ONU

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Lorsque le président iranien Ebrahim Raisi est monté sur le podium mercredi à l’ONU, l’ambassadeur israélien Gilad Erdan est sorti.

C’était une réprimande diplomatique pointue, et bien plus que cela… c’était personnel. L’ambassadeur a tenu une photo de ses défuntes grands-mères, qui étaient des survivantes de l’Holocauste qui ont survécu à Auschwitz.

“Le président meurtrier que je vois est un négationniste de l’Holocauste”, a déclaré l’ambassadeur Erdan à Fox News dans une interview exclusive. “Nous nous souvenons tous en Israël de l’Holocauste. J’espère que l’ONU, qui a été fondée après l’Holocauste et après la Seconde Guerre mondiale afin de prévenir le génocide, j’espère qu’elle s’en souviendra également.”

“Je sais que ma famille sait ce qui s’est passé pendant l’Holocauste. C’est un consensus en Israël. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour empêcher le régime iranien d’acquérir des capacités nucléaires.”

L’IRAN COUPE LES MÉDIAS SOCIAUX ET LES SERVICES INTERNET ALORS QUE LE PRÉSIDENT RAISI S’ADRESSE À L’ONU AU MILIEU DE PROTESTATIONS GÉNÉRALISÉES

Erdan a déclaré que le potentiel d’un Iran armé d’armes nucléaires est quelque chose que son pays et le monde ne pourront jamais accepter. Les pourparlers à Vienne sur le redémarrage de l’accord controversé sur le nucléaire iranien, connu sous le nom de JCPOA, sont au point mort suite à la demande de l’Iran que l’Agence internationale de l’énergie atomique clôture une enquête sur les traces d’uranium découvertes sur trois sites non déclarés.

Raisi, dans son discours à l’Assemblée générale des Nations Unies, a déclaré que “l’Amérique a bafoué l’accord nucléaire” et a affirmé “si les droits du peuple iranien sont respectés, il existe une volonté grande et sérieuse de résoudre tous les problèmes”.

Cependant, l’ambassadeur Erdan a clairement indiqué qu’un accord nucléaire relancé ne donnera à Téhéran qu’une voie claire vers l’obtention d’armes nucléaires dans quelques années.

“La relance de ce terrible accord va ouvrir la voie à l’Iran vers un arsenal de bombes nucléaires. Pourquoi ? Parce que cet accord ne résoudra même pas la seule chose qu’il visait à résoudre, arrêter un Iran nucléaire. Pourquoi ? Parce qu’il inclut les clauses d’extinction, ce qui signifie que dans deux à sept ans, la plupart, sinon la totalité, des restrictions imposées à l’Iran seront levées. Et exactement comme même le président Obama l’a admis, le temps d’évasion de l’Iran sera réduit à presque zéro. Israël, c’est une menace existentielle, mais nous croyons vraiment que c’est une menace pour le monde entier.”

LE MINISTRE ISRAÉLIEN DE LA DÉFENSE DIT QUE L’IRAN FABRIQUE DES MISSILES EN SYRIE ET ​​RÉVÈLE LA CARTE DES INSTALLATIONS

Erdan a déclaré qu’Israël “soutient une solution diplomatique”, mais a ajouté qu’il ne peut s’agir que d’une solution qui bloque de manière permanente la capacité de l’Iran à développer une arme nucléaire. De plus, il avertit que la menace ne vient pas seulement du programme nucléaire iranien, mais de son développement de missiles balistiques intercontinentaux.

« Le régime iranien teste des missiles intercontinentaux. Si je me souviens bien, l’Iran et Israël sont sur le même continent. Alors pourquoi ont-ils besoin de missiles balistiques intercontinentaux ? Parce qu’ils veulent… exporter leur idéologie chiite radicale, sur nous tous. Paris et Londres et un New York. C’est pourquoi nous voyons qu’il y a des attentats terroristes partout dans le monde.”

Il souligne qu’un accord qui libère des milliards de dollars pour les coffres de l’Iran ne fera que permettre au régime théocratique radical de déverser des richesses incalculables dans des groupes terroristes tels que le Hamas et le Hezbollah. Dans cet esprit, il est catégorique sur le fait que l’État juif fera ce qu’il faut pour se protéger.

LE DÉPARTEMENT D’ÉTAT A FAIT UN “CALCUL” POUR DONNER LA PRIORITÉ À L’ACCORD NUCLÉAIRE IRANIEN SUR LES QUESTIONS DE DROITS HUMAINS

“Nous ne nous considérons comme liés par aucun accord international qui met en péril notre avenir. Et pour Israël, toutes les options sont sur la table et je pense que l’administration (Biden) le comprend également et le respecte.”

“Nous devons nous assurer qu’Israël a les capacités de se défendre par lui-même. Mais nous continuerons à convaincre nos alliés, à convaincre nos amis que la relance de l’accord est une grave erreur et qu’il existe un meilleur moyen d’arrêter l’Iran. voie vers une bombe.”

