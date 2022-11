L’Iranien Ezatolahi a incarné le désespoir de la défaite en Coupe du monde

DOHA, Qatar – Ce fut une nuit de déception déchirante et déchirante pour l’Iran. C’est ce qui se passe lorsque vous quittez une Coupe du Monde de la FIFA. Et, non, cela n’a vraiment pas d’importance si vous vous retirez après avoir dominé l’adversaire ou après avoir jeté une puanteur, après une affaire de bord de siège serré ou après avoir été soufflé.

Ça fait mal. Tout ce truc “la tête haute / nous a rendus fiers” peut apporter un baume à un moment donné, mais pas au coup de sifflet final. Et parfois jamais.

Lorsque l’arbitre espagnol Mateu Lahoz a donné le coup de sifflet final, les États-Unis avaient battu l’Iran 1-0. Les derniers restes d’espoir – les appels furieux et les boîtes VAR imaginaires dessinées dans les airs après le contact entre Cameron Carter-Vickers et Mehdi Taremi – avaient été anéantis quelques instants plus tôt.

Groupe B généraliste O ré L GD STP 1 – Angleterre 3 2 1 0 +7 sept 2 – États-Unis 3 1 2 0 +1 5 3 – Iran 3 1 0 2 -3 3 4 – Pays de Galles 3 0 1 2 -5 1 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

L’Iran était sorti et l’obscurité était tombée. De nombreux Iraniens se sont tout simplement effondrés sur le terrain, fonction de l’épuisement physique et mental. Saied Ezatolahi, le leader émotionnel de l’équipe Melli, est resté plus longtemps que quiconque.

Ezatolahi est un meurtrier, un exécuteur, un milieu de terrain défensif à col bleu dont la mission principale est de courir, courir, courir, puis de gagner le ballon et de le donner aux joueurs de flair. Ce n’est pas la position de gloire; c’est le rôle méconnu du guerrier.

Il a 26 ans et a joué pour neuf clubs dans sept pays. Du Danemark à Doha, de Rostov à Reading, de Madrid à Makhatchkala, il est le prototype du compagnon. Avoir des bottes (et mordre), va voyager. C’est Ezatolahi. Ce n’est pas le genre d’homme qu’on s’attend à voir sangloter. Maudir et casser des choses ? Peut-être.

Saied Ezatolahi a tout donné pour l’Iran lors de la défaite face aux États-Unis, ce qui a empêché l’équipe Melli de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde. EPA/Ali Haider

Et pourtant, il était là : une carapace d’homme. Parce qu’il n’y a rien de tel que de jouer pour son pays et de tout donner pour lui. Les 10 autres maillots qu’il a portés étaient temporaires; le maillot Team Melli n ° 6 peut également être tatoué sur son corps. Et, alors qu’il gisait là, effondré sur le sol, la poitrine haletante, ce qui vous frappait, c’était le lien si apparent avec les adversaires qui venaient de lui infliger la perte.

Josh Sargent, boitant et avec un pied nu, se pencha sur lui, touchant son épaule, puis sa tête, lui chuchotant. Quelques instants plus tard, c’était Brenden Aaronson. Même baratin. Hommage à l’adversaire tombé. Timothy Weah s’approcha, tendit les deux mains et l’aida à se relever. Weston McKennie se dirigea vers Ezatolahi et l’embrassa.

Vous hésitez à attribuer trop de pouvoir au sport. En partie parce que c’est banal, en partie parce que c’est ringard, en partie parce que le mantra “le football unit le monde” a trop souvent été coopté par les méchants. Et pourtant, à ce moment-là, en particulier dans son interaction avec Sargent, il faudrait avoir un cœur de pierre pour ne pas être ému.

Bien sûr, dans son cas, comme pour tous les joueurs iraniens, la toile de fond n’a servi qu’à rendre les choses plus épuisantes, plus émotionnellement punitives. Leur pays est secoué par des protestations — pour les droits des femmes, pour les droits des travailleurs, pour les droits ethniques — et les manifestations se sont heurtées à une violente répression. Plusieurs points de vente ont signalé que les joueurs et leurs familles avaient été menacés s’ils se montraient solidaires des manifestants, une allégation qui a été démentie. Quoi qu’il en soit – et quelles que soient les opinions personnelles de l’équipe – il s’agissait de jeunes hommes chargés de se produire sur la scène mondiale avec le cœur le plus lourd.

L’entraîneur iranien Carlos Queiroz a déclaré que si “le rêve est terminé”, il n’avait jamais vu “un groupe de joueurs qui a tant donné et reçu si peu en retour”. Vous soupçonnez qu’il ne faisait pas seulement référence à l’effort sur le terrain, mais au joug étouffant sous lequel ils ont travaillé au cours des trois dernières semaines.

Ezatolahi l’a incarné sur le terrain, pendant le match et au coup de sifflet final. Après avoir sangloté dans les bras d’un entraîneur adjoint, il s’est consciencieusement dirigé vers les caméras de télévision pour l’interview flash d’après-match, alors même que le DJ du stade lançait de la musique assourdissante en arrière-plan et que les hype men embauchés par la FIFA (un pour chaque équipe) criaient des inepties. pour attiser la foule dans l’écho du stade Al Thumama. Le contraste entre la vulgarité artificielle et plastique et l’émotion authentique et viscérale était évident.

Le guerrier peut maintenant se reposer. Le guerrier peut maintenant guérir. Et peut-être même trouver du réconfort dans la compassion et l’empathie dont font preuve ses adversaires, de Sargent à Aaronson, de Weah à McKennie. C’est le genre de solidarité qui ne peut parfois exister qu’entre des guerriers de part et d’autre du champ de bataille, des guerriers qui savent que – un autre jour – cela aurait pu être eux comme des vaisseaux vides et sanglotants.