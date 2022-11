L’Iranien Ehsan Hajsafi soutient les manifestations anti-gouvernementales

Le défenseur Ehsan Hajsafi est devenu dimanche le premier membre de l’équipe nationale iranienne à s’exprimer depuis la Coupe du monde à Doha en soutien apparent aux manifestations anti-gouvernementales à domicile, affirmant que les joueurs devraient être la voix de ceux qui souffrent.

Plus de deux mois de manifestations en Iran, déclenchées par la mort d’une femme de 22 ans alors qu’elle était détenue par la police des mœurs du pays, ont créé l’un des défis les plus audacieux lancés à ses dirigeants religieux depuis la révolution islamique de 1979.

L’équipe nationale iranienne a été sous les projecteurs à l’approche de la Coupe du monde au Qatar, avec l’anticipation de savoir si les joueurs utiliseront l’événement phare du football comme plate-forme pour montrer leur solidarité avec le mouvement de protestation.

“Ils doivent savoir que nous sommes avec eux. Et nous les soutenons. Et nous sympathisons avec eux concernant les conditions”, a déclaré Hajsafi, qui joue pour l’AEK Athènes, lors d’une conférence de presse.

“Nous devons accepter que les conditions dans notre pays ne sont pas bonnes et que notre peuple n’est pas content”, a-t-il ajouté. “Nous sommes ici, mais cela ne signifie pas que nous ne devons pas être leur voix ou que nous ne devons pas les respecter.”

Le défenseur iranien Ehsan Hajsafi s’adresse aux médias la veille du match d’ouverture de la Coupe du monde de son équipe contre l’Angleterre. Getty Images

La vague de troubles a éclaté en septembre après la mort de la femme kurdo-iranienne Mahsa Amini en garde à vue par la police des mœurs pour avoir porté des vêtements jugés “inappropriés”. Le gouvernement iranien blâme les ennemis étrangers pour la crise.

Certains sportifs iraniens ont fait des gestes considérés par les manifestants comme des signes de soutien, notamment en ne chantant pas l’hymne national ou en ne célébrant pas les victoires sur le terrain.

Selon l’agence de presse militante HRANA, en date de vendredi, 410 manifestants avaient été tués dans les troubles, dont 58 mineurs.

D’autres membres de l’équipe ont jusqu’à présent évité de discuter de politique en public. Les joueuses Karim Ansarifard et Morteza Pouraliganji ont refusé de répondre vendredi aux questions sur la solidarité avec les femmes en Iran. Jeudi, le milieu de terrain Alireza Jahanbakhsh, qui joue pour le club néerlandais Feyenoord, a suggéré que ces questions étaient un stratagème pour distraire l’équipe.

Cependant, l’attaquant du Bayer Leverkusen, Sardar Azmoun, a été sélectionné dans l’équipe bien qu’il ait publiquement soutenu les manifestations dans le passé.

Certains militants ont pris position contre l’équipe nationale pour ne pas en faire assez et ont appelé les Iraniens à se rassembler sur les places principales des villes et villages d’Iran lundi soir.

Une bannière de l’équipe nationale iranienne a été incendiée à Téhéran, ont montré des vidéos sur les réseaux sociaux.

Hajsafi a déclaré qu’il était indéniable que la situation n’était pas bonne et il espérait que l’équipe nationale pourrait battre l’Angleterre lors du match d’ouverture du groupe B lundi et apporter un peu de bonheur au peuple.

“Tout ce que nous avons vient d’eux et nous devons nous battre, nous devons faire de notre mieux et marquer des buts et représenter le peuple”, a-t-il déclaré.

“J’espère que les conditions changent quant aux attentes des gens.”