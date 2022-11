L’Iranien Carlos Queiroz se dispute avec Jürgen Klinsmann

L’entraîneur-chef de l’Iran, Carlos Queiroz, a dénoncé les commentaires de Jürgen Klinsmann sur l’équipe iranienne lors d’une émission de la BBC.

Au cours d’un segment d’après-match avec un co-présentateur, Klinsmann a raconté plusieurs échecs récents sur le CV de Queiroz avec des passages en tant qu’entraîneur de la Colombie et de l’Égypte.

En contradiction avec son propre mandat, Klinsmann a été licencié par US Soccer en 2016 pour sa tentative infructueuse de diriger l’équipe nationale masculine américaine (USMNT)

En fin de compte, Klinsmann a révélé son envie envers la démonstration de football d’élite de l’Iran lors de sa victoire sur le Pays de Galles.

Les critiques de Jürgen Klinsmann sur l’Iran

“Vous avez vu le banc toujours sauter, travailler le quatrième officiel et le juge de ligne”, a fait remarquer Klinsmann, “constamment dans leurs oreilles, constamment dans votre visage.”

Le coach iranien Queiroz n’a pas pris à la légère les commentaires sur son équipe.

“Peu importe à quel point je peux respecter ce que vous avez fait sur le terrain”, a déclaré Queiroz. “Ces remarques sur mes joueurs sont une honte pour le football”

Klinsmann a souligné que Queiroz avait sorti ses commentaires du «contexte».

“Tout ce que j’ai décrit, c’est leur façon émotionnelle de faire les choses, ce qui est admirable d’une certaine manière”, s’est rétracté Klinsmann. « Tout le banc vit le match. Carlos est constamment sur la touche pour essayer de donner de l’énergie à ses joueurs.

Carlos Queiroz offre une réfutation

En conséquence, Queiroz a offert à Klinsmann une fausse invitation à s’engager avec l’équipe Melli dans leur camp d’entraînement.

“Socialisez avec les joueurs iraniens”, a déclaré Queiroz. “Et écoutez à quel point ils aiment et respectent le football.”

Lors d’une interview avec BBC breakfast dimanche, Jürgen Klinsmann a proposé une approche conciliante pour faire amende honorable avec Carlos.

“Je vais essayer de l’appeler et calmer les choses.”

Il reste à voir si Klinsmann accepte l’invitation à se rencontrer au centre de formation iranien à Doha.

Cependant, si le vainqueur de la Coupe du monde 1990 était présent, Klinsmann pourrait participer au succès de l’Iran et apporter son soutien lors des futures émissions. Au contraire, l’ancien sélectionneur d’Allemagne 2006 a une histoire avec l’Iran.

Coupe du monde 1998 – Allemagne vs Iran, match de groupe

Au contraire, c’est peu probable puisque l’ancien attaquant est connu pour sa célébration hostile à la Coupe du monde 1998.

Ensuite, Jürgen Klinsmann a marqué le 2e but contre l’Iran lors de la troisième journée de ce tournoi. Ensuite, il est entré dans la bouche de but de l’Iran, tirant sur le filet avec les poings serrés. Sans parler d’une expression qui exsudait l’animosité après avoir marqué un but qui a battu l’Iran 2-0.

Il se peut que l’opinion de Carlos Queiroz sur l’amère dissension de Klinsmann envers le succès de l’Iran soit valable.

“En tant qu’Allemand américain, nous comprenons que vous n’êtes pas un partisan.” rétorqua Queiroz. Ensuite, il a transformé sa généreuse invitation en un plaidoyer pour que Klinsmann présente sa démission en tant que membre du “Groupe d’étude technique” de la FIFA pour Qatar 2022.

“Nous attendons de vous que vous démissionniez avant de visiter notre camp”, révèle Queiroz. Le natif portugais insinue que son invitation à Klinsmann de visiter le camp iranien était fallacieuse.

Le football américain est solidaire des femmes iraniennes

Dimanche, US Soccer a déclaré qu’il « soutenait les femmes en Iran qui luttent pour les droits humains fondamentaux ». En conséquence, un article sur les réseaux sociaux de football américain sur le classement du groupe B révèle un drapeau iranien idéalisé.

Au lieu d’afficher le drapeau officiel arborant une calligraphie arabe, le poteau montrait des rayures horizontales vertes, blanches et rouges.

Après que la capture d’écran soit devenue virale, un article mis à jour a remplacé le drapeau par la version officielle : son centre épelle “Dieu”, avec des répétitions rythmiques horizontales “Dieu est grand” treize fois en arabe.

Mardi, l’USMNT joue contre l’Iran, qui a un “avantage du terrain” au stade Al Thumama. Ce sera une revanche de leur confrontation à la Coupe du monde 1998.

Crédit photo : IMAGO / Ulmer/Teamfoto