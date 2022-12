L’Iranien Afshin Ghaderzadeh est désormais l’homme le plus petit du monde

Guinness World Records a récemment annoncé Afshin Esmaeil Ghaderzadeh d’Iran comme l’homme le plus petit du monde. Mardi, après avoir mesuré 7 centimètres de moins que le précédent détenteur du record. Afshin Esmaeil Ghaderzadeh, 20 ans, est sacré homme le plus petit du monde. Sa taille est de 65,24 centimètres (2 pieds, 1,6 pouces).

Guinness World Records a également partagé une vidéo d’Afshin Ghaderzadeh et a écrit: “Dites bonjour au nouvel homme le plus petit du monde.”

Voir le clip ici :

Selon Guinness World Records, Afshin mesure près de 7 centimètres (2,7 pouces) de moins que Edward “Nino” Hernandez (Colombie), 36 ans, le précédent détenteur du record. Il est également le quatrième homme le plus petit jamais vérifié par Guinness World Records.

Selon les archives, Afshin a également une bonne connaissance des langues kurde et persane. Son poids n’était que de 700 grammes au moment de la naissance. En raison de sa petite taille, sa vie était très différente de celle des enfants normaux. Des études aux sports, il a pris du retard sur les enfants de son âge. Et à cause de cela, il a quitté l’école en peu de temps.

La petite taille d’Afshin l’empêche également de suivre les traces de son père en tant qu’ouvrier du bâtiment; en fait, il n’y a pas d’emplois disponibles pour lui dans son village.

Le record de taille d’Afshin a été mesuré au bureau de Dubaï de Guinness. Leur taille a été mesurée trois fois en 24 heures. Les mesures se sont avérées parfaites à chaque fois. Après quoi ce record a été déclaré. En dehors de cela, il aime beaucoup visiter Burj Khalifa. Alors avant de visiter, il s’est acheté de beaux vêtements, puis a coché un élément de sa liste de choses à faire : visiter le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa.

