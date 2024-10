L’Iran vient-il de tester une arme nucléaire ? — RT Monde Nouvelles

Une secousse semblable à un tremblement de terre a suscité des spéculations selon lesquelles il s’agirait de plus qu’un séisme, peut-être d’une explosion souterraine.

En fin de soirée du 5 octobre, secousses sismiques d’une magnitude de 4,6 sur l’échelle de Richter ont été détectés dans la région iranienne de Semnan. Bien qu’ils puissent être ressentis même dans la capitale Téhéran, à plus d’une centaine de kilomètres de l’épicentre, il ne s’agit pas d’un événement majeur en termes de tremblements de terre : il n’a pas été très fort et n’a fait aucune victime. Et pourtant, cela a attiré l’attention du monde entier. La raison est que nous ne sommes pas sûrs qu’il s’agisse réellement d’un tremblement de terre.

Depuis que les secousses ont secoué le désert iranien, les spéculations selon lesquelles il s’agissait en réalité d’un essai nucléaire souterrain ne se sont pas atténuées, dans certains médias traditionnels et sur les réseaux sociaux du monde entier. En Iran même, selon le Horaires de Téhéran – une publication en langue anglaise tournée vers l’extérieur – « les sismologues et […] autorités » ont nié tout essai nucléaire. Le journal a ajouté que « Le directeur de la CIA, William Burns, a également déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que l’Iran ait décidé de construire une arme nucléaire. » Considérant que, suite à une longue et amère expérience, les Iraniens ne considèrent généralement pas la CIA comme une source de vérité, c’est un ajout intrigant, peut-être ironique.

Il n’est pas difficile d’imaginer des raisons plausibles pour lesquelles les dirigeants de Téhéran pourraient avoir intérêt à organiser un test dont ils savent qu’il laisse des traces détectables, tout en niant officiellement l’avoir fait : cela servirait, en substance, à avertir ennemis tout en permettant un certain degré de déni politiquement flexible. Cela créerait peut-être aussi une certaine ambiguïté stratégique – c’est-à-dire une incertitude parmi les opposants – sinon sur l’événement lui-même, du moins sur ce que les dirigeants iraniens ont l’intention d’en faire exactement.

Pourtant, il est au moins tout aussi réaliste de supposer qu’il n’y a pas eu de test. Les discussions sur les secousses de Semnan qui sont accessibles au public semblent peu concluantes au moins pour le non-expert, tournant sur des points tels que la nature exacte de l’onde sismique et l’emplacement de l’épicentre. Pour l’instant, la seule conclusion certaine semble être que nous ne le savons pas : il s’agit peut-être d’un simple tremblement de terre, mais un essai nucléaire ne peut pas être exclu à ce stade.















Prenons du recul : au lieu d’évaluer les arguments en faveur de l’une ou l’autre version de ce qui s’est exactement passé à Semnan en Iran le 5 octobre, posons deux questions simples : pourquoi est-ce si important et qu’est-ce que cela signifierait si un essai nucléaire se produisait réellement ? se produire?

À certains égards, la raison pour laquelle les secousses se sont répercutées à l’échelle mondiale est évidente : l’Iran est déjà impliqué dans une guerre de facto avec Israël qui est sur le point de s’intensifier davantage, passant d’attaques de missiles de plus en plus destructrices à une guerre régionale encore plus vaste, voire mondiale. Au-delà de l’hostilité de longue date entre les deux pays, cette escalade est en cours pour deux raisons : premièrement, Israël a déjà commis un an de génocide contre les Palestiniens et il n’y a pas de fin en vue, tandis qu’il a également attaqué plusieurs pays autour de lui avec des attaques terroristes, des bombardements aveugles et, maintenant au Liban, également une invasion terrestre. Deuxièmement, l’Occident s’est rangé du côté d’Israël. Dans un monde hypothétique, dans lequel l’Occident pas Si nous avions foulé aux pieds le droit international et l’éthique élémentaire et qu’au lieu de cela, nous aurions stoppé Israël, l’escalade actuelle n’aurait pas pu avoir lieu.

Pour ces deux raisons – la chute totale d’Israël dans les massacres et l’agression tous azimuts et l’aide de l’Occident – ​​l’influence régionale de l’Iran « Axe de la Résistance » est devenu la clé, voire le seul et unique acteur international qui fait obstacle au régime sioniste. Compte tenu de la manière dont la propagande des grands médias occidentaux vilipende cette situation, « axe » comme « voyou » et « terroriste, » il est ironique que ses membres soient les seuls à essayer au moins de mettre en œuvre la Convention des Nations Unies sur le génocide de 1948 contre les auteurs israéliens, obéissant ainsi à une obligation fondamentale du droit international de l’après-Seconde Guerre mondiale. Les véritables et monstrueux acteurs voyous sont l’Occident et Israël.

Sans le « Axe de la Résistance » sous l’hégémonie lâche de l’Iran, la résistance palestinienne serait entièrement seule. Pour Israël, cela signifie que détruire ou au moins neutraliser l’Iran est la plus grande récompense stratégique possible. Sans Téhéran, le « axe » ne disparaîtrait pas simplement. Pour cela, ses différents éléments – par exemple le Hezbollah au Liban et le mouvement Ansar Allah au Yémen (« Houthis ») sont trop autonomes et ne sont pas de simples mandataires. Mais il ne fait aucun doute qu’ils seraient gravement, voire fatalement, affaiblis.

Dans ce contexte, les capacités militaires de l’Iran constituent un facteur crucial. Même si Téhéran dispose d’une force aérienne beaucoup moins moderne que celle d’Israël, les forces de missiles iraniennes sont redoutables. Malgré les affirmations contraires, la récente attaque, toujours contenue, de 180 projectiles a montré que l’Iran peut submerger les défenses aériennes israéliennes et l’aide américaine qu’elles reçoivent. S’il devait un jour lancer une attaque réellement dévastatrice – en ciblant l’infrastructure économique et politique d’Israël – Israël devrait absorber des dégâts comme jamais auparavant dans son histoire. Le fait que les Israéliens aient la possibilité de partir rend cette menace encore plus puissante : leur pays a délibérément cherché à rendre Gaza inhabitable. En tant que pays civilisé, l’Iran pas recourir à la même cruauté génocidaire. Mais cela pourrait rendre le séjour des Israéliens en Israël beaucoup moins confortable et moins sûr.















Et c’est là que nous revenons à la question de savoir pourquoi il serait si important qu’un essai nucléaire ait réellement lieu en Iran le 5 octobre : d’un côté, Israël a menacé de cibler les nombreuses installations nucléaires du pays, sinon le prochain. série de grèves puis dans celle d’après. Cependant, comme les plus importants se trouvent profondément sous terre, c’est techniquement difficilecomme vient de le confirmer au New York Times un général américain autrefois impliqué dans la planification pertinente. Mais Israël bénéficie néanmoins du soutien des États-Unis. Même si Washington a marmonné quelques objections Pour cette folie israélienne particulière, cela signifie très peu parce que les États-Unis ont tendance à mentir et qu’Israël a tendance à faire ce qu’il veut de toute façon, puis à entraîner les États-Unis, à contrecœur ou très volontairement, selon le cas.

De l’autre côté, l’Iran développe bien sûr son propre programme nucléaire. Même si ses dirigeants insistent sur le fait qu’elle n’est absolument pas militaire, si cela était vrai, ils seraient idiots de négliger leur devoir de protéger leur pays. Et ils ne sont ni idiots ni négligents leur devoir.

Ce qui ajoute une complication, c’est que la possibilité que l’Iran franchisse le seuil de la possession d’armes nucléaires a été exagérée à maintes reprises par les politiciens et les médias occidentaux avec l’intention évidente de créer un prétexte pour une nouvelle guerre d’agression occidentale au Moyen-Orient. En effet, le Le journal Wall Street vient de publier un autre long article dans ce genre de « Regardez comme ils sont proches. » Pour ceux qui préfèrent des débouchés plus théoriques, la prestigieuse revue Foreign Policy vient d’exposer sans détour les »arguments en faveur de la destruction immédiate du programme nucléaire iranien.»

Ainsi, chaque fois que vous entendez – du moins en Occident – ​​que Téhéran est sur le point de se doter de l’arme nucléaire, gardez à l’esprit que vous avez peut-être affaire à de la propagande de guerre. Et pourtant, il existe également une possibilité réelle que l’Iran acquière – ou ait peut-être déjà acquis – des bombes nucléaires. C’est pourquoi il a été si tentant d’interpréter le choc sismique dans la région de Semnan comme un essai nucléaire opportun. Si l’Iran a déjà construit des armes nucléaires, alors un essai aurait pu être un signal, indiquant à Israël et à l’Occident qu’il est désormais trop tard pour anticiper une percée iranienne parce qu’elle a déjà eu lieu. Cela impliquerait non seulement qu’une telle attaque israélienne ou occidentale est désormais vaine, mais aussi qu’elle est devenue beaucoup plus risquée puisque l’Iran pourrait déjà être en mesure de riposter, même avec des armes nucléaires.

Le scénario décrit ci-dessus reste spéculatif en tant qu’interprétation des secousses sismiques de Semnan du 5 octobre. Mais ce qui est plus important est le fait que même si cela ne s’est pas encore produit, il est probable qu’il se produira bientôt. D’une manière ou d’une autre, malgré une injonction religieuse iranienne – une fatwa – contre les armes de destruction massive souvent citée en Occident, Téhéran est susceptible de devenir une puissance nucléaire dans un avenir proche. Dans ce cas, la fatwa sera modifiée ou remplacée. Si et quand cela se produit, l’Occident et Israël n’auront qu’à s’en prendre à eux-mêmes, pour trois raisons.

Premièrement, nous savons depuis longtemps que l’Occident utilise la notion floue de « règles » et un « Ordre basé sur des règles » pour échapper au droit international et à un rôle significatif pour les Nations Unies. L’ordre fondé sur des règles n’est qu’une imposture pour ceux qui préfèrent que les lois ne s’appliquent pas à eux. Ce que le génocide de Gaza et les autres crimes récents d’Israël ont montré sans équivoque, c’est que le « Ordre basé sur des règles » comporte un privilège très particulier pour Israël et l’Occident, à savoir celui de commettre des crimes contre l’humanité. Dans un tel monde, tout gouvernement qui se respecte et qui prend au sérieux son devoir élémentaire de défendre son pays et son peuple doit penser au pire des cas. En bref, dans un tel monde, il vaut mieux avoir des armes nucléaires.

Deuxièmement, nous avons non seulement appris ce qu’est exactement le « Ordre basé sur des règles » est capable de. Nous avons également appris que les normes et institutions alternatives du droit international ne peuvent pas arrêter le « basé sur des règles » foule une fois qu’elle a pris sa décision : selon les conclusions de la plus haute juridiction de l’ONU, la Cour internationale de Justice, également appelée Cour mondiale, Israël apparaît encore aujourd’hui comme un auteur plausible de génocide ; une condamnation complète suivra probablement. Son Premier ministre et son ministre de la Défense ont des demandes de mandat d’arrêt en cours devant la Cour pénale internationale. Et quel est le résultat ? Rien. Ni les gouvernements occidentaux ni Israël ne se soucient de cette loi. En fait, ils le méprisent ouvertement et y font obstruction sans vergogne. Encore une fois, dans un tel monde, vous feriez mieux de vous armer du mieux que vous pouvez.















Troisièmement, l’Iran lui-même a, bien entendu, fait l’objet d’une longue tentative pour trouver un compromis avec l’Occident et, de facto, avec Israël. Le Plan d’action global commun – également connu sous le nom d’Accord sur le nucléaire iranien – a été conclu en 2015. Son essence était simple : Téhéran renoncerait à l’utilisation militaire de son énergie nucléaire et, en retour, l’Occident abandonnerait les sanctions et normaliserait généralement ses activités. relations avec l’Iran. En 2018, les États-Unis ont renié parce que Donald Trump – alors président, crie maintenant imprudemment au sujet de l’attaque des installations nucléaires iraniennes – j’en avais envie. L’administration Biden n’a alors pas réussi à réparer les dégâts et, au contraire, a aggravé la situation. Et ni une future présidence de Trump ni celle de Harris ne les amélioreront.

En résumé, en Occident « Ordre basé sur des règles » les règles incluent qu’Israël et l’Occident peuvent commettre un génocide, et plus encore ; le droit international et d’autres lois n’ont aucun pouvoir compensateur et ont été discrédités ; et les négociations et compromis individuels conduisent à être trompés.

Les dirigeants responsables en Iran et dans d’autres États doivent conclure que leurs pays doivent disposer d’armes nucléaires ainsi que des moyens de les livrer. Et, dans le cas de l’Iran, cela signifie en réalité suffisamment pour dissuader Israël. et les États-Unis. Ces derniers devront particulièrement, à l’avenir, faire face à la possibilité – comme c’est déjà le cas avec la Corée du Nord – de représailles nucléaires iraniennes sur leur propre territoire si Washington attaque directement l’Iran ou aide Israël à l’attaquer. C’est la stricte logique de la dissuasion. C’est triste qu’il ne reste rien d’autre. Mais, par leur violence scandaleuse et, littéralement, leur anarchie, l’Occident et Israël n’ont laissé à l’Iran – et à d’autres – d’autre choix que d’adopter pleinement cette logique dure.