L’Iran va utiliser des caméras de reconnaissance faciale pour appliquer les nouvelles lois sur le hijab dans la répression effrayante des femmes qui ne se couvrent pas

Les autorités iraniennes complotent pour utiliser des caméras de reconnaissance faciale pour repérer les femmes qui défient les nouvelles lois strictes sur le port du hijab.

La répression effrayante verra les femmes qui refusent de se couvrir traquées à l’aide de la technologie biométrique sur CCTV dans les lieux publics.

Les autorités iraniennes prévoient d’utiliser la technologie de reconnaissance faciale pour identifier les femmes ne portant pas de hijab Crédit : Getty

Les autorités iraniennes sévissent contre les règles vestimentaires pour femmes Crédit : Getty

Alors que les lois sur le port du hijab deviennent plus sévères, les responsables ont déclaré que les images des caméras de surveillance d’endroits tels que les métros et les transports publics seraient utilisées pour pénaliser les femmes qui ne se conforment pas.

Le hijab – un couvre-chef porté par les femmes musulmanes – est devenu obligatoire pour les femmes et les filles de plus de neuf ans en Iran après la révolution islamique de 1979.

Le secrétaire du siège de l’Iran pour la promotion de la vertu et la prévention du vice, Mohammad Saleh Hashemi Golpayegani, a maintenant révélé les plans extrêmes du gouvernement pour utiliser la technologie de reconnaissance faciale.

Cela vient après que le président extrémiste du pays, Ebrahim Raisi, a signé un nouveau décret pour imposer encore plus de restrictions sur la façon dont les femmes peuvent s’habiller, rapporte RFERL.

Golpayegani a déclaré qu’en vertu des nouvelles ordonnances, ceux qui enfreignent les règles seront condamnés à une amende.

Il a également déclaré que les employées du gouvernement seraient licenciées si leurs photos sur les réseaux sociaux n’étaient pas conformes aux lois islamiques.

De nouvelles règles stipulent également que les femmes qui publient des photos sans hijab en ligne se verront retirer de nombreux droits sociaux pendant un an.

Il est entendu que la répression majeure a vu les femmes interdites d’entrer dans les bureaux du gouvernement, les banques et même les transports publics ces derniers mois alors que la “police de la moralité” devient de plus en plus active.

Selon des informations, des agents ont été vus en train de détenir des femmes pour avoir enfreint les règles vestimentaires en les forçant à monter dans des camionnettes.

En juillet, l’artiste iranienne Sepideh Rashno a été arrêtée après qu’une vidéo d’une confrontation entre elle et un homme de main soit devenue virale.

La jeune femme de 28 ans se trouvait dans un bus sans hijab lorsqu’elle a été interpellée par une autre femme pour ne pas en porter.

Elle a commencé à filmer Sepideh pour exposer son identité avant de menacer de la dénoncer.

Des passants ont été forcés d’intervenir au nom de Sepideh alors que l’altercation devenait violente, Sepideh étant hospitalisée avec une hémorragie interne.

L’exécuteur a finalement été forcé de descendre du bus – mais Sepideh a été arrêtée après que la vidéo soit devenue virale et, selon le groupe de défense des droits humains Hrana, elle a été battue et forcée de s’excuser.

Selon l’article 638 du Code pénal islamique, les femmes qui refusent de porter le hijab en public constituent un acte criminel, passible de flagellation, d’emprisonnement ou d’amende.

Jasmin Ramsey, directrice adjointe du Centre pour les droits de l’homme en Iran, a déclaré : “Le seul ‘crime’ que Sepideh Rashnoo a commis a été d’essayer d’être une femme selon ses propres conditions en Iran.

“En refusant de se conformer à la loi de l’État sur le hijab forcé, elle refusait d’être une citoyenne de seconde zone.

“Le message n’a pas changé depuis la révolution de 1979 : quiconque nous défie, en particulier les femmes, sera battu jusqu’à la soumission.”

Sepida Rashno a été arrêtée après être montée dans un bus sans hijab Crédit : YouTube

Elle a été hospitalisée pour une hémorragie interne après avoir été mise au défi de ne pas porter de couvre-chef Crédit : YouTube