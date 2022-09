NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’Iran cherchera à rejoindre un groupe de sécurité asiatique dirigé par la Russie et la Chine dans une démarche qui renforce davantage les liens entre les pays et vise à limiter l’influence occidentale dans la région.

“En signant le document d’adhésion à part entière à la [Shanghai Cooperation Organization]maintenant l’Iran est entré dans une nouvelle étape de diverses coopérations économiques, commerciales, de transit et énergétiques”, a écrit le ministre des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian à propos de l’accord.

L’Iran a signé jeudi un mémorandum d’obligations pour rejoindre le groupe, qui se réunit cette semaine en Ouzbékistan, a rapporté Reuters. Le président iranien Ebrahim Raisi a assisté à l’événement, au cours duquel il a rencontré le président russe Vladimir Poutine.

Raisi a promis que l’Iran ne reconnaîtrait jamais les sanctions contre la Russie et s’efforcerait plutôt de renforcer les liens entre les deux pays, a rapporté l’agence de presse Tasnim, semi-officielle et liée au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). Il a également affirmé que l’absence de progrès dans la conclusion d’un nouvel accord sur le nucléaire, officiellement connu sous le nom de Plan d’action global conjoint, “prouvait” au monde que les États-Unis étaient “incapables” de négocier.

Behnam Ben Taleblu, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties, a déclaré que la progression de l’Iran vers l’adhésion à l’OCS ne devrait être “pas une surprise” alors que Téhéran se tourne de plus en plus vers la Russie et la Chine.

“La Russie et la Chine ont de plus en plus adopté l’idée d’utiliser l’Iran comme un pion contre l’Occident”, a déclaré Taleblu à Fox News Digital. “Bien qu’il ne soit pas membre à part entière de l’OCS, il est clair que Téhéran convoite la couverture que les concurrents proches de l’Amérique peuvent fournir à l’Iran contre la pression occidentale.”

Taleblu a noté que l’augmentation du nombre de réunions entre Poutine et Raisi a déjà produit des drones iraniens pour le déploiement russe en Ukraine, affirmant que cela présente “un autre signe inquiétant” de la façon dont la coordination entre les deux pays se présenterait.

La Russie, la Chine et les anciens États soviétiques d’Asie centrale ont formé l’OCS en remplacement des Cinq de Shanghai. Le groupe s’est agrandi il y a quatre ans avec l’admission de l’Inde et du Pakistan. L’Iran a demandé l’adhésion, ce que le groupe a approuvé l’année dernière. Téhéran espère utiliser l’organisation comme un moyen d’esquiver les sanctions occidentales, selon Reuters.

Rebekah Koffler, présidente de Doctrine & Strategy Consulting et ancienne officier du renseignement de la DIA, a déclaré à Fox News Digital que la coopération de la Russie avec des nations voyous pose « un risque sérieux » pour la sécurité américaine – principalement la libre circulation des armes et des connaissances entre ces pays.

“Avec la Russie possédant le plus grand arsenal nucléaire du monde et un vaste savoir-faire que Moscou pourrait potentiellement partager, cette coalition émergente – même si ce n’est pas une véritable alliance de type OTAN – pourrait avoir des effets déstabilisateurs sur la patrie et dans le monde”, a déclaré Koffler.

Koffler a qualifié l’Iran de l’un des “adversaires américains les plus dangereux, agressifs et imprudents” qui obtiendra un test sur le champ de bataille de son matériel militaire contre le matériel américain et de l’OTAN alors que la Russie poursuit son offensive en Ukraine.