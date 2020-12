Par Humeyra Pamuk et Matt Spetalnick

WASHINGTON, 3 décembre (Reuters) – Il est peu probable que l’Iran riposte à l’assassinat d’un éminent scientifique nucléaire avant l’investiture de Joe Biden au cas où cela mettrait en péril un éventuel allégement des sanctions, a déclaré jeudi à Reuters le principal envoyé américain sur l’Iran.

Mohsen Fakhrizadeh, qui avait peu de visibilité publique en Iran mais avait été nommé par Israël comme un acteur de premier plan dans ce qu’il dit être la quête d’armes nucléaires de l’Iran, a été tué vendredi lorsqu’il a été pris en embuscade sur une autoroute près de Téhéran et sa voiture a été aspergée de balles.

Elliott Abrams, le représentant spécial de Washington sur l’Iran et le Venezuela, a déclaré dans une interview que Téhéran avait « désespérément » besoin d’un allégement des sanctions des États-Unis et que ce serait un calcul clé dans leur prise de décision alors que le président élu Biden prendrait le relais. Le président Donald Trump le 20 janvier.

«S’ils veulent un allègement des sanctions, ils savent qu’ils devront entamer une sorte de négociation après le 20 janvier, et il doit être dans leur esprit qu’ils ne veulent pas … entreprendre des activités entre maintenant et Le 20 janvier, cela rend l’allégement des sanctions plus difficile à obtenir », a-t-il déclaré.

Les dirigeants religieux et militaires iraniens ont blâmé Israël pour le meurtre de Fakhrizadeh, ce qui a soulevé la perspective d’une nouvelle impasse entre Téhéran et son ennemi de longue date. Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a refusé de commenter le meurtre.

Les tensions entre Washington et Téhéran ont augmenté depuis 2018, lorsque Trump a abandonné l’accord nucléaire d’Obama de 2015 et a rétabli des sanctions économiques sévères pour faire pression sur Téhéran pour qu’elle négocie des restrictions plus strictes sur son programme nucléaire, le développement de missiles balistiques et le soutien aux forces régionales par procuration.

En représailles, Téhéran a progressivement violé les restrictions de l’accord sur son programme nucléaire. Biden a déclaré qu’il ramènerait les États-Unis à l’accord si l’Iran reprenait le respect.

Téhéran a toujours nié avoir cherché des armes nucléaires.

La semaine dernière, Abrams a déclaré que l’administration Trump prévoyait de resserrer les sanctions contre Téhéran au cours de ses dernières semaines au pouvoir, mais a également exhorté Biden à faire pression pour un accord réduisant les menaces régionales et nucléaires posées par la République islamique.

Il a ajouté qu’il s’attendait à ce qu’une négociation ait lieu avec l’Iran l’année prochaine et qu’il pense qu’un accord sera conclu sous l’administration Biden.

Les dirigeants cléricaux de l’Iran ont exclu les négociations sur son programme de missiles ou la modification de sa politique régionale. Au lieu de cela, il souhaite un changement de la politique américaine, y compris la levée des sanctions. (Reportage de Humeyra Pamuk et Matt Spetalnick; Montage par Mary Milliken et Toby Chopra)