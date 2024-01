L’Iran va exécuter mardi un manifestant souffrant de problèmes de santé mentale, selon un avocat

CNN

Un manifestant iranien souffrant de problèmes de santé mentale sera exécuté mardi pour la mort d’un responsable local lors des manifestations de masse en Iran de 2022, a déclaré lundi son avocat, Amir Raesian.

Écrivant sur X, Raesian a déclaré avoir reçu une notification du tribunal général et révolutionnaire de Téhéran indiquant que la condamnation à mort de Mohammad Ghobadlou serait exécutée le 23 janvier 2024.

Ghobadlou a été condamné à mort par le juge iranien Abolqasem Salavati il ​​y a deux ans. Salavati a déjà été sanctionné par les États-Unis pour les peines notoirement sévères qu’il a infligées à des militants, des journalistes et des prisonniers politiques, a rapporté CNN précédemment.

Les autorités iraniennes affirment que Ghobadlou a écrasé un responsable local lors d’une manifestation à Robat Karim, dans la province de Téhéran, en septembre 2022, selon le groupe de défense des droits Amnesty International.

Il a été condamné à deux reprises à mort, selon Amnesty. La première condamnation à mort a été prononcée par un tribunal révolutionnaire pour « corruption sur terre » le 16 novembre 2022 et confirmée par la Cour suprême le mois suivant, a indiqué l’organisation de défense des droits. Une deuxième condamnation à mort a été prononcée par un tribunal pénal de la province de Téhéran pour « meurtre » fin décembre 2022, ajoute le communiqué.

Mais Amnesty a critiqué condamnations à mort pour suivredans ce qu’il a décrit comme « des procès simulés extrêmement inéquitables, entachés d’« aveux » entachés de torture et de l’incapacité à ordonner des évaluations rigoureuses de sa santé mentale malgré le handicap mental (de Ghobadlou).

Ghobadlou est sous la surveillance d’un hôpital psychiatrique pour troubles bipolaires depuis l’âge de 15 ans, selon Amnesty. Le droit et les normes internationales interdisent le recours à la peine de mort contre les personnes souffrant d’un handicap mental, selon Amnesty International.

Les exécutions se sont multipliées L’Iran alors que le gouvernement a réprimé les manifestations à l’échelle nationale en 2022 après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, alors qu’elle était sous la garde de la soi-disant police des mœurs du pays.

Les autorités ont violemment réprimé ce mouvement qui a duré des mois et qui représentait l’une des plus grandes menaces intérieures pour le régime religieux au pouvoir en Iran depuis plus d’une décennie. Groupes de droits noté l’année dernière que l’augmentation marquée des exécutions reflétait un effort de Téhéran pour « semer la peur » parmi les manifestants anti-régime.