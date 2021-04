L’Iran va enrichir de l’uranium au plus haut niveau jusqu’à présent, a déclaré un négociateur, à la suite de l’attaque contre son installation nucléaire de Natanz qu’il attribue à Israël.

Son site nucléaire a été saboté dimanche lors d’une cyberattaque qui a endommagé ses centrifugeuses.

L’attaque est intervenue alors que les puissances occidentales continuent d’essayer de remettre sur les rails l’accord nucléaire iranien de 2015, au milieu des tentatives iraniennes de faire pression sur ces pays pour qu’ils lèvent les sanctions économiques paralysantes.

Il a annoncé une augmentation constante de son programme nucléaire depuis des mois pour ce faire.

L’Iran a promis de se venger à la suite de l’attaque de Natanz, qu’il a qualifiée d’acte de «terrorisme nucléaire».

Un négociateur, Abbas Araghchi, a déclaré mardi à la télévision nationale iranienne: «Les centrifugeuses endommagées à Natanz … seraient remplacées par des centrifugeuses plus avancées et des centrifugeuses plus performantes», a-t-il déclaré. «Nous insistons sur ce que nous avons demandé. Toutes les sanctions doivent être levées, nous vérifions, puis nous revenons à la conformité totale si nous sommes satisfaits du processus de vérification. »

L’Agence atomique internationale (AIEA), basée à Vienne, a déclaré à l’Associated Press que l’Iran avait révélé qu’il prévoyait de commencer à enrichir de l’uranium jusqu’à 60% de pureté dans son installation de Natanz.

Les inspecteurs de l’AIEA surveillent de près le programme de Téhéran depuis l’accord nucléaire de 2015.

L’Iran s’était déjà enrichi jusqu’à 20% – même cela était une courte étape technique vers des niveaux de qualité militaire de 90%.

Le passage à 60% avait été évoqué dans le passé. Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, avait menacé d’atteindre ce niveau en février si le pays en avait besoin.

«Nous sommes déterminés à développer nos capacités nucléaires en fonction des besoins du pays», a alors déclaré Khamenei. «Pour cette raison, l’enrichissement de l’Iran ne sera pas limité à 20%, et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour le pays.»

Les pourparlers en cours à Vienne visent à relancer le rôle des États-Unis dans l’accord nucléaire, que l’ancien président Donald Trump a abandonné.