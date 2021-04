La panne d’électricité à Natanz a coïncidé avec l’arrivée du secrétaire à la Défense Lloyd Austin en Israël pour des réunions avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Benny Gantz.

L’Iran Ali Akbar Salehi, chef de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique, a décrit l’événement dimanche comme un acte de « terrorisme nucléaire ». Un jour plus tard, l’Iran a officiellement accusé Israël d’être derrière l’attaque et a juré de se venger.

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré qu’il avait informé l’Agence internationale de l’énergie atomique, qui supervise la surveillance et l’inspection des sites nucléaires, de la décision de Téhéran. On estime que 90% de l’uranium enrichi est nécessaire pour développer une bombe.

La décision de l’Iran d’augmenter son enrichissement en uranium intervient alors que l’administration Biden s’efforce de relancer le Plan d’action global conjoint de 2015, ou JCPOA, accord nucléaire.

Le JCPOA, négocié par l’administration Obama, a levé les sanctions contre l’Iran qui avait paralysé son économie et réduit de moitié environ ses exportations de pétrole. En échange de milliards de dollars d’allégement des sanctions, l’Iran a accepté de démanteler une partie de son programme nucléaire et d’ouvrir ses installations à des inspections internationales plus poussées.

Aux côtés des États-Unis, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie et la Chine étaient également signataires de l’accord.

En 2018, le président de l’époque, Donald Trump, a tenu une promesse électorale et a unilatéralement retiré les États-Unis du JCPOA, le qualifiant de «pire accord jamais vu». Trump a également réintroduit des sanctions contre Téhéran qui avaient été précédemment levées.

Après la sortie de Washington de l’accord historique sur le nucléaire, d’autres signataires du pacte ont eu du mal à maintenir l’accord en vigueur.