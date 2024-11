L’Iran va attaquer Israël d’ici quelques jours – médias – RT World News

Les responsables de Téhéran ont promis une réponse militaire aux frappes menées samedi dernier à Jérusalem-Ouest.

Téhéran envisage de riposter aux bombardements israéliens contre l’Iran la semaine dernière avant l’élection présidentielle américaine du 5 novembre, ont rapporté les médias mercredi et jeudi, citant des sources anonymes.

Lors de la dernière escalade au Moyen-Orient, Israël a mené samedi dernier une série de frappes contre des cibles en Iran. L’attaque faisait suite à un barrage massif de missiles tirés par l’Iran sur l’État juif début octobre – en représailles à l’assassinat du Hezbollah et des commandants iraniens. Dans une spirale de violence croissante, les deux États ont échangé des attaques directes à plusieurs reprises cette année.

Un certain nombre de médias américains ont laissé entendre que la réponse de l’Iran pourrait intervenir d’ici quelques jours.

« La réponse de la République islamique d’Iran à l’agression du régime sioniste sera définitive et douloureuse. » CNN a écrit mercredi, citant une source haut placée proche des délibérations iraniennes. Le réseau d’information n’a pas précisé de quel pays provenait la source.















La source de CNN n’a pas fourni d’heure exacte à l’attaque, mais a déclaré « aura probablement lieu avant le jour de l’élection présidentielle américaine » prévue pour le 5 novembre. Au moins trois hauts responsables iraniens ont également promis des représailles à la dernière frappe israélienne dans des déclarations publiées jeudi, bien qu’aucune n’ait mentionné de calendrier.

Le commandant en chef du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), Hossein Salami, a promis « réponse inimaginable » à l’attaque dans un discours cité par l’agence de presse Tasnim.















Le commandant adjoint du CGRI, Ali Fadavi, a déclaré qu’une réponse iranienne était « inévitable. »

« Depuis plus de 40 ans, nous n’avons jamais laissé aucune attaque sans réponse. » a-t-il déclaré jeudi au journal libanais Al Mayadeen.

Mohammad Mohammadi Golpayegani, un conseiller principal du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a également déclaré que l’Iran fournirait « une réponse dure et regrettable » à la frappe israélienne.

Deux sources israéliennes ont déclaré à Axios que les renseignements indiquent que l’Iran prévoit une attaque dans les prochains jours, potentiellement avant les élections américaines.

Les sources iraniennes du New York Times auraient cependant déclaré que l’attaque aurait plus de chances de se produire après les élections, afin de ne pas potentiellement améliorer les chances de réélection de l’ancien président Donald Trump.

Khamenei a ordonné des préparatifs pour une frappe de représailles après avoir jugé que les dégâts causés par Israël étaient trop importants pour être ignorés, ont déclaré le journal citant trois responsables.

Les tensions entre Israël et l’Iran se sont intensifiées depuis que Jérusalem-Ouest a lancé son opération militaire à Gaza en réponse à l’attaque surprise du Hamas contre l’État juif en octobre de l’année dernière, tuant environ 1 100 personnes et en enlevant plus de 200. L’opération israélienne qui a suivi dans l’enclave a a tué plus de 43 000 Palestiniens, selon les autorités locales.