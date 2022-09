NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’Iran a tenté d’amener l’Europe et les États-Unis à soutenir un accord nucléaire, qui fournirait une manne financière à l’économie affaiblie du pays avec des promesses de pétrole malgré les experts avertissant qu’il faudrait des années pour que les avantages se matérialisent.

“De récentes déclarations iraniennes révèlent une tentative de tenter l’Europe avec les exportations d’énergie iranienne face à la politique énergétique de Poutine”, a déclaré Behnam Ben Taleblu, chercheur principal et expert iranien à la Fondation pour la défense des démocraties, à Fox News Digital.

“La République islamique essaie de se présenter comme un sauveur potentiel des problèmes énergétiques de l’Europe, quels que soient les faits de l’affaire.”

Le ministre iranien du Pétrole, Javad Owji, a déclaré que le pays était prêt à fournir du pétrole et du gaz au marché mondial pour aider à “améliorer la sécurité énergétique dans le monde”, a rapporté l’agence de presse iranienne Tasnim.

“Du point de vue des questions techniques et pratiques, le comité technique conjoint de l’OPEP+ dans son scénario de base a prédit que l’offre excédentaire par rapport à la demande mondiale de pétrole en 2022 sera de 400 000 barils par jour, soit environ 600 000 barils par jour de moins que le prévisions du mois précédent », a déclaré Owji lors d’une réunion lundi.

“La situation actuelle nécessite une réflexion approfondie”, a-t-il déclaré, ajoutant que “le marché mondial de l’énergie doit augmenter l’approvisionnement en pétrole et en gaz naturel de l’Iran”.

L’agence de presse iranienne Mehr, soutenue par l’État, a proclamé que “l’hiver arrive” pour les nations européennes alors que la Russie continue d’exploiter ses approvisionnements énergétiques en représailles contre les sanctions économiques imposées à la suite de l’invasion de l’Ukraine.

La compagnie gazière sous contrôle russe Gazprom a annoncé la semaine dernière qu’elle fermer son pipeline Nord Stream 1 en raison de « fuites de pétrole », qui feront monter en flèche les prix du gaz en Europe. Cela donnera également à l’Iran une ouverture pour essayer de changer l’élan des discussions concernant un accord nucléaire. Owji a noté que certaines sociétés gazières demandent 70 dollars par million de BTU, soit environ 400 dollars par baril.

“Bien que les Européens tentent de compenser le manque d’énergie et de réduire la gravité de la crise par certaines décisions dans le domaine des politiques énergétiques, l’approvisionnement stable et fiable en sources d’énergie, en particulier le pétrole et le gaz, d’autant plus que l’automne et l’hiver l’approche des saisons, est une nécessité pour les consommateurs européens », a déclaré le ministre iranien du Pétrole.

Les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran pour relancer le plan d’action global conjoint (JCPOA), également connu sous le nom d’accord sur le nucléaire iranien, ont été bloqués cette semaine alors que le secrétaire d’État américain Antony Blinken a affirmé que les dernières réponses de l’Iran avaient fait reculer les pourparlers et que les États-Unis avaient refusé. à “accepter un accord qui ne répond pas à nos exigences de fond”.

L’accord fournirait à l’Iran des fonds immédiats qui pourraient l’aider à atténuer les difficultés économiques subies par les sanctions au cours des dernières années dans le cadre de la campagne de “pression maximale” de l’ancien président Donald Trump après son retrait de l’accord initial sur le nucléaire iranien.

Toute tentative d’utiliser le pétrole iranien pour atténuer les difficultés énergétiques actuelles serait un peu illusoire puisque Téhéran a accumulé des approvisionnements mais n’a pas du tout investi dans les infrastructures.

“Alors que l’Iran a pompé et stocké du pétrole sous sanctions, il n’a à l’inverse aucune infrastructure pour transporter son gaz naturel vers l’Europe, qui ne dépasse actuellement pas le Caucase et l’Anatolie”, a expliqué Taleblu. “Plus inquiétant est l’intérêt progressif manifesté par l’administration Biden pour le JCPOA en tant qu’accord pétrolier potentiel plutôt qu’en tant qu’accord de contre-prolifération.

“Envisager cette soumission imminente comme un moyen de maintenir les prix du pétrole bas est une gifle pour les Américains et la politique étrangère américaine, pas une solution aux prix élevés du pétrole.”

La Banque mondiale a indiqué que l’Iran a continué de se redresser progressivement cette année, grâce à la hausse des recettes pétrolières et fiscales, la croissance devant « rester modeste à moyen terme ».