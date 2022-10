L’Iran utilise des enfants soldats pour tenter d’arrêter les manifestations alors que l’administration Biden exhorte à sanctionner le régime: rapport

L’Iran se serait tourné vers des enfants soldats pour tenter de réprimer les émeutes en cours dans le pays, une tactique que la République islamique a utilisée dans le passé et une violation potentielle du droit international.

“L’utilisation d’enfants soldats par le régime iranien est un signe à la fois de son désespoir et de son idéologie odieuse”, a déclaré Orde Kittrie, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties, à Fox News Digital.

Les commentaires de Kittrie interviennent après qu’un rapport du FDD publié lundi a révélé que l’Iran tentait d’écraser les manifestations dans le pays en utilisant des mineurs, citant des images récentes apparues sur les réseaux sociaux montrant des enfants portant des uniformes de la milice Basij, qui est une branche du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran. .

Les FDD ont également souligné un article du New York Magazine qui mettait en lumière les manifestants iraniens, un manifestant détaillant les mesures prises par la police pour apaiser les troubles.

“Aux côtés de la police en uniforme se tenaient de nombreuses autres unités Basiji en civil. Certains d’entre eux étaient clairement des mineurs”, a déclaré un manifestant iranien au média.

L’utilisation d’enfants soldats pour réprimer les manifestations ne serait pas la première fois que l’Iran utilise des enfants dans des situations de conflit, souligne le FDD.

“C’est loin d’être la première fois que le régime iranien maltraite des enfants de cette manière. Pendant la guerre Iran-Irak de 1980 à 1988, l’Iran a utilisé des garçons dès l’âge de 9 ans dans des attaques par vagues humaines et pour nettoyer des champs de mines”, a déclaré Kittrie. “Ces enfants ont été envoyés au combat sans armes mais avec des ‘clés du paradis’ accrochées autour du cou. Ils étaient souvent liés par des cordes par groupes de 20 pour éviter les désertions.”

L’utilisation d’enfants soldats pour réprimer les manifestations pourrait constituer une violation du droit international, le rapport notant que l’Iran a adhéré à la Convention relative aux droits de l’enfant en 1994 et à la Convention sur les pires formes de travail des enfants en 2002, qui interdit le service forcé ou recrutement d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés.

Les manifestations en Iran, qui ont été déclenchées par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, alors qu’elle était détenue par la police des mœurs du pays, se sont poursuivies pendant plus d’un mois. Les manifestations généralisées ont déclenché un effort de répression du régime iranien, entraînant la mort de plus de 200 personnes.

Mais les efforts du régime pour mettre un terme aux manifestations ont également échoué, ce qui a conduit au changement de tactique signalé par le gouvernement.

“Le régime iranien pourrait bien utiliser des enfants pour écraser les manifestations parce qu’il ne trouve pas suffisamment d’hommes adultes prêts à se livrer à la violence contre les femmes et d’autres manifestants pacifiques en quête de liberté et de démocratie”, a déclaré Kittrie.

La nouvelle intervient également au milieu d’informations selon lesquelles l’Iran a accéléré son assistance à l’effort de guerre russe en Ukraine, fournissant aux forces russes des missiles et des drones qui ont été utilisés pour frapper des cibles dans tout le pays, y compris dans des zones civiles.

L’Iran se serait également rapproché de l’acquisition d’une arme nucléaire, une réalité que de nombreux experts craignent de déstabiliser davantage au Moyen-Orient et d’enhardir l’Iran.

Pris ensemble, Kittrie a fait valoir qu’il était important pour les États-Unis d’agir de manière agressive pour commencer à dissuader l’Iran et se tenir du côté des droits de l’homme.

“Les États-Unis doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher ce régime d’acquérir des armes nucléaires”, a déclaré Kittrie. « Si le régime iranien est si à l’aise de sacrifier la vie de ses enfants, peut-on vraiment compter sur la dissuasion pour l’empêcher de sacrifier la nôtre ?

“L’administration Biden devrait pleinement mettre en œuvre les lois américaines qui obligent le gouvernement américain à mettre en lumière et à pénaliser l’utilisation d’enfants soldats, en l’occurrence pour mettre en lumière et pénaliser les responsables iraniens impliqués dans l’utilisation d’enfants comme membres de milices réprimant les manifestations”, a-t-il ajouté. “Agir ainsi serait conforme à la loi américaine et aiderait à rappeler à la communauté internationale la dépravation morale du régime iranien. C’est aussi une façon d’envoyer un message de soutien aux manifestants iraniens.”