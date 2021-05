L’Iran, un partisan de longue date du Hamas, applaudit les attaques contre Israël

Les dirigeants iraniens, engagés dans une longue guerre de l’ombre avec Israël sur terre, air et mer, n’ont pas tenté de cacher le plaisir qu’ils ont pris dans le dernier conflit israélo-palestinien.

Au cours des 11 jours de combats ce mois-ci, Téhéran a salué les dommages causés à son ennemi, et les médias d’État et les commentateurs conservateurs ont souligné le rôle de l’Iran en fournissant des armes et une formation militaire aux militants palestiniens à Gaza pour marteler les communautés israéliennes.

L’Iran soutient depuis des décennies le Hamas, le groupe militant palestinien qui contrôle Gaza et dont les propres intérêts dans la lutte contre Israël s’alignent sur ceux de l’Iran. Les experts disent qu’au fil des ans, l’Iran a fourni au Hamas un soutien financier et politique, des armes, des technologies et une formation pour construire son propre arsenal de roquettes avancées pouvant atteindre profondément le territoire israélien.

Mais selon l’évaluation des renseignements israéliens, le Hamas a pris ses décisions indépendamment de l’Iran dans le dernier conflit.