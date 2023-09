L’Iran, un an après les manifestations de Mahsa Amini

Il y a environ un an, la mort d’une jeune Iranienne kurde nommée Mahsa Amini en garde à vue a allumé la mèche qui allait déclencher des mois de manifestations qui ont ébranlé l’Iran et son gouvernement extrémiste, créant le plus grand défi à son pouvoir depuis des décennies.

Amini, âgée de 22 ans seulement, a été arrêtée pour avoir prétendument porté de manière inappropriée son hijab, le foulard que les femmes sont tenues de porter sous la République islamique hautement conservatrice d’Iran. Elle est décédée après avoir reçu plusieurs coups à la tête. Les autorités iraniennes n’ont affirmé aucun acte répréhensible et ont déclaré qu’Amini était mort d’une crise cardiaque ; mais sa famille et de nombreux Iraniens ont accusé le gouvernement de dissimulation.

Les manifestations se sont étendues à tout le pays et ont évolué, passant d’une focalisation sur les droits des femmes à une revendication de la chute de l’ensemble du régime iranien. Elles ont conduit à de sévères mesures de répression et à de fréquentes coupures d’Internet de la part des autorités iraniennes, ainsi qu’à des milliers d’arrestations et d’arrestations. plusieurs exécutions.

Mais ce que beaucoup espéraient devenir une véritable révolution populaire n’a pas réussi à briser l’emprise du régime sur le pouvoir ; au contraire, la répression s’est intensifiée. Pourtant, la résistance continue sous diverses formes, disent de nombreux Iraniens.

« Un an plus tard, les manifestants iraniens continuent de montrer au monde qu’ils ont risqué leur vie et continuent de risquer leur vie en s’exprimant contre la République islamique », a déclaré à CNBC Behnam ben Taleblu, chercheur principal au groupe de réflexion Fondation pour la défense des démocraties.

« La répression violente des manifestants par l’Iran s’est combinée à la militarisation du cyberespace et du système judiciaire par le régime », a-t-il déclaré, « le tout étant mobilisé dans une tentative ratée de démoraliser les Iraniens ».

CNBC a contacté le ministère iranien des Affaires étrangères pour commentaires et attend une réponse.