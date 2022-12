L’Iran tue Mehran Samak alors qu’il célébrait l’élimination de la Coupe du monde, selon des militants

Un Iranien – et ami d’enfance d’un milieu de terrain de l’équipe de Coupe du monde du pays – a été tué par les forces de l’État iranien alors qu’il célébrait la défaite du pays contre les États-Unis lors de la Coupe du monde cette semaine, ont rapporté des groupes de défense des droits de l’homme basés à l’extérieur du pays. les manifestations anti-gouvernementales en Iran font rage.

Mehran Samak, 27 ans, a reçu une balle dans la tête mardi soir alors qu’il se joignait aux festivités dans la ville de Bandar Anzali, dans le nord-ouest du pays, selon l’agence basée à Oslo. Droits de l’homme en Iran (RSI). Un autre groupe, le Center for Human Rights in Iran, basé à New York, a dit Samak aurait été tué par les forces de sécurité alors qu’il klaxonnait dans le cadre de célébrations dans des villes du pays.