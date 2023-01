L’Iran touché par une attaque de drone

Commentez cette histoire Commenter

L’Iran a déclaré qu’une frappe de drone avait légèrement endommagé samedi un complexe du ministère de la Défense dans la ville centrale d’Ispahan, une attaque qui s’est répercutée dans les capitales alors que les tensions avec l’Occident et Israël montent à propos de l’avancée du programme nucléaire de Téhéran, de l’approvisionnement en armes pour la guerre de la Russie en Ukraine et de la répression meurtrière. sur des mois de manifestations anti-gouvernementales.

Le ministère iranien de la Défense a déclaré que trois drones avaient frappé vers 23h30, heure locale, samedi, selon un communiqué de l’agence de presse d’État IRNA, lors d’une attaque qui a causé “des dommages mineurs au toit d’un atelier”.

Les médias iraniens ont rapporté séparément qu’un incendie s’était déclaré samedi dans une raffinerie de pétrole près de la ville de Tabriz, dans le nord-ouest du pays. Cependant, des responsables locaux ont déclaré à IRNA qu’aucune attaque n’avait eu lieu dans le complexe de l’usine d’Azarshahr près de Tabriz, ainsi que sur un autre site anonyme dans la province occidentale de Hamedan.

La responsabilité de la grève de samedi n’a pas été revendiquée dans l’immédiat. Mais Israël a l’habitude de mener des attaques contre les installations du programme nucléaire iranien dans le cadre d’une guerre fantôme en cours entre les deux rivaux régionaux, une campagne qui semble s’être intensifiée après le retrait américain de l’accord sur le nucléaire iranien en 2018, trois ans après le début de l’accord historique. une entente.

Le Département d’État et les Forces de défense israéliennes ont refusé de commenter.

Un responsable américain, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à s’exprimer publiquement sur la question, a déclaré que la frappe semblait être l’œuvre de l’armée israélienne mais qu’ils ne pouvaient pas confirmer de manière indépendante.

La nouvelle de l’attaque de samedi a suscité des commentaires de l’Ukraine, où la Russie a utilisé des drones porteurs de bombes fournis par l’Iran pour attaquer des civils ukrainiens et des infrastructures critiques loin des lignes de front.

« La logique de la guerre est inexorable & meurtrière. Il facture strictement les auteurs et les complices », a tweeté dimanche Mykhailo Podolyak, assistant principal du président Volodymyr Zelensky. “Nuit explosive en Iran – production de drones et de missiles, raffineries de pétrole. Je vous ai prévenu.

Le partenariat militaire russo-iranien “sans précédent” et en pleine croissance, selon des responsables

Il semble n’y avoir aucun lien direct entre l’Ukraine et l’attaque de samedi, a déclaré Farzin Nadimi, membre associé du groupe de réflexion du Washington Institute basé à Washington.

Il a déclaré qu’Israël était très probablement à l’origine de la frappe, étant donné l’histoire du Mossad, l’agence de renseignement nationale israélienne, “utilisant des drones pour attaquer des sites militaires et nucléaires iraniens”. En plus de causer des dégâts matériels, a déclaré Nadimi, ces attaques visent à envoyer « un message au régime de Téhéran qu’il [Israel] ont accès à leurs sites sensibles et que leurs défenses aériennes ne sont pas impénétrables.

On ne sait toujours pas exactement ce qui a été touché samedi et s’il s’agissait de la cible visée, comme c’est généralement le cas avec ce type d’attaques.

Une vidéo de la grève posté sur les réseaux sociaux et non vérifié par The Post a montré une forte détonation et un grand éclair jaune près d’une autoroute animée filmée dans l’obscurité.

« C’était un drone, n’est-ce pas ? C’était un drone », entend-on dire un homme non identifié dans un accent persan d’Ispahan.

Nadimi a déclaré que le site contenait probablement des informations sensibles liées aux technologies nucléaires et au programme d’armement de l’Iran. En face du bâtiment frappé se trouve un centre de recherche affilié au programme spatial civil iranien, qui est également “très actif dans le soutien à l’armée et au Corps des gardiens de la révolution islamique”, a déclaré Nadimi. Le centre a une installation sœur dans la ville de Tabriz, le site de l’incendie présumé, bien qu’il n’y ait aucune preuve directe reliant les deux, selon Nadimi.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a déclaré dimanche que la frappe d’Ispahan “ne peut pas avoir d’effet sur la volonté et l’intention de nos experts pour un progrès nucléaire pacifique”, a rapporté l’agence de presse semi-officielle Tasnim.

Alors que l’Iran insiste sur le fait qu’il développe des capacités nucléaires à des fins pacifiques, le haut responsable nucléaire des Nations Unies, Rafael Mariano Grossi, a déclaré la semaine dernière aux législateurs européens que Téhéran avait enrichi suffisamment d’uranium pour potentiellement construire “plusieurs” armes nucléaires.

L’Iran a plus d’uranium hautement enrichi qu’il ne l’avait fait pendant les années de tensions qui ont précédé l’accord nucléaire iranien de 2015, selon Grossi de l’Agence internationale de l’énergie atomique, qui a souligné que malgré ses capacités croissantes, l’Iran n’avait pas encore construit d’arme nucléaire.

Ali Fathollah-Nejad, un expert de l’Iran à l’Université américaine de Beyrouth, a déclaré qu’il s’attendait à ce que le prétendu “sabotage des programmes militaires et nucléaires de l’Iran” par Israël s’intensifie compte tenu de la “faible” chance de relancer le Plan d’action global conjoint (JCPOA) de 2016 contenir le développement du programme nucléaire iranien.

Parmi les facteurs contribuant à l’impasse sur toute relance de l’accord sur le nucléaire, a-t-il dit, figuraient “les coûts politiques plus élevés en Occident” compte tenu des manifestations en Iran contre le régime clérical, déclenchées à la mi-septembre par la mort de Mahsa Amini, 22 ans. , alors qu’il était sous la garde de la soi-disant police des mœurs du pays.

L’administration Biden a approuvé le mouvement de protestation et a imposé des sanctions aux responsables iraniens pour leur rôle dans la répression, dans laquelle les autorités ont tué plus de 500 personnes, exécuté au moins quatre et arrêté quelque 20 000 autres, selon l’agence de presse militante HRANA.

Des colons israéliens attaquent des Palestiniens à travers la Cisjordanie alors que l’escalade se profile

Les troubles en Iran surviennent au milieu du retour au pouvoir du Premier ministre Benjamin Netanyahu par le biais d’une coalition qui comprend des nationalistes juifs d’extrême droite et des militants des colons et de la spirale de la violence entre Israéliens et Palestiniens.

Israël, sous la direction de Netanyahu pendant la majeure partie de la dernière décennie, aurait mené une série de frappes clandestines à l’intérieur de l’Iran, bien qu’il en fasse rarement des commentaires publics.

En mai, un ingénieur a été tué et une autre personne blessée dans ce que Tasnim a décrit comme un « accident » au complexe militaire de Parchin au sud-est de la capitale Téhéran. L’année précédente, une attaque aurait endommagé des centrifugeuses dans l’installation nucléaire souterraine de Natanz, près d’Ispahan. Parmi les attaques les plus effrontées attribuées à Israël figurait l’assassinat en 2020 du scientifique nucléaire Mohsen Fakhrizadeh lors d’un assaut de jour contre son convoi de voitures.

La frappe de samedi signale que « Bibi est de retour », faisant référence à Netanyahu, « et que peut-être les États-Unis fournissent à Israël un plus grand espace opérationnel pour cibler l’Iran étant donné l’impasse sur les pourparlers nucléaires, en plus des frustrations de l’Occident envers l’Iran concernant son soutien militaire à La Russie pendant la guerre en Ukraine », a déclaré Ellie Geranmayeh, chargée de mission politique au Conseil européen des relations étrangères, dans un e-mail.