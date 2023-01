L’Iran teste des drones militaires dans un wargame près du détroit d’Ormuz

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – L’armée iranienne a testé samedi de nouveaux drones d’attaque dans la zone côtière du golfe d’Oman et près du détroit stratégique d’Ormuz dans le cadre de son exercice annuel en cours, a rapporté la télévision d’État.

Pendant ce temps, les manifestations antigouvernementales en cours depuis plus de trois mois se sont poursuivies. Des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré des manifestations dans le grand bazar de Téhéran et dans plusieurs villes et villages, y compris dans la région kurde. Une partie du bazar de Téhéran a fermé à la suite des manifestations réprimées par les autorités.

La télévision d’État a déclaré que le drone d’attaque Ababil-5 avait été utilisé pour la première fois lors de jeux de guerre et avait réussi à atteindre sa cible avec une bombe après avoir parcouru 400 kilomètres (250 miles). L’Iran a testé de nombreux autres drones militaires au cours de la dernière décennie.

Les drones militaires ont été un point de discorde entre l’Iran et les États-Unis et leurs alliés, qui prétendent que Téhéran fournit à Moscou des drones qui ont été utilisés dans des attaques en Ukraine soutenue par l’Occident.

En novembre, l’Iran a reconnu avoir fourni des drones à la Russie, ajoutant que la fourniture était antérieure à la guerre de Moscou en Ukraine. L’Iran se dit déterminé à mettre un terme au conflit.

Le détroit d’Ormuz est situé à l’embouchure du golfe Persique et est crucial pour l’approvisionnement énergétique mondial, avec environ un cinquième de tout le pétrole échangé en mer qui le traverse.

Les commandos et l’infanterie aéroportée ont participé aux wargames, surnommés “Zolfaghar-1401”, ainsi que des avions de chasse, des hélicoptères, des avions de transport militaire et des sous-marins. L’armée iranienne tirera également des missiles et des systèmes de défense aérienne. L’Iran organise régulièrement de tels exercices pour améliorer sa puissance défensive et tester ses armes.

Depuis la mi-septembre, l’Iran est secoué par des manifestations antigouvernementales déclenchées par la mort d’une femme détenue par la police des mœurs du pays. Les manifestations se sont rapidement transformées en appels à la fin de plus de quatre décennies de régime clérical dans le pays.

Plus de 500 manifestants ont été tués et plus de 18 500 personnes ont été arrêtées, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe qui a suivi de près les troubles. Les autorités iraniennes n’ont pas publié de chiffres sur les personnes tuées ou arrêtées.

The Associated Press