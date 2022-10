L’Iran tente de détourner les protestations contre Mahsa Amini en se concentrant sur les Kurdes

Face à leur plus grand défi depuis des années, les chefs religieux iraniens tentent de présenter les protestations de colère contre la mort de Mahsa Amini comme un soulèvement dissident de ses compatriotes kurdes menaçant l’unité de la nation plutôt que son régime clérical.

Amini, une jeune femme de 22 ans originaire de la province du Kurdistan, dans le nord-ouest de l’Iran, est décédée sous la garde de la police des mœurs de la République islamique après avoir été arrêtée pour avoir enfreint des codes stricts obligeant les femmes à s’habiller modestement en public.

Les manifestations qui ont commencé lors des funérailles d’Amini dans sa ville natale kurde de Saqez se sont rapidement propagées à travers le pays, dans la capitale Téhéran, dans les villes du centre de l’Iran et dans le sud-ouest et le sud-est où se concentrent les minorités arabes et baloutches.

Dans tout le pays, y compris dans les universités et les lycées, le cri de ralliement “Femmes, vie, liberté” et les mêmes appels à la chute du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, ont été entendus, mais une grande partie de la répression des forces de sécurité s’est concentrée sur le nord-ouest où vivent la plupart des quelque 10 millions de Kurdes que compte l’Iran.

La police anti-émeute et les forces paramilitaires Basij ont été transférées dans la région depuis d’autres provinces, selon des témoins, et des chars ont été envoyés dans les zones kurdes où les tensions ont été particulièrement élevées.

L’Iran a également attaqué des groupes armés kurdes iraniens en Irak voisin qui, selon lui, sont impliqués dans les troubles. Les gardiens de la révolution iraniens ont tiré des missiles et des drones sur des cibles militantes dans la région kurde semi-autonome du nord de l’Irak, où les autorités ont déclaré que 13 personnes avaient été tuées.

De la fumée s’élève du siège du Kurdistan irakien du Parti de la liberté du Kurdistan (PAK), après une frappe des Gardiens de la révolution iraniens, à la périphérie de Kirkouk, en Irak, le 28 septembre. (Ako Rasheed/Reuters)

Les médias d’État iraniens ont qualifié les manifestations à l’échelle nationale de “complot politique” déclenché par des groupes séparatistes kurdes, en particulier le Parti démocratique du Kurdistan d’Iran (PDKI).

“Menace séparatiste”

“Depuis le tout début du soulèvement, le régime a tenté de le présenter comme une question ethnique kurde plutôt que nationale, invoquant une menace séparatiste émergeant de la région kurde”, a déclaré Ali Fathollah-Nejad, politologue à l’Université américaine. de Beyrouth.

Ces efforts des autorités ont été sapés, a déclaré Fathollah-Nejad, par une solidarité importante entre les différents groupes ethniques iraniens lors des manifestations nationales.

Pourtant, en regardant de l’autre côté de leur frontière vers l’Irak et plus à l’ouest vers la Syrie, les autorités iraniennes peuvent signaler que les ambitions kurdes d’autonomie prennent racine lorsque le gouvernement central a été contesté.

En Irak, les Kurdes qui ont combattu Saddam Hussein pendant des années ont obtenu suffisamment de protection militaire occidentale après la guerre du Golfe de 1991 pour établir un degré d’autonomie, qui a été renforcé lorsque Saddam a été renversé 12 ans plus tard lors d’une invasion menée par les États-Unis.

Les forces kurdes syriennes ont également exploité le tumulte du soulèvement de 2011 contre le président Bachar al-Assad, s’alliant aux États-Unis contre l’État islamique et taillant une bande du nord-est de la Syrie sous leur contrôle.

En Turquie, où environ un cinquième de la population de 85 millions d’habitants est kurde, les militants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) mènent depuis 1984 une insurrection armée contre l’État au cours de laquelle des dizaines de milliers de personnes sont mortes.

REGARDER | L’art de Mahsa Amini amplifie les appels au changement en Iran :

En Irak et en Syrie, les Kurdes ont manifesté leur solidarité avec les manifestants en Iran. En Turquie, un chef adjoint du Parti démocratique des peuples pro-kurde a déclaré à Reuters que le parti “salue les femmes en Iran” appelant à leurs droits.

“Comme en Turquie, en Irak et en Syrie, en Iran, ce sont les Kurdes qui recherchent la démocratie, les Kurdes qui recherchent la liberté”, a déclaré Tuncer Bakirhan, un ancien maire qui a été démis de ses fonctions et emprisonné pour ses liens militants présumés.

Reuters n’a pas pu contacter immédiatement les responsables iraniens pour obtenir des commentaires, mais le gouvernement nie régulièrement les allégations selon lesquelles il discriminerait tout groupe ethnique de sa population et affirme que tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance ethnique, sont traités de la même manière.

La constitution iranienne accorde des droits égaux à toutes les minorités ethniques et stipule que les langues minoritaires peuvent être utilisées dans les médias et les écoles. Mais des groupes de défense des droits et des militants affirment que les Kurdes sont victimes de discrimination au même titre que d’autres minorités religieuses et ethniques dans le cadre de l’establishment clérical musulman chiite du pays.

Amnesty International a signalé que “des dizaines, voire des centaines” de prisonniers politiques affiliés au groupe kurde KDPI et à d’autres partis politiques interdits sont en prison après avoir été condamnés à l’issue de procès inéquitables.