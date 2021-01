WASHINGTON – La décision de l’Iran d’augmenter considérablement l’enrichissement d’uranium est destinée à renforcer sa position dans les futures négociations avec l’administration du président élu Joe Biden, affirment des experts, des diplomates européens et d’anciens responsables américains.

Cette décision reflète le désespoir croissant de l’Iran d’obtenir la levée des sanctions économiques américaines, mais elle court le risque de provoquer une confrontation avec Israël ou les États-Unis pendant les dernières semaines du mandat du président Donald Trump.

L’Iran parie que cette décision, ainsi que la saisie d’un pétrolier sud-coréen dans le golfe Persique, augmentera la pression sur l’Occident et l’équipe entrante de Biden pour qu’ils agissent rapidement pour relancer l’accord nucléaire international de 2015 et lever les sanctions américaines qui ont ravagé l’économie iranienne, ont déclaré des experts.

« L’Iran envoie un message clair à l’administration Biden, qu’il est toujours intéressé, que Biden doit agir rapidement avant la fermeture de la fenêtre », a déclaré Kelsey Davenport, directeur de la politique de non-prolifération à l’association à but non lucratif Arms Control Association.

Mais, a-t-elle ajouté, « l’Iran doit faire attention à ne pas exagérer sa main ».

En relation: Cette évolution intervient dans un contexte de tensions accrues entre l’Iran et les États-Unis dans les derniers jours de l’administration du président Donald Trump.

En enrichissant de l’uranium à 20 pour cent, l’Iran ne se tiendra qu’à un pas technique de la production de matériaux de qualité militaire nécessaires à une bombe atomique. Davenport a appelé cela « une escalade significative » et a déclaré que « 20 pour cent représentent environ 90 pour cent du travail nécessaire pour arriver à la qualité des armes. »

Si l’Iran choisit de désamorcer les tensions, l’enrichissement accru peut toujours être inversé, ainsi que d’autres violations progressives de l’accord de 2015 que l’Iran a conclu au cours des 18 derniers mois, ont déclaré Davenport et d’autres experts.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a suggéré que la porte de la diplomatie restait ouverte – si tous les signataires de l’accord revenaient en conformité. «Nos mesures sont entièrement réversibles si TOUT respectent TOTALEMENT», at-il a tweeté lundi.

Une fois que les États-Unis auront rempli leurs obligations en vertu de l’accord et se seront conformés à la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU qui a approuvé l’accord, «l’Iran reviendra rapidement au respect de l’accord nucléaire», a déclaré Alireza Miryousefi, porte-parole de la mission iranienne de l’ONU.

L’accord nucléaire – qui était censé empêcher l’Iran de construire une bombe atomique – a imposé des restrictions au programme nucléaire iranien en échange d’un assouplissement des sanctions américaines et internationales. Le président Trump a retiré les États-Unis de l’accord en 2018, a réimposé les sanctions qui avaient été levées et a introduit des couches de nouvelles sanctions.

En réponse, l’Iran a violé les dispositions de l’accord dans une escalade progressive, sans renoncer complètement à l’accord. Lorsque l’accord a été mis en œuvre pour la première fois et que Téhéran s’est conformé à ses conditions, le «délai de sortie» de l’Iran pour obtenir suffisamment de matériel de qualité militaire pour une bombe atomique était de 12 mois. Maintenant, le temps d’évasion est tombé à environ trois à quatre mois en raison des violations de l’Iran.

Biden a promis de ramener les États-Unis à l’accord, connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA), si l’Iran respecte à nouveau ses dispositions. Biden a déclaré qu’il voulait empêcher l’Iran de construire un arsenal nucléaire, et Téhéran semble signaler que si le prochain président n’agit pas rapidement pour soulager la pression économique sur l’Iran, il pourrait choisir d’abandonner l’accord et de rechercher des armes nucléaires clandestines. projet.

Image: Centrale nucléaire de Natanz (Organisation iranienne de l’énergie atomique / AFP – fichier Getty Images)

« En prenant cette décision si près de l’entrée en fonction de Biden, l’Iran se place au sommet des manchettes, créant un sentiment d’urgence autour de ses activités nucléaires », a déclaré Ellie Geranmayeh, chercheur principal en politique au Conseil européen des relations étrangères. .

Geranmayeh et d’autres experts ont déclaré que cette décision était également un moyen d’apaiser les éléments de la ligne plus dure en Iran qui restent sceptiques quant à l’accord nucléaire et désireux de riposter contre les États-Unis et Israël après l’assassinat du scientifique nucléaire de haut niveau Mohsen Fakhrizadeh, que l’Iran a imputé à Israël, le sabotage présumé d’une usine d’enrichissement à Natanz et le meurtre du général iranien Qassem Soleimani lors d’une frappe de drone américain à Bagdad il y a un an.

Par rapport aux alternatives, la décision d’étendre l’enrichissement de l’uranium est un mouvement calibré qui permet toujours à l’Iran de réduire la température à l’avenir, a déclaré Geranmayeh.

«C’est toujours très calculé, géré et réversible», dit-elle.

Pourtant, la décision d’enrichissement de l’Iran représente une violation majeure de l’accord nucléaire. Téhéran n’a pas enrichi l’uranium à 20% de pureté depuis la signature de l’accord nucléaire en 2015, et l’accord n’a permis l’enrichissement que jusqu’à 3,67%. L’Iran avait déjà dépassé ce niveau au cours de l’année écoulée, s’enrichissant à moins de cinq pour cent, et il a largement dépassé les limites de la quantité d’uranium faiblement enrichi qu’il pouvait stocker.

L’Iran a également déclaré lundi qu’il avait fait des progrès dans son processus d’enrichissement, affirmant qu’il avait réduit le temps d’enrichissement de l’uranium à 20%, de 24 à 12 heures.

L’administration Trump et d’autres opposants à l’accord nucléaire disent que l’Iran ne devrait pas être récompensé pour avoir violé l’accord, et qu’il a toujours utilisé la menace d’obtenir la bombe pour extraire des concessions aux puissances occidentales.

Lundi, le département d’État a qualifié l’enrichissement élargi de l’Iran de « tentative claire d’augmenter sa campagne d’extorsion nucléaire, une tentative qui continuera à échouer ».

Richard Goldberg, qui a siégé au Conseil de sécurité nationale du président Trump, a déclaré que le travail d’enrichissement élargi de l’Iran et d’autres actions sont conçus pour créer « une atmosphère de crise » dans le but de susciter une réponse de Washington.

« Il est à noter que les mesures qu’ils prennent sont presque toujours modulées pour aller assez loin pour créer une frénésie médiatique mais pas trop loin pour provoquer une frappe américaine ou israélienne », a déclaré Goldberg, maintenant senior fellow à la Foundation for the Defence of Think tank des démocraties.

La dernière fois que Téhéran a enrichi de l’uranium à 20%, Israël a pesé l’action militaire contre l’Iran, incitant Washington à poursuivre la diplomatie qui a conduit à l’accord de 2015. Le premier secrétaire à la Défense du président Barack Obama, Robert Gates, a écrit dans ses mémoires «Devoir» que «les dirigeants israéliens avaient hâte de lancer une attaque militaire contre l’infrastructure nucléaire iranienne.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a condamné lundi le mouvement d’enrichissement de l’Iran et a averti: « Israël ne permettra pas à l’Iran de fabriquer une arme nucléaire ».

Image: Le pétrolier battant pavillon sud-coréen Hankuk Chemi est escorté par la marine des gardiens de la révolution iraniens après avoir été saisi dans le golfe Persique (Tasnim / AFP – Getty Images)

Les puissances européennes, la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne, qui ont signé l’accord de 2015 avec les États-Unis, la Russie et la Chine, sont prudemment optimistes quant à la capacité de l’équipe Biden à trouver un moyen de relancer l’accord avec l’Iran. Mais ils s’inquiètent de la maîtrise de la corde raide de tous les acteurs clés dans les derniers jours de la présidence de Trump, ont déclaré deux diplomates européens à NBC News.

Les tensions sont vives entre l’Iran et ses deux principaux ennemis, les États-Unis et Israël, depuis le meurtre du scientifique nucléaire Fakhrizadeh en novembre. Après que des responsables américains aient accusé les milices soutenues par l’Iran en Irak d’avoir tiré des roquettes sur le complexe de l’ambassade américaine à Bagdad le 20 décembre, le président Trump a lancé un avertissement à l’Iran. « Quelques conseils de santé amicaux à l’Iran: si un Américain est tué, je tiendrai l’Iran pour responsable », a déclaré le président tweeté. « Réfléchir. »

À l’approche du 3 janvier anniversaire de la mort de Soleimani, l’administration Trump a envoyé des bombardiers B-52 dans un vol au-dessus de la région et un sous-marin à propulsion nucléaire dans le golfe Persique. Le secrétaire à la Défense par intérim, Christopher Miller, a d’abord ordonné au porte-avions USS Nimitz de rentrer chez lui, puis s’est inversé, affirmant que le porte-avions resterait au Moyen-Orient. Miller a déclaré que la décision était due aux menaces iraniennes contre Trump et d’autres responsables américains, mais il n’a pas donné plus de détails sur les raisons de sa volte-face.

Connexes: scandant des slogans anti-américains, certains ont demandé à se venger de la mort du général Qassem Soleimani et du commandant de la milice irakienne Abu Mahdi al-Muhandis.

Alors que l’Iran marquait le premier anniversaire de l’assassinat de Soleimani le 3 janvier 2020 et annonçait ses plans d’enrichissement d’uranium, ses forces des gardiens de la révolution ont saisi lundi un pétrolier sud-coréen, le MT Hankuk Chemi, à destination de Fujairah aux Émirats arabes unis. Le navire transportait une cargaison de produits chimiques comprenant du méthanol.

L’Iran a allégué qu’il avait saisi le navire pour polluer présumé dans le golfe Persique et le détroit d’Ormuz. Le département d’État a accusé l’Iran de menacer les libertés de navigation dans le golfe Persique et d’essayer de recourir à l’extorsion pour obtenir un allégement des sanctions économiques.

L’Iran a hâte d’avoir accès à environ 7 milliards de dollars d’actifs gelés en Corée du Sud grâce aux ventes de pétrole, qui sont bloquées sous les sanctions imposées par l’administration Trump.

« Il s’agit d’un régime contre le mur financièrement, manquant de liquidités très rapidement et identifiant tous les endroits où ils ont des liquidités qui pourraient rapidement être utilisées pour éviter l’effondrement financier », a déclaré Goldberg.

Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président élu Biden, qui a aidé à négocier l’accord de 2015, a réitéré que le prochain président était prêt à revenir sur l’accord et a suggéré que la nouvelle administration aimerait discuter de questions au-delà de l’accord initial, y compris la croissance du missile balistique iranien. arsenal. Il a déclaré dimanche à CNN qu’une fois que l’Iran reviendrait au respect de l’accord nucléaire de 2015, il y aurait une « négociation de suivi » sur ses capacités de missiles.

« Dans cette négociation plus large, nous pouvons finalement fixer des limites à la technologie des missiles balistiques de l’Iran », a déclaré Sullivan, « et c’est ce que nous avons l’intention d’essayer de poursuivre par la diplomatie. »

L’Iran, cependant, a exclu toute négociation sur ses missiles balistiques, affirmant qu’il n’était intéressé que par la relance de l’accord nucléaire qui a été conclu il y a cinq ans.

Dans l’intervalle, l’économie iranienne reste sous de fortes pressions, les réserves de devises étrangères diminuant. Téhéran a demandé un prêt d’urgence de 5 milliards de dollars au Fonds monétaire international mais les États-Unis ont bloqué la demande.

Au milieu de graves difficultés économiques en Iran, le guide suprême du pays, l’ayatollah Ali Khamenei, le mois dernier, n’a laissé aucun doute sur son soutien aux efforts visant à alléger la pression économique sur son pays et à faire lever les sanctions américaines.

« Si les sanctions peuvent être levées, nous ne devons pas retarder ne serait-ce qu’une heure. … Si les sanctions peuvent être levées de la bonne manière, sage … et digne, cela doit être fait », a-t-il déclaré aux responsables gouvernementaux.