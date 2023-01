L’Iran subit une frappe de drones quelques jours après que les États-Unis et Israël ont lancé un exercice militaire conjoint dans la région

Une explosion dans une installation militaire iranienne samedi soir, qui, selon les autorités, était le résultat d’une frappe de drone, survient quelques jours seulement après que les États-Unis et Israël ont mené des exercices militaires conjoints dans la région.

Les autorités iraniennes ont annoncé samedi que des drones porteurs de bombes avaient visé un “atelier” qui opère pour le ministère iranien de la Défense dans la ville centrale d’Ispahan, causant des dégâts. Les responsables n’ont pas révélé ce que l’usine produit et ont déclaré que l’attaque était “infructueuse”.

“L’un des (des drones) a été touché par la … défense aérienne et les deux autres ont été pris dans des pièges de défense et ont explosé. Heureusement, cette attaque infructueuse n’a fait aucune victime et a causé des dommages mineurs au toit de l’atelier, », ont déclaré des responsables iraniens de la défense dans un communiqué, selon l’agence de presse d’Etat IRNA.

Les détails sur l’attentat d’Ispahan, qui s’est produit vers 23h30 samedi, restent rares et le ministère iranien de la Défense n’a pas révélé qui il soupçonnait d’avoir perpétré l’attentat. Cela survient après que le Commandement central américain (CENTCOM) et les Forces de défense israéliennes (FDI) ont mené un exercice militaire massif en Israël plus tôt cette semaine.

L’INSTALLATION MILITAIRE D’IRAN A ÉTÉ SEBULÉE PAR UNE EXPLOSION QUE LES OFFICIELS DISENT QUE L’ATTAQUE DE DRONE « INSUFFISANTE »

Un communiqué du ministère de la Défense a indiqué que trois drones ont été lancés sur l’installation, dont deux ont été abattus avec succès et un troisième a frappé le bâtiment, causant des “dommages mineurs” à son toit et ne blessant personne, a indiqué le ministère. Ispahan est située à 215 miles au sud de Téhéran.

Des frappes de drones supplémentaires ont été signalées, notamment un commentaire de Iuliia Mendel, ancienne porte-parole du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Mehrdad Khalili, le directeur de l’IRNA au Liban, a démenti ces informations.

“Il n’y a pas de vérité sur la survenue d’explosions dans différentes zones du territoire iranien”, a-t-il écrit dans un tweet traduit. “Le seul incident est le déjouement d’une attaque par des drones sur une usine du ministère de la Défense.”

Aucune personne, aucun pays ou aucune entité n’a revendiqué l’attaque de samedi.

Quelques jours plus tôt, mercredi, des responsables ont annoncé des exercices conjoints entre les États-Unis et Israël, qui seraient la plus importante démonstration de force bilatérale entre les deux nations à ce jour.

« Juniper Oak est un exercice interarmées interarmées combiné qui améliore notre interopérabilité sur terre, dans les airs, en mer, dans l’espace et dans le cyberespace avec nos partenaires, améliore notre capacité à répondre aux imprévus et souligne notre engagement envers le Moyen-Orient. Est.” Le général Michael “Erik” Kurilla, commandant du CENTCOM, a déclaré dans un communiqué.

Le communiqué ajoute : “Ces types d’exercices – que CENTCOM mène régulièrement avec nos partenaires – développent l’interopérabilité entre les forces militaires, augmentent les capacités militaires et sont importants pour la sécurité et la stabilité de la région. Les leçons apprises au cours de ces exercices sont exportables à notre partenaires de toute la région. »

Le Centre sur le pouvoir militaire et politique de la Fondation pour la défense des démocraties, un institut de recherche à but non lucratif, a déclaré que “la portée, la complexité et la taille” visent à envoyer un message.

“L’administration Biden veut que Téhéran comprenne que les États-Unis ont à la fois les moyens militaires et la volonté politique de se tenir aux côtés d’Israël, de sécuriser les intérêts américains dans la région et de mener des frappes à grande échelle avec succès si nécessaire”, a déclaré Ryan Brobst, un FDD. analyste de recherche.

Le rapport de Brobst a ajouté : « La portée, la complexité et la taille de cet exercice devraient rassurer les Israéliens, les Américains et leurs partenaires régionaux, tout en faisant réfléchir les adversaires à deux fois avant de lancer une agression.

Le CENTCOM a déclaré que les États-Unis avaient fourni environ 6 400 personnes, avec environ 450 à 500 militaires américains s’entraînant dans jusqu’à 10 bases en Israël. La plupart du personnel, cependant, opère en mer sur six navires américains, dont le groupe de frappe du porte-avions USS George HW Bush.

LES ÉTATS-UNIS ET ISRAËL LANCENT UN EXERCICE MILITAIRE À GRANDE ÉCHELLE DANS UNE DÉMONSTRATION DE FORCE RÉGIONALE

Les Israéliens ont déployé plus de 1 000 soldats et officiers, six navires et un nombre important d’avions, dont des F-35I, des F-16, des F-15, des avions de reconnaissance G550, des avions de ravitaillement B707, des drones et des hélicoptères.

L’Iran et l’ennemi juré d’Israël ont maintenu une guerre de l’ombre après des négociations entre les deux pays, et les États-Unis n’ont pas réussi à parvenir à un accord sur le programme d’armes nucléaires de l’Iran.

Les relations entre l’Iran et l’Ukraine se sont également intensifiées alors que l’Iran fournirait à la Russie des drones à utiliser dans son invasion de l’Ukraine, ont affirmé des responsables ukrainiens.

Et les tensions restent vives avec l’Azerbaïdjan, pays voisin du nord de l’Iran, après qu’un homme armé a attaqué l’ambassade de ce pays à Téhéran, tuant son chef de la sécurité et en blessant deux autres.

L’IRAN PEUT ALIMENTER « PLUSIEURS » BOMBES ATOMIQUES : UN RESPONSABLE NUCLÉAIRE

L’Azerbaïdjan entretient des liens étroits avec Israël, ce qui frustre davantage l’Iran.

Samedi soir, indépendamment de l’attaque du drone, un tremblement de terre a fait trois morts et 816 blessés, a annoncé le gouverneur de l’ouest de l’Azerbaïdjan.

Israël est soupçonné d’avoir lancé des attaques contre l’Iran, notamment un assaut en avril 2021 contre son installation nucléaire souterraine de Natanz qui a endommagé ses centrifugeuses.

En 2020, l’Iran a également accusé Israël d’une attaque sophistiquée qui a tué son meilleur scientifique nucléaire militaire. Les responsables israéliens reconnaissent rarement les opérations militaires et nient toute implication officielle.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a longtemps considéré l’Iran comme la plus grande menace à laquelle son pays est confronté.

Andrew Mark Miller et Yonat Friling de Fox News, et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.