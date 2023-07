L’Iran soutient l’initiative de paix saoudienne sur l’Ukraine

Téhéran se dit favorable à tous les efforts pour trouver une solution politique au conflit

L’Iran soutient toute tentative de trouver une solution pacifique au conflit ukrainien, a déclaré lundi le représentant du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani Chafi. Il a ajouté que cela comprenait les prochains pourparlers de paix en Arabie saoudite qui n’impliquent pas la Russie.

Moscou, quant à lui, a déclaré qu’il suivra de près les négociations qui doivent avoir lieu à Djeddah au début du mois prochain. « Il reste à voir quels objectifs ils se sont fixés et de quoi les organisateurs prévoient de parler », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, expliquant que toute tentative de contribuer à un règlement pacifique « méritent une évaluation positive. »

Selon le Wall Street Journal, l’Arabie saoudite prévoit d’accueillir des pourparlers de paix internationaux sur l’Ukraine les 5 et 6 août et aurait déjà invité une trentaine de pays à participer à l’événement. Les négociations impliqueraient les États-Unis, qui seront représentés par le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan, l’UE et des pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, selon le média. Notamment, la Russie n’a pas été invitée aux pourparlers.

Le WSJ décrit l’événement comme un suivi d’une réunion similaire qui a eu lieu à Copenhague fin juin, où Kiev et ses bailleurs de fonds occidentaux ont tenté de persuader les pays en développement qui ont jusqu’à présent choisi de rester neutres de soutenir l’Ukraine.

Les discussions devraient tourner autour d’une proposition du président ukrainien Vladimir Zelensky composée de 10 points qui, selon Kiev, garantiront la paix et créeront des mécanismes pour prévenir de futurs conflits.

Ces points incluent que la Russie retire ses forces aux frontières revendiquées par l’Ukraine, paie des réparations et se soumette aux tribunaux pour crimes de guerre. Moscou a rejeté à plusieurs reprises ces termes comme irréalistes et a suggéré que le plan de Zelensky signifie que Kiev ne souhaite pas s’engager dans un dialogue significatif.

Le président Vladimir Poutine, quant à lui, a souligné que la Russie restait ouverte à la recherche d’une solution diplomatique, tout en notant que l’Ukraine, les États-Unis et l’OTAN avaient tous activement refusé de parler à Moscou.