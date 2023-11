L’Iran soutient les offres mondiales pour un cessez-le-feu rapide dans la bande de Gaza assiégée et l’acheminement de l’aide au territoire sous blocus, selon le président Raïssi

Le président iranien Ebrahim Raeisi a déclaré que la République islamique soutient tout effort mondial commun visant à établir un cessez-le-feu immédiat à Gaza alors qu’Israël poursuit ses attaques brutales contre la bande de Gaza assiégée.

S’exprimant lundi lors d’un appel téléphonique avec le Premier ministre indien Narendra Modi, Raeisi a ajouté que l’Iran soutenait les offres collectives visant à lever le blocus de Gaza et à fournir une aide au peuple palestinien opprimé dans ce territoire touché par la guerre.

“La poursuite des massacres du peuple palestinien a rendu furieuses toutes les nations libres du monde”, a déclaré le président, avertissant que ces massacres auraient des “conséquences extra-régionales”.

Il serait « injuste et irréaliste » de procéder à une quelconque analyse des récents crimes israéliens à Gaza sans prêter attention à leurs causes profondes, a souligné le président.

Il a déclaré que toutes les nations condamnaient le meurtre “inacceptable” de femmes et d’enfants palestiniens opprimés et innocents, ainsi que les attaques contre des hôpitaux, des écoles, des mosquées, des églises et des zones résidentielles.

Raïssi a défendu le droit légitime des groupes de résistance palestiniens à faire face à l’occupation du régime israélien et a appelé tous les pays à soutenir la lutte du peuple palestinien pour la liberté.

Il a déclaré que la récente opération surprise menée par le mouvement de résistance palestinien Hamas – baptisée Opération Tempête d’Al-Aqsa – était une « réponse naturelle aux politiques et aux actions criminelles » d’Israël qui occupe les territoires palestiniens, tue des enfants et des femmes et profane des Palestiniens. ‘ saintetés.

Il a critiqué les doubles standards mondiaux lorsqu’il s’agit de condamner les crimes de guerre, affirmant que la confrontation des pays européens contre l’Allemagne nazie est considérée comme un acte « admirable et héroïque », mais que la résistance du peuple palestinien contre le régime criminel et meurtrier d’enfants israélien est considérée comme un acte « admirable et héroïque ». condamné.

Le président iranien a souligné que les États-Unis sont le « principal complice » des crimes perpétrés par les sionistes contre le peuple palestinien en raison du soutien financier, des armes et des renseignements de Washington au régime de Tel-Aviv.

Il a également critiqué les États-Unis pour avoir opposé leur veto aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies visant à mettre fin aux bombardements israéliens sur Gaza.

Il a critiqué les pays occidentaux pour avoir mené une politique trompeuse visant à donner une image incorrecte des développements à Gaza et à obtenir le soutien d’autres pays pour le déplacement forcé du peuple palestinien sous le faux prétexte de lutte contre le terrorisme.

“Le massacre de la population de Gaza est le crime le plus inhumain du 21e siècle, auquel il faut mettre un terme immédiatement”, a souligné Raeisi.

Évoquant le meurtre de plus de 10 000 Palestiniens à Gaza, pour la plupart des femmes et des enfants, le président a déclaré que tous les pays indépendants et influents du monde ont le devoir de prévenir le génocide et le crime contre l’humanité.

Il a également appelé l’Inde, en tant que l’un des fondateurs du Mouvement des non-alignés (NAM), à utiliser toutes ses capacités pour mettre fin aux crimes d’Israël contre la population opprimée de Gaza.

Israël a lancé la guerre contre Gaza le 7 octobre après que le mouvement de résistance palestinien Hamas a mené l’opération surprise Al-Aqsa Storm contre l’entité occupante en réponse à la campagne d’effusion de sang et de dévastation menée par le régime israélien pendant des décennies contre les Palestiniens.

Le ministère palestinien de la Santé à Gaza a annoncé lundi que le bilan des victimes des bombardements israéliens incessants sur la côte argentée s’élevait à 10 022 personnes, dont 4 104 enfants et 2 641 femmes. Il a également indiqué que le nombre de personnes blessées au cours des 31 derniers jours s’élevait à 25 408.

Le régime a également coupé l’un des endroits les plus densément peuplés du monde des approvisionnements de base, comme l’eau, l’électricité et le carburant. La pénurie de fournitures médicales et de nourriture a laissé 2,3 millions de Palestiniens menacés de famine.

De son côté, le Premier ministre indien a exprimé son inquiétude face à la situation difficile des Gazaouis en raison des attaques brutales d’Israël et a salué la position de l’Iran sur la Palestine.

Modi a condamné le meurtre de civils palestiniens par Israël et a souligné l’importance de mettre fin aux attaques du régime et de rouvrir les postes frontaliers pour l’acheminement de l’aide humanitaire à la population de Gaza.

Il a souligné que l’Iran joue un rôle très important et efficace pour mettre fin au massacre des femmes et des enfants palestiniens et leur distribuer de l’aide.