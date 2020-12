L’Iran condamne les sanctions américaines contre la Turquie, sa rivale régionale, et se tient «avec son peuple au gouvernement» face à la pression de Washington, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. Ankara a été punie pour l’achat de missiles antiaériens russes.

Dans un tweet accablant mardi, le ministre des Affaires étrangères Javad Zarif a déclaré que les États-Unis avaient montré leur «Dépendance aux sanctions et mépris du droit international» en ciblant la Turquie, et a exprimé son soutien au pays.

La dépendance des États-Unis aux sanctions et le mépris du droit international sont à nouveau pleinement visibles. Nous condamnons fermement les récentes sanctions américaines contre la Turquie et soutenons son peuple et son gouvernement.#NeighborsFirst – Javad Zarif (@JZarif) 15 décembre 2020

C’était un rare geste de solidarité entre deux voisins qui s’entendent rarement. L’Iran et la Turquie sont du côté opposé aux divisions sectaires de l’Islam et se sont affrontés sur une série de questions, le plus visiblement en Syrie, où ils soutiennent les parties concurrentes de la longue guerre civile.

Les États-Unis ont annoncé lundi des sanctions contre la Turquie, citant Ankara «Des transactions importantes avec les secteurs de la défense et du renseignement de la Russie», et en particulier l’achat des systèmes S-400. La Turquie a acheté les missiles sol-air à longue portée en 2017 après avoir passé des années à sélectionner un système d’armes pour combler une lacune dans sa défense nationale. Ankara a déclaré qu’elle avait choisi le produit russe après que ses alliés de l’OTAN n’avaient pas réussi à subvenir à ses besoins et avait commencé à recevoir le matériel l’année dernière.

Aussi sur rt.com « Soutien, pas sanctions »: Erdogan de la Turquie consterné par les États-Unis punissant son allié de l’OTAN pour avoir acheté le système S-400 à la Russie

Les États-Unis ont déjà puni la Turquie pour ses relations de défense avec la Russie en l’expulsant du programme d’avions de combat F-35. Washington a affirmé que les armes russes pourraient être utilisées pour espionner l’avion de guerre s’il est déployé en Turquie. Il a également déclaré que le S-400 est incompatible avec l’équipement de l’OTAN et saperait ainsi la force de l’alliance militaire.

Les nouvelles sanctions ont été imposées à l’agence d’achat militaire turque, la présidence des industries de la défense, et comprennent une interdiction de la plupart des licences d’exportation, des prêts et des lignes de crédit. Quatre responsables, dont le chef de l’agence, ont également été frappés de sanctions individuelles. Ankara a appelé le mouvement un « Grave erreur. »

L’Iran lui-même a vécu sous les sanctions américaines pendant des décennies, qui ont été renforcées par la campagne de « pression maximale » de l’administration Trump. Les sanctions visent à saper les exportations de pétrole de l’Iran et à menacer quiconque fait des affaires avec l’Iran. La position la plus dure a été prise après que les États-Unis ont rejeté l’accord nucléaire de 2015 avec l’Iran, qui a imposé des limites à son programme nucléaire en échange de la levée des sanctions et des opportunités commerciales pour l’économie iranienne.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!