L’Iran, soutien de longue date du Hamas, salue les attaques contre Israël

Le gouvernement iranien, qui est engagé depuis des années dans une guerre fantôme avec Israël et soutient le Hamas, a salué samedi l’attaque du groupe contre Israël.

« La réponse énergique des jeunes Palestiniens aujourd’hui au régime sioniste qui assassine des enfants a montré qu’il est plus vulnérable que jamais et que les jeunes Palestiniens ont le dessus », a déclaré Ali Bahadori Jahromi, porte-parole du gouvernement iranien.

L’Iran soutient depuis des décennies le Hamas, le groupe militant palestinien qui contrôle Gaza et dont les propres intérêts dans la lutte contre Israël s’alignent sur ceux de l’Iran. Les experts affirment qu’au fil des années, l’Iran a fourni au Hamas un soutien financier et politique, des armes, des technologies et une formation pour construire son propre arsenal de roquettes avancées capables d’atteindre profondément le territoire israélien.

Il n’y avait aucun signe immédiat que l’Iran ait coordonné ses attaques les plus récentes avec le Hamas.

Mais l’un des plus hauts commandants militaires iraniens a déclaré que l’Iran soutiendrait pleinement l’opération de Gaza, que le groupe a baptisée Tempête d’Al-Aqsa, du nom de la mosquée de la vieille ville de Jérusalem. « Nous sommes convaincus que tous les groupes de résistance de la région soutiendront cette initiative », a déclaré le général Yayha Rahim Safavi, principal conseiller militaire du guide suprême iranien et ancien commandant en chef des Gardiens de la révolution.

Les médias iraniens et les réseaux sociaux affiliés à la Garde ont fourni des mises à jour minute par minute du conflit, se vantant que des militants soutenus par l’Iran avaient pris Israël au dépourvu lors de l’une des violations de sécurité les plus graves de ces dernières années.

Les réseaux sociaux, principalement Telegram, ont publié des photos et des vidéos des roquettes, des drones quadricoptères et des équipements militaires dont dispose le Hamas, ainsi que des messages de félicitations à chaque flash d’information annonçant qu’un Israélien avait été blessé ou tué.

« L’opération d’aujourd’hui a ouvert un nouveau chapitre dans le domaine de la résistance et des opérations armées contre les occupants dans les territoires occupés », a déclaré Nasser Kanani, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

Au cours des dernières années, Israël a orchestré une série d’attaques secrètes contre l’Iran, notamment le sabotage des installations nucléaires iraniennes. Même si les dirigeants iraniens n’ont pas caché leur désir de punir Israël pour la vague d’attaques, ils ont eu du mal à trouver un moyen efficace de riposter sans risquer une guerre totale ni faire dérailler toute chance de parvenir à un accord nucléaire révisé avec les États-Unis et d’autres puissances mondiales.

Samedi, des feux d’artifice de célébration ont été tirés à Téhéran devant le bâtiment abritant la mission diplomatique palestinienne en Iran, ont montré des vidéos partagées par les médias d’État. Des foules brandissant des drapeaux palestiniens et des pétards ont scandé « Mort à Israël », tandis que les klaxons et les sifflets des voitures retentissaient. Des friandises et des pâtisseries ont été distribuées dans de grandes boîtes, selon les médias officiels.

Mais même si les partisans de la ligne dure iranienne sont avides de représailles, l’opinion publique iranienne est loin d’être monolithique lorsqu’il s’agit du conflit israélo-palestinien. Beaucoup ne considèrent pas la lutte palestinienne comme leur combat et s’opposent au fait que le gouvernement consacre des millions de dollars à un ensemble de groupes militants mandataires au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen, qui pourraient autrement être utilisés pour résoudre des problèmes économiques urgents dans le pays.

« Non à Gaza, non au Liban, ma vie pour l’Iran » est un slogan populaire scandé à chaque fois que des manifestations contre le gouvernement éclatent.

De nombreux Iraniens opposés au gouvernement se sont rendus samedi sur les réseaux sociaux pour condamner les attaques du Hamas et exprimer leur solidarité avec Israël, affirmant qu’ils étaient tous victimes des mêmes opinions extrémistes.