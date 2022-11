L’Iran soufflé par l’Angleterre dans un match d’ouverture décevant de la Coupe du monde

L’Angleterre a étranglé l’Iran, 6-2, lors du match d’ouverture de la Coupe du monde de chaque équipe lundi.

Cette équipe iranienne ne tient pas une bougie à cette équipe légendaire d’Iran 1978. Cette équipe avait de la classe. Au lieu de cela, l’équipe 2022 est l’antithèse. Des footballeurs rugueux et agressifs. Quoi qu’il en soit, Gareth Southgate se réjouit d’une victoire qui donne trois points aux Three Lions dans le groupe B.

Les lèvres scellées pendant les hymnes nationaux, l’équipe iranienne est entrée avec les jambes lourdes et le cœur plus lourd. Après plus de 90 minutes, le match s’est terminé 6-2. Une foule relativement sobre de 45 000 fans au Khalifa Stadium a assisté au 2e match du tournoi avec huit buts.

En fin de compte, l’Angleterre a mis sur pied une clinique. Cette performance envoie un avertissement aux équipes sud-américaines que l’Angleterre est la puissance de l’Europe.

1re journée du groupe b – angleterre contre iran

Carlos Queiroz a envoyé un 4-3-3 lors du premier match de la Coupe du monde iranienne pour affronter le 4-2-3-1 de Southgate. Les Anglais ont dominé la possession à 79%. De plus, une précision incroyable de 90% sur 798 passes. Au contraire, la formation de Queiroz ne s’est pas concrétisée. Dans les 45 premiers, l’Iran s’est transformé en un 4-2-3-1. Deux milieux de terrain défensifs protégeant un “arrière quatre” plat.

Au début des portes, l’Iran était appauvri avec les pieds plats. Leur point fort est le physique. Les remorqueurs de Jersey et les bousculades sans fin des Anglais se sont avérés être un thème constant sur les coups de pied arrêtés. Malgré cela, les Three Lions avaient deux longueurs d’avance sur les défis. En conséquence, l’Iran commet des tacles glissés et des coups de pieds.

Néanmoins, Luke Shaw, Harry Maguire et les centres de Kane ont envahi le troisième de l’Iran depuis le flanc. En conséquence, les infiltrations aériennes ont conduit à trois buts anglais de Jude Bellingham, Bukayo Saka et Raheem Sterling. Le trio a capitalisé sur deux têtes et une volée. C’était 3-0 à la mi-temps, et cela aurait pu, peut-être dû, être plus.

De plus, le jeu de jambes de Kane a dominé le rythme défensif de Milad Mohammadi. Malgré le grand effort de l’Iranien, la vision périphérique de Kane a percé.

Les substitutions courantes ont eu la priorité dans le deuxième 45. Les deux entraîneurs ont dégagé l’air avec des changements de forme. Le milieu de terrain défensif Saeed Ezatolahi, le milieu de terrain offensif Ali Gholizadeh et le défenseur Hossein Kanaani ont été remplacés en préparation de la deuxième journée contre le Pays de Galles. Queiroz a placé ces joueurs de première ligne comme s’il savait que l’Iran n’avait aucune chance contre l’Angleterre. Au lieu de cela, il a gardé leurs jambes fraîches, susceptibles de commencer tous les trois contre les Welsh Dragons le «Black Friday».

La polémique abonde lors de l’ouverture de la Coupe du monde iranienne

Avant le match, des supporters iraniens dévoilés exsudant la jubilation ont déclaré que leur joueur préféré était Sardar Azmoun. L’attaquant du Bayer Leverkusen est entré en jeu, alors qu’il se remet d’une blessure au mollet. La favorite des fans parle ouvertement des droits des femmes. En conséquence, Queiroz a été contraint de l’exclure de la liste. Malgré cela, le manager portugais a fait connaître la présence d’Azmoun sur la grande scène.

Les statistiques varient, mais environ 85 000+ Britanniques-Iraniens résident au Royaume-Uni. En conséquence, les récentes manifestations à l’ambassade du Qatar à Londres ont mis en évidence les troubles en Iran. En outre, la manifestation dirigée par des femmes a appelé au boycott de la Coupe du monde.

combler le fossé

Sans aucun doute, il y a un écart parmi les plus de 80 millions d’Iraniens dans le monde. Ceux qui soutiennent ‘Team Melli’ en raison de leur amour puriste du football et ceux qui ont un dégoût. Mais cela n’entravera pas le leadership d’Ehsan Haji Safi. Lors d’une conférence de presse d’avant-match, le capitaine a fait preuve d’une véritable solidarité avec sa nation résiliente.

“Nous devons accepter que les conditions dans notre pays ne sont pas bonnes et que notre peuple n’est pas content”, En d’autres termes, l’équipe Melli a le cœur lourd, un sentiment qui imprègne sa défaite.

Avec deux buts marqués sur un doublé par Mehdi Taremi, l’Iran a encore une chance de se qualifier pour la phase de groupes. Cependant, cela dépend de la différence de buts. En fin de compte, si l’Angleterre continue de dominer, le groupe B sera à gagner.

Iran Wales et l’USMNT se battront pour la 2e place, les deux derniers attendant leur résultat d’ouverture de la Coupe du monde.

