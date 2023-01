L’Iran signale une attaque de drone contre une installation de défense à Ispahan

Il contenait une déclaration du ministère de la Défense indiquant que l’attaque s’était produite tard samedi et avait causé des dommages mineurs à un toit. Le rapport indique que trois drones ont été abattus par les défenses aériennes iraniennes.

L’Iran et Israël sont depuis longtemps engagés dans une guerre de l’ombre qui comprend des attaques secrètes contre des installations militaires et nucléaires iraniennes.

L’année dernière, l’Iran a déclaré qu’un ingénieur avait été tué et qu’un autre employé avait été blessé dans un incident inexpliqué survenu à la base militaire et de développement d’armes de Parchin, à l’est de la capitale, Téhéran. Le ministère l’a qualifié d’accident, sans donner plus de détails.