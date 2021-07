L’Iran sera balayé par la CINQUIÈME vague de Covid si les autorités ne combattent pas la variante Delta – Président Rouhani

« Il est à craindre que nous soyons en route vers une cinquième vague dans tout le pays », Rohani a déclaré lors d’une réunion du groupe de travail sur les coronavirus.

Le président sortant a exhorté les gouverneurs et les responsables régionaux de la santé à surveiller de près la situation sur le terrain conformément à l’échelle de couleurs à quatre niveaux de l’Iran, où les zones avec le taux d’infection le plus élevé sont classées en rouge.

« Malheureusement, nous assistons aujourd’hui à une situation aiguë dans le sud et dans certaines autres provinces en raison de la propagation de la variante delta du virus », a-t-il ajouté. Rohani a déclaré, avertissant que le nombre de villes «rouges» augmenterait si les protocoles de santé ne sont pas suivis.

L’Iran a été touché par les trois vagues du coronavirus l’année dernière, la quatrième vague étant arrivée vers début avril.

La capitale du pays, Téhéran, a été classée «rouge», entre autres, selon l’AFP.

Le porte-parole du groupe de travail national sur les coronavirus, Alireza Reisi, a été cité par l’agence de presse IRNA comme disant que 92 villes sont actuellement répertoriées comme « rouge ». Il a ajouté que 183 sont répertoriés comme «orange» et 173 comme «jaune», qui sont respectivement les deuxième et troisième niveaux les plus élevés en termes de propagation du virus.

Le gouvernement iranien a signalé que 127 patients sont décédés de Covid-19 vendredi, le nombre total de morts passant à 84 516.

Plus de 12 860 cas ont été enregistrés vendredi. Dans l’ensemble, l’Iran a eu plus de 3,23 millions d’infections depuis le début de la pandémie.

