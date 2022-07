L’Iran s’enrichit à 20% avec de nouvelles centrifugeuses sur un site fortifié

Téhéran, Iran (AP) – L’Iran a annoncé dimanche qu’il avait commencé à enrichir de l’uranium jusqu’à 20 % à l’aide de centrifugeuses sophistiquées dans sa centrale nucléaire souterraine de Fordo, a rapporté la télévision d’État, une escalade qui survient au milieu d’une impasse avec l’Occident au sujet de son accord atomique en lambeaux.

Behrouz Kamalvandi, porte-parole de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique, a déclaré que de l’uranium enrichi à 20 % avait été collecté pour la première fois à partir de centrifugeuses IR-6 avancées samedi. Il a déclaré que l’Iran avait informé le chien de garde nucléaire de l’ONU du développement il y a deux semaines.

Les centrifugeuses sont utilisées pour centrifuger l’uranium enrichi à des niveaux de pureté plus élevés. L’accord nucléaire de Téhéran de 2015 avec les puissances mondiales avait demandé à Fordo de devenir une installation de recherche et développement et d’y limiter les centrifugeuses à des usages non nucléaires.

L’Iran avait précédemment déclaré à l’AIEA qu’il se préparait à enrichir de l’uranium grâce à une nouvelle cascade de 166 centrifugeuses IR-6 avancées dans son installation souterraine de Fordo. Mais il n’avait pas révélé le niveau auquel la cascade serait enrichissante.

L’Agence internationale de l’énergie atomique, le chien de garde nucléaire de l’ONU, a déclaré à l’Associated Press qu’elle avait vérifié samedi que l’Iran utilisait une configuration qui lui permettait de basculer plus rapidement et plus facilement entre les niveaux d’enrichissement.

Dans un rapport aux États membres, le directeur général Rafael Grossi a décrit un système de “sous-en-têtes modifiés”, qui, selon lui, permettait à l’Iran d’injecter du gaz enrichi jusqu’à 5% de pureté dans une cascade de 166 centrifugeuses IR-6 dans le but de produire uranium enrichi jusqu’à 20% de pureté.

L’Iran n’a pas commenté la dernière découverte de l’AIEA.

Mais l’annonce que Téhéran enrichit l’uranium jusqu’à 20% de pureté – une étape technique par rapport aux niveaux de qualité militaire de 90% – avec ses centrifugeuses IR-6 les plus avancées porte un nouveau coup aux chances déjà minces de relancer l’accord nucléaire.

Les pourparlers sont au point mort depuis des mois. L’envoyé spécial américain pour l’Iran, Robert Malley, a décrit le dernier cycle de négociations au Qatar comme “plus qu’une occasion un peu gâchée”.

L’AIEA a rapporté le mois dernier que l’Iran possédait 43 kilogrammes d’uranium enrichi à 60 % de pureté, soit un pas vers 90 %. Les experts en non-prolifération préviennent que c’est assez de matière fissile pour une arme nucléaire si l’Iran choisissait de la poursuivre.

Cependant, l’Iran aurait encore besoin de concevoir une bombe et un système de livraison pour cela, probablement un projet de plusieurs mois.

L’Iran insiste sur le fait que son programme est à des fins pacifiques, bien que les experts de l’ONU et les agences de renseignement occidentales disent que l’Iran avait un programme nucléaire militaire organisé jusqu’en 2003.

L’escalade des travaux nucléaires de Téhéran a sonné l’alarme, la transparence diminuant rapidement. Le mois dernier, l’Iran a fermé plus de deux douzaines de caméras de surveillance de l’AIEA sur divers sites liés au nucléaire à travers le pays.

L’ancien président Donald Trump a abandonné l’accord sur le nucléaire en 2018 et a réimposé des sanctions écrasantes à Téhéran, déclenchant une série d’incidents tendus dans tout le Moyen-Orient. L’Iran a répondu en augmentant massivement son travail nucléaire, en augmentant son stock d’uranium hautement enrichi et en faisant tourner des centrifugeuses avancées interdites par l’accord.

L’adversaire de l’Iran, Israël, s’oppose depuis longtemps à l’accord nucléaire, affirmant qu’il retardait plutôt qu’il mettait fin aux progrès nucléaires de l’Iran et arguait que l’allégement des sanctions avait renforcé les milices mandataires de Téhéran dans toute la région.

Dimanche, le Premier ministre israélien Yair Lapid a appelé l’ONU à réimposer des sanctions multilatérales à l’Iran – une offre qui s’est heurtée à une vive opposition lorsqu’elle a été poussée par l’administration Trump.

“La réponse de la communauté internationale doit être décisive : revenir au Conseil de sécurité de l’ONU et activer le mécanisme de sanctions à pleine puissance”, a déclaré Lapid, qui exerce les fonctions de chef par intérim, à son cabinet. “Israël, pour sa part, maintient une entière liberté d’action, diplomatique et opérationnelle, dans cette lutte contre le programme nucléaire iranien.”

___

Les rédacteurs d’Associated Press, Isabel DeBre à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et Tia Goldenberg à Jérusalem, ont contribué à ce rapport.

Nasser Karimi, Associated Press