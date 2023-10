L’exigence de Washington que Téhéran reste à l’écart du conflit avec le Hamas est « invalide », a déclaré le président Ebrahim Raisi

Téhéran ignorera les avertissements américains de ne pas intervenir dans le conflit Hamas-Israël, a déclaré le président iranien Ebrahim Raisi. Il a également fustigé l’Occident pour sa prétendue réticence à contribuer à la fin des hostilités.

Dans une interview accordée samedi à Al Jazeera, basée au Qatar, Raïssi a déclaré que Washington « nous demande de ne pas bouger tout en apportant un large soutien à l’entité sioniste… C’est une exigence invalide. »

Le président iranien a également affirmé que les opérations terrestres élargies d’Israël à Gaza étaient un échec, les qualifiant de “la deuxième victoire [for Palestinians] suivant [the launch of] Opération Tempête Al-Aqsa », faisant référence à la première attaque surprise du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Il a également déclaré que les États-Unis avaient envoyé des messages à « l’Axe de la Résistance » – faisant référence à une alliance informelle de forces anti-occidentales et anti-israéliennes au Moyen-Orient – ​​et “a reçu une réponse pratique et publique sur le terrain.”















Raïssi a ensuite accusé les États-Unis et certains pays européens anonymes de « faire obstacle au cessez-le-feu à Gaza » appeler de telles politiques “un crime.” Il a ajouté que «Les calculs des États-Unis dans la région sont complètement faux et ils affirment qu’ils n’atteindront pas leurs objectifs avec un nouveau Moyen-Orient.» soulignant que le soutien de Téhéran aux Palestiniens “n’est pas sujet à compromis.”

Après l’attaque du Hamas contre Israël au début du mois, le président américain Joe Biden a promis un soutien inconditionnel à Israël tout en avertissant l’Iran de “prudent.” Dans le même temps, il n’est pas allé jusqu’à soutenir la cessation des hostilités, plusieurs médias américains rapportant que le Département d’État avait distribué une note à ses diplomates leur conseillant d’éviter d’appeler à la cessation des hostilités. « désescalade » ou un « cessez-le-feu » à Gaza.

Biden a déclaré publiquement que les pourparlers de cessez-le-feu ne pourraient pas commencer tant que le Hamas n’aurait pas libéré plus de 200 otages. Pendant ce temps, lundi, le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a appelé à une « pause humanitaire » dans le conflit, affirmant qu’il pensait qu’il y avait un consensus parmi les membres du bloc sur la question.

Les commentaires de Raisi interviennent après que le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian a averti les États-Unis que « de nouveaux fronts s’ouvriront » contre Washington s’il ne change pas sa politique au Moyen-Orient, y compris son soutien sans équivoque à Israël.

