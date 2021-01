Un B-52 de l’US Air Force de la base aérienne de Minot est ravitaillé en vol par un KC-135 Stratotanker au-dessus de la zone de responsabilité du Commandement central américain le 30 décembre 2020. Le B-52 Stratofortress est un bombardier lourd à longue portée qui est capable de voler à des vitesses subsoniques élevées à des altitudes allant jusqu’à 50 000 pieds et peut transporter des armes nucléaires. Photo de l’US Air Force par la Haute Airman Roslyn Ward / US Central Command

L’Iran a saisi un pétrolier sud-coréen et arrêté lundi son équipage dans le golfe Persique alors que l’armée américaine se retournait et ordonnait au porte-avions à propulsion nucléaire USS Nimitz de rester dans la région.

Le renversement des ordres de Nimitz au cours des cinq derniers jours a alarmé plusieurs responsables de l’OTAN qui ont exprimé à plusieurs reprises des inquiétudes quant à ce qu’ils considèrent comme des mouvements erratiques de la sécurité nationale américaine après les élections.

« Je soupçonne qu’ils diront qu’il y avait de nouvelles informations ou une nouvelle menace et que le Nimitz était nécessaire pour rester dans la région, mais il y aura des soupçons répandus que Trump a annulé le redéploiement pour ses propres préoccupations politiques ou émotionnelles », a déclaré un responsable de l’OTAN à Insider. .

L’Iran a saisi lundi un pétrolier sud-coréen et arrêté son équipage dans le golfe Persique, alors que l’armée américaine poursuivait sa montée en puissance militaire autour de sa frontière. Les manœuvres ont eu lieu quelques jours après le premier anniversaire de l’assassinat américain d’un haut général iranien.

La saisie – que l’Iran a décrite comme liée à la pollution de l’environnement dans un communiqué rapporté par l’Associated Press – est intervenue juste un jour après que le Pentagone a brusquement annulé la décision de déplacer le porte-avions à propulsion nucléaire USS Nimitz hors de la région trois jours auparavant.

On en savait peu plus sur la saisie du navire coréen lundi matin.

Trafic maritime de routine dans le golfe d’Oman. MarineTraffic.com

Les États-Unis et l’Iran ont exercé leur puissance militaire et rhétorique au cours des dernières semaines autour du premier anniversaire du meurtre par drone américain du général iranien Qassem Soleimani le 3 janvier 2020. L’Iran a menacé de se venger du meurtre ciblé du responsable militaire le plus puissant du pays.

Le mois dernier, la marine américaine a annoncé qu’elle déplaçait un sous-marin armé de missiles de croisière dans le golfe Persique pour la première fois en près d’une décennie. Des bombardiers à longue portée de l’US Air Force ont effectué des patrouilles de plus de 30 heures dans la région à plusieurs reprises depuis leurs bases aux États-Unis. Dans le même temps, l’augmentation des tirs de roquettes sur les complexes diplomatiques et militaires américains en Irak – qui auraient été menées par des groupes mandataires iraniens – a forcé l’évacuation du personnel non essentiel de plusieurs installations. Cela a conduit à une autre série de menaces et de contre-menaces de la part de responsables américains et iraniens dans les derniers jours de l’administration Trump.

Les conseillers à la sécurité nationale ont convaincu Trump de ne pas mener de frappe préventive contre les installations nucléaires iraniennes en novembre dernier, selon un rapport du New York Times, malgré les encouragements vigoureux d’Israël. Le gouvernement israélien craint que la nouvelle administration Biden n’adopte une ligne plus douce sur le programme nucléaire iranien. L’Iran a répondu avec colère aux provocations, qui comprenait l’assassinat l’année dernière d’un éminent scientifique nucléaire iranien, qui aurait été commis par des agents israéliens.

« J’ai l’impression que mes briefings sont retardés de 24 à 48 heures », a déclaré un responsable de l’OTAN à Bruxelles, qui a demandé à ne pas être nommé en critiquant un proche allié.

« Ce que nous pensons, c’est qu’après des semaines à pousser du matériel et des navires de guerre supplémentaires dans la région du Golfe pour faire pression sur l’Iran, il a été décidé de renvoyer les Nimitz chez eux après une mission au large des côtes somaliennes dans le but de réduire les tensions », a déclaré le responsable. « L’OTAN a soutenu cette désescalade parce que les tensions étaient dangereusement élevées et que la puissance de feu militaire dans la région est plus que suffisante pour dissuader l’Iran. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi un revirement aussi immédiat, le responsable de l’OTAN a admis qu’il était trop tôt pour le dire.

« Je suppose que j’ai besoin d’un briefing », a déclaré le responsable. « Je soupçonne qu’ils diront qu’il y avait de nouvelles informations ou une nouvelle menace et que le Nimitz était nécessaire pour rester dans la région, mais il y aura des soupçons répandus que Trump a annulé le redéploiement pour ses propres préoccupations politiques ou émotionnelles. »

Le New York Times a rapporté que Trump avait opposé son veto au redéploiement du Nimitz au motif que cela le faisait paraître faible.

Le vide parmi les navires commerciaux montre peut-être des bateaux civils donnant une large place à l’USS Nimitz et à son entourage. https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:-117.3/centery:32.6/zoom:10

Un ancien responsable de la sécurité nationale américain, qui devrait rejoindre l’administration Biden et a donc demandé à ne pas être identifié, a déclaré que les survols précédents de la région par des bombardiers à longue portée – que le responsable a décrit comme n’étant pas particulièrement utiles pour les opérations défensives – pourraient ont enflammé suffisamment les alliés régionaux pour que le Pentagone ait conclu que Nimitz devait partir, pour être annulé par Trump trois jours plus tard.

« Les B-52 [sent from US bases] sont utiles le premier jour d’une guerre majeure car ils peuvent cibler les centres de commandement et de contrôle et les défenses anti-aériennes à distance avec des missiles de croisière « , a déclaré l’ancien responsable. » C’est une menace offensive et tant qu’ils sont au-dessus du Golfe, L’Iran aurait été convaincu d’une attaque imminente. Mais ils rentrent chez eux après quelques heures, le Nimitz peut rester et prendre en charge un éventail d’opérations beaucoup plus large. C’est donc une erreur opérationnelle d’avoir essayé de le renvoyer chez lui, mais peut-être que cela a été forcé par le tollé suscité par les B-52. Maintenant, il y a une double confusion partout. «

L’USS Nimitz – l’un des navires de guerre les plus puissants du monde avec des dizaines d’avions d’attaque et de soutien – opérait au large de la corne de l’Afrique pour soutenir les forces américaines déployées en Somalie aussi récemment que le 28 décembre, selon la marine américaine. On pense qu’il revient à une position de patrouille dans le nord du golfe d’Oman.

Pour sa part, L’Iran a annoncé quelques minutes plus tard, il avait arrêté le pétrolier sud-coréen qu’il jugeait déraisonnables les sanctions contre la Corée du Sud et prévoyait de discuter des sanctions et du navire retenu avec le vice-ministre des Affaires étrangères sud-coréen, qui doit se rendre en Iran cette semaine pour des entretiens.

