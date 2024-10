L’Iran se prépare à la guerre avec Israël alors qu’il se prépare à réagir à une attaque de missiles (New York Times)

L’Iran se prépare à une guerre avec Israël tout en cherchant à l’éviter, selon un rapport publié jeudi, et ses prochaines étapes seront déterminées par la réponse d’Israël à l’attaque de missiles balistiques de Téhéran le 1er octobre, dont les grandes lignes auraient été approuvé ces derniers jours.

Citant quatre responsables iraniens, The New York Times signalé que le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a ordonné aux forces armées iraniennes de formuler de nombreux plans basés sur les résultats potentiels d’une attaque de représailles attendue par Israël, qui se prépare depuis des semaines. « L’Iran a ordonné à ses forces armées de se préparer à la guerre, mais aussi d’essayer de l’éviter », indique le rapport.

Les responsables, dont deux appartiennent au Corps des Gardiens de la révolution islamique, ont déclaré que si Israël devait infliger des dégâts importants à des sites sensibles, tels que des installations pétrolières et nucléaires, ou s’il visait de hauts responsables iraniens, l’Iran intensifierait sans aucun doute plus loin.

Dans ce cas, selon les sources, l’Iran pourrait tirer un barrage allant jusqu’à 1 000 missiles balistiques – une augmentation significative par rapport aux 200 qu’il avait tirés le 1er octobre – ou même perturber l’approvisionnement énergétique mondial et les routes commerciales internationales.

Cependant, si Jérusalem devait limiter sa réponse à des frappes contre des entrepôts d’armes ou des bases militaires, Téhéran pourrait conclure qu’il est dans son intérêt de ne rien faire, mettant ainsi fin au dernier cycle de conflit direct entre les deux pays.

Obtenez l’édition quotidienne du Times of Israel

par email et ne manquez jamais nos top stories En vous inscrivant, vous acceptez les conditions

On pensait auparavant qu’Israël envisageait des attaques contre les infrastructures pétrolières ou les sites nucléaires iraniens, toutes deux opposées par les États-Unis en raison de leur potentiel d’escalade des combats, y compris des représailles iraniennes visant les infrastructures civiles en Israël ou dans d’autres pays de la région alignés sur l’Occident.

Les dirigeants iraniens affirment publiquement qu’ils ne cherchent pas à sombrer dans une guerre régionale totale, et le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi a effectué une tournée régionale intensive la semaine dernière pour souligner ce point. Cependant, ils craignent également de paraître faibles, indique le rapport, et un coup dur porté par Israël pourrait les rendre vulnérables et avoir le sentiment qu’ils doivent réaffirmer leur domination dans la région.

Le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi (à droite) rencontre le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi à Amman, le 16 octobre 2024. (Ministère jordanien des Affaires étrangères / AFP)

Les efforts de l’Iran pour paraître fort, même au milieu des coups durs portés à ses mandataires, le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza, étaient évidents dans les menaces qu’il a émises contre Israël et ses alliés, alors même qu’Araghchi tentait de rassurer le monde sur le fait que l’escalade était la dernière chose que voulait Téhéran. .

Le chef du CGRI, Hossein Salami, a averti jeudi que même avec l’aide d’un système de défense antimissile américain récemment stationné en Israël, il ne serait pas en mesure de parer de futures attaques de Téhéran.

« Tout comme les systèmes anti-missiles Arrow n’ont pas fonctionné lors de l’opération True Promise 2, les systèmes THAAD ne fonctionneront pas non plus. Ne comptez pas sur THAAD, ils ont des capacités limitées », a déclaré Salami, cité par l’agence de presse officielle russe TASS.

L’Iran a surnommé son 1er octobre « Opération True Promise 2 », à la suite de son attaque d’avril, qu’il a baptisée « Opération True Promise 1 ».

Le THAAD, ou Terminal High Altitude Area Defense System, est un élément essentiel des systèmes de défense aérienne à plusieurs niveaux de l’armée américaine et s’ajoute aux défenses antimissiles déjà formidables d’Israël.

« Vous ne pouvez pas gagner ce conflit, nous allons vous détruire », a menacé Salami.

La République islamique se prépare à des représailles israéliennes après sa dernière attaque directe contre Israël, au cours de laquelle elle a tiré 200 missiles balistiques qui ont envoyé la majeure partie d’Israël dans des abris anti-bombes le 1er octobre, tué un Palestinien en Cisjordanie et causé des dégâts en Cisjordanie. zones résidentielles et dans des bases militaires – bien que Tsahal ait déclaré que l’attaque n’avait eu aucun impact opérationnel.

L’Iran a déclaré que l’attaque était intervenue en réponse aux frappes au Liban qui ont tué le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah et une grande partie des hauts dirigeants du groupe terroriste le mois dernier, ainsi qu’à l’assassinat du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran en juillet, qui a été largement accusé. sur Israël malgré son silence sur la question.

Un système anti-missile tire des intercepteurs sur des missiles tirés depuis l’Iran, comme on le voit en Cisjordanie le 1er octobre 2024. (Wisam Hashlamoun/Flash90)

Les plans de représailles d’Israël auraient récemment été contrecarrés après la fuite de documents américains confidentiels sur la question vendredi dernier, révélant les observations américaines sur les mesures prises par l’armée de l’air israélienne les 15 et 16 octobre avant une attaque.

Au milieu d’informations selon lesquelles Israël aurait été contraint de changer de tactique et de retarder ses plans à la suite de la fuite, la radio militaire a cité jeudi un responsable israélien anonyme qui a insisté sur le fait que ce n’était pas le cas.

« Il n’y a aucun lien entre la fuite des documents du Pentagone et le choix du moment de l’attaque contre l’Iran », a déclaré le responsable.

Bien que plusieurs fenêtres aient été discutées, le responsable a déclaré qu’aucune date finale n’avait été fixée pour la réponse d’Israël et que la décision serait prise « en fonction des opportunités opérationnelles ».

Dans le même temps, la chaîne publique Kan a rapporté jeudi que l’armée de l’air israélienne avait achevé ses préparatifs en vue des représailles et attendait désormais que les dirigeants politiques les mettent en branle.

Les plans ont été approuvés par le chef d’état-major de Tsahal, le lieutenant général Herzi Halevi et par le ministre de la Défense Yoav Gallant, a déclaré un responsable de la sécurité à Kan, et il ne reste plus qu’à décider du moment approprié pour lancer l’attaque.