L’Iran se prépare à la cinquième vague alors que la variante Delta se propage

Le président iranien Hassan Rouhani a averti samedi que le pays pourrait connaître une cinquième vague d’infections à coronavirus alors que la variante hautement contagieuse du Delta se propage.

« On craint que l’ensemble du pays n’entre dans une cinquième vague si l’on ne fait pas suffisamment attention au respect des protocoles sanitaires », a déclaré M. Rouhani dans des propos diffusés à la télévision d’État. « La variante Delta est entrée dans le pays par le sud et le sud-est, et nous aurions dû prendre soin d’empêcher sa propagation dans le pays. »

L’Iran borde l’Afghanistan et le Pakistan, qui ont récemment connu des épidémies.

Au cours des deux dernières semaines, les rapports quotidiens moyens de nouveaux cas en Iran ont augmenté de 21%, selon une base de données du New York Times. Depuis le début de la pandémie, le pays a signalé plus de 3,2 millions de cas et plus de 84 000 décès.

Lors d’une réunion avec des membres du groupe de travail iranien sur les coronavirus jeudi, M. Rouhani a déclaré que les gens devaient respecter pleinement les protocoles de sécurité « afin que nous n’ayons plus à imposer de restrictions sévères ».